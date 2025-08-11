onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
11 – 17 Ağustos 2025 Haftalık Numereskobunuz

etiket 11 – 17 Ağustos 2025 Haftalık Numereskobunuz

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
11.08.2025 - 14:31

Bu hafta, özel gezegen enerjileriyle dolu olan “27 – 20 – 25” sayı sekansı, kıtlık bilincini dönüştürerek hak ettiğiniz bolluğu yaşamınıza çekiyor. Her bir sayı, belirli bir gezegenin enerjisini temsil ediyor ve bu enerjiler, hayatınızda önemli dönüşümler sağlamaya hazır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kişisel Yıl Numaranızı Hesaplayın

Kişisel Yıl Numaranızı Hesaplayın

Kişisel yıl numaranızı öğrenmek, 2025 yılı boyunca hayatınıza rehberlik edecek enerjileri anlamanıza yardımcı olabilir. Bu sayı, doğum gününüz ve doğum ayınızı 2025 yılına ekleyerek kolayca hesaplanabilir. Bir kere hesapladıktan sonra, her hafta bu sayı üzerinden haftalık numeroskobunuzu okuyabilirsiniz. 

Kişisel Yıl Numarası Hesaplama Adımları Doğum Gününüz ve Ayınızı Toplayın: 

  • Doğum gününüzün rakamlarını toplayın. 

  • Doğum ayınızı (numara olarak) ekleyin. 

Yılı Ekleyin: 

  • 2025 yılını rakamlarına ayırın ve toplayın: 2 + 0 + 2 + 5 = 9 

Toplamı Basite İndirgeyin: 

  • Bulduğunuz toplamı tek basamaklı bir sayıya indirgeyin.

Örnekler

Örnekler

Örnek 1: 27 Ağustos 

  • Adım 1: 2 + 7 (gün) = 9 

  • Adım 2: 9 + 8 (ay) = 17 

  • Adım 3: 17 + 9 (yıl) = 26 

  • Adım 4: 2 + 6 = 8 

Kişisel yıl numaranız 8 olur. 

Örnek 2: 4 Kasım 

  • Adım 1: 4 (gün) 

  • Adım 2: 4 + 11 (ay) = 15 

  • Adım 3: 15 + 9 (yıl) = 24 

  • Adım 4: 2 + 4 = 6 

Kişisel yıl numaranız 6 olur. 

Bu hesaplama ile elde ettiğiniz kişisel yıl numaranız, 2025 boyunca sizin için geçerli olacak ve her hafta numerolojinizin size sunduğu rehberliği bu sayı üzerinden takip edebilirsiniz. Unutmayın, bu numerolojik rehberlik spiritüel ve kişisel gelişim amaçlıdır.

Gezegen Eşleşmeleri (Geleneksel)

Gezegen Eşleşmeleri (Geleneksel)

  • 1 - Güneş 

  • 2 - Ay 

  • 3 - Jüpiter 

  • 4 - Uranüs/Rahu 

  • 5 - Merkür 

  • 6 - Venüs 

  • 7 - Neptün/Ketu 

  • 8 - Satürn 

  • 9 - Mars 

Haftanın Akışı (Öneri) 

  • Pazartesi: Niyet, bütçe-duygu temizliği (20). 

  • Salı: Cesur adım, pazarlık/başvuru (27). 

  • Cuma: Değer, estetik, teklif fiyatlama (Venüs desteği). 

  • Hafta sonu: İnce ayar, araştırma, plan (25). 

1 (Güneş)  

  • Liderlik: Görünürlük kazanıyor; Salı net çıkış yap. 

  • Dikkat: Ego/hızlı harcama. 

  • Motton: “Cesaretimi bilgelikle birleştiriyorum.” 

1 → Başlangıç ve Eylem 

  • 27’nin etkisi: Cesur başlangıç, korku duvarını yıkma, “yapmaya değer” olan işe girme. 

  • 20’nin etkisi: Başlangıç öncesinde kısa bir duraklama, hazırlık ve duygusal merkezlenme. 

  • 25’in etkisi: Başlangıcı doğru bilgiyle yapma, rastgele değil bilinçli seçim. 

📌 Anahtar mesaj: “Eyleme geç ama sezgini dinleyerek.” 

2 (Ay)  

  • Ortaklık: Müşteri bağı güçlenir; empati kazandırır. 

  • Dikkat: Aşırı duygusallık; sınır çiz. 

  • Motton: “Sezgim beni doğru fırsata yönlendirir.” 

2 → İşbirliği ve Denge 

  • 27: Ortaklıklarda cesaretle sınır koymak. 

  • 20: İlişkilerde şefkat ve empatiyi artırma, koruyucu alan yaratma. 

  • 25: Ortak zekâ ile fırsat yakalama, beraber araştırma yapma. 

  • 📌 Anahtar mesaj: “Birlikteyken hem cesur hem de uyumlu ol.” 

3 (Jüpiter)  

  • Eğitim: Tanıtım, ölçekleme için bereketli. 

  • Dikkat: Aşırı yayılma yerine yapı kur. 

  • Motton: “Bolluğumu sistemle büyütürüm.” 

3 → İfade ve Yaratıcılık 

  • 27: Duygularını cesurca ifade etme, geri durmama. 

  • 20: İletişimde dingin ve sevgi dolu ton. 

  • 25: Yaratıcı fikirleri araştırma ve geliştirme. 

  • 📌 Anahtar mesaj: “İfade et, geliştir, paylaş.” 

4 (Uranüs)  

  • Sistem Kurma: Otomasyon, beklenmedik atılım. 

  • Dikkat: Katılık; esnek kal. 

  • Motton: “Düzenim fırsatları hızlandırır.” 

4 → Düzen ve Sistem 

  • 27: Cesur yapısal değişiklikler (ev, iş, finans düzeninde). 

  • 20: Planlamada sabırlı ve temkinli adımlar. 

  • 25: Stratejini doğru bilgiyle güçlendirme. 

  • 📌 Anahtar mesaj: “Cesaret + sabır + doğru plan = sağlam temel.” 

5 (Merkür)  

  • Satış: Müzakere, kısa kampanyalar parlıyor. 

  • Dikkat: Dağınıklık; tek mesaj. 

  • Motton: “Net iletişim değerimi artırır.” 

5 → Değişim ve Özgürlük 

  • 27: Eski sınırları kırıp yeni maceraya atılma. 

  • 20: Değişim öncesi içsel sakinlik. 

  • 25: Yeni yönleri keşfederken bilinçli risk alma. 

📌 Anahtar mesaj: “Değişim için önce merkezlen, sonra keşfet.” 

6 (Venüs)  

  • Tasarım: Güzellik, ilişki ağı para getirir. 

  • Dikkat: Fazla verme; fiyatını bil. 

  • Motton: “Değerim bolluğu mıknatıslar.” 

6 → Sorumluluk ve İlişkiler 

  • 27: İlişkilerde cesur adımlar (bitirme veya resmîleştirme). 

  • 20: Aile ve ilişkilerde koruma, şefkat enerjisi. 

  • 25: Sorunlara çözüm bulmak için araştırma ve bilgi toplama. 

📌 Anahtar mesaj: “Kalbini koruyarak sorumluluk al.” 

7 (Neptün)  

  • Araştırma: İçgörü, niş uzmanlık kazanç sağlar. 

  • Dikkat: Aşırı içe çekilme; veriyle doğrula. 

  • Motton: “Sezgi ve kanıtla ilerlerim.” 

7 → Bilgelik ve İçgörü 

  • 27: Sezgisel cesaret → içsel rehberliğe güven. 

  • 20: Sessizlik, meditasyon ve ruhsal detoks. 

  • 25: Araştırma, derin bilgiye ulaşma, ruhsal gelişim. 

📌 Anahtar mesaj: “Sessizlikte güç, bilgide fırsat var.” 

8 (Satürn)  

  • Borç-Yapı: Uzun vade sağlamlaşır; disiplin ödüllenir. 

  • Dikkat: Kısa yoldan kaçın; sabır. 

  • Motton: “Emeklerim kalıcı bolluk olur.” 

8 → Güç ve Bolluk 

  • 27: Bolluğu çekmek için cesur yatırım veya girişim. 

  • 20: Maddi konularda temkinli ve korumacı yaklaşım. 

  • 25: Finansal fırsatları bilgiyle değerlendirme. 

📌 Anahtar mesaj: “Cesur yatırım + bilinçli koruma = kalıcı bolluk.” 

9 (Mars)  

  • Kararlılık: Kapanışlar, yeni başlangıçlar; cesur hamle. 

  • Dikkat: Acele harcama/çatışma. 

  • Motton: “Güçlü ve akıllı hareket ederim.” 

9 → Tamamlanma ve Hizmet 

  • 27: Cesurca bırakmak, eskiyi onurlandırıp kapatma. 

  • 20: Vedada sevgi ve şefkat, kırmadan ayrılma. 

  • 25: Deneyimden ders çıkarma ve bilgiyi başkalarıyla paylaşma. 

📌 Anahtar mesaj: “Bitiriş de bir sanattır, bilgiyi hizmete dönüştür.”

Pratik Çalışma

Pratik Çalışma

  • Nefes Egzersizi: 9 derin nefes al; “272025”i avuç içine yaz, şu niyeti fısılda: “Kıtlık inançlarımı sevgiyle çözüyor, bolluğu kabul ediyorum.” 

  • Tılsım: Cüzdanda “27–20–25” yazılı küçük not. 

  • Renkler: Altın (değer), gümüş (akış), lacivert (bilgelik). 

Not: Bu içerik spiritüel/kişisel gelişim amaçlıdır; finansal tavsiye değildir. Duyguyu dinle, veriyi kontrol et, sonra eyleme geç. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.  

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam