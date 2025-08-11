11-17 Ağustos 2025 Haftalık Burç Yorumları
11 Ağustos – Merkür Direkt Hareketine Geçiyor
Temalar: Netleşme, iletişimde açıklık, çözüm zamanı
Merkür, 18 Temmuz’dan beri süren geri hareketini bitiriyor. İletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar ve teknik aksaklıklar çözülmeye başlıyor. Gölge dönem 25 Ağustos’a kadar sürecek olsa da zihinsel sis dağılmakta. Kayıp belgeler, beklenen yanıtlar ve ertelenen görüşmeler yeniden gündeme gelebilir. “İç sesini dinle, dış gürültüyü sustur.”
Ne Yapmalı?
Yazılı iletişim, iş planlaması, yolculuk düzenlemelerine odaklan.
Meditasyon, yazı yazma ve zihni boşaltma pratikleri yap.
12 Ağustos – Venüs & Jüpiter Kavuşumu Yengeç Burcunda
Temalar: Aşk, şefkat, ev, kadınsı güç, bolluk
Bu kavuşum, sevgi ve bolluk enerjisini artırıyor. Kadınlarla ilişkiler, aile bağları ve ev huzuru ön planda. Estetik, güzellik ve ev dekorasyonu için ilham verici bir dönem.
Ne Yapmalı?
Sevdiklerine zaman ayır, empati kur, sevgi enerjisini çoğalt.
Duygusal yakınlık kur, affet, değer ver.
Bu Hafta
Zihin & İletişim: Netlik artıyor, planlar hızlanıyor.
Aşk & İlişkiler: Yumuşama, sevgi, yakınlık.
Aile & Ev: Ev düzenleme, aile bağları, huzur.
Değer & Bereket: Kendini sevme, denge.
Ruhsal Derinleşme: Kalpten kararlar alma.
Niyet Önerisi (12 Ağustos):
“Kalbimin sesiyle uyumlanıyorum. Venüs’ün zarafeti ve Jüpiter’in bolluğu hayatıma akıyor. Evimde, ilişkilerimde ve iç dünyamda huzur, bolluk ve sevgi hâkim. Kendimi şefkatle sarmalıyor, evrene güvenle teslim oluyorum.”
Koç Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)
Boğa Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)
İkizler Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)
Yengeç Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)
Aslan Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)
Başak Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)
Terazi Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)
Akrep Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)
Yay Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)
Oğlak Burcu Haftalık Astroloji Yorumu (11-17 Ağustos 2025)
Kova Burcu Haftalık Astroloji Yorumu (11-17 Ağustos 2025)
Balık Burcu Haftalık Astroloji Yorumu (11-17 Ağustos 2025)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!