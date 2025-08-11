onedio
11-17 Ağustos 2025 Haftalık Burç Yorumları

etiket 11-17 Ağustos 2025 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
11.08.2025 - 11:40

11 Ağustos – Merkür Direkt Hareketine Geçiyor

Temalar: Netleşme, iletişimde açıklık, çözüm zamanı

Merkür, 18 Temmuz’dan beri süren geri hareketini bitiriyor. İletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar ve teknik aksaklıklar çözülmeye başlıyor. Gölge dönem 25 Ağustos’a kadar sürecek olsa da zihinsel sis dağılmakta. Kayıp belgeler, beklenen yanıtlar ve ertelenen görüşmeler yeniden gündeme gelebilir. “İç sesini dinle, dış gürültüyü sustur.”

Ne Yapmalı?

  • Yazılı iletişim, iş planlaması, yolculuk düzenlemelerine odaklan.

  • Meditasyon, yazı yazma ve zihni boşaltma pratikleri yap.

12 Ağustos – Venüs & Jüpiter Kavuşumu Yengeç Burcunda

Temalar: Aşk, şefkat, ev, kadınsı güç, bolluk

Bu kavuşum, sevgi ve bolluk enerjisini artırıyor. Kadınlarla ilişkiler, aile bağları ve ev huzuru ön planda. Estetik, güzellik ve ev dekorasyonu için ilham verici bir dönem.

Ne Yapmalı?

  • Sevdiklerine zaman ayır, empati kur, sevgi enerjisini çoğalt.

  • Duygusal yakınlık kur, affet, değer ver.

Bu Hafta

  • Zihin & İletişim: Netlik artıyor, planlar hızlanıyor.

  • Aşk & İlişkiler: Yumuşama, sevgi, yakınlık.

  • Aile & Ev: Ev düzenleme, aile bağları, huzur.

  • Değer & Bereket: Kendini sevme, denge.

  • Ruhsal Derinleşme: Kalpten kararlar alma.

Niyet Önerisi (12 Ağustos):

“Kalbimin sesiyle uyumlanıyorum. Venüs’ün zarafeti ve Jüpiter’in bolluğu hayatıma akıyor. Evimde, ilişkilerimde ve iç dünyamda huzur, bolluk ve sevgi hâkim. Kendimi şefkatle sarmalıyor, evrene güvenle teslim oluyorum.”

Koç Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Koç Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Bu hafta iletişim, yaratıcılık ve sosyal fırsatlar ön planda. Dengeli, sabırlı ve planlı hareket etmek başarı getiriyor.

Kariyer & İletişim: Haftanın başında önemli görüşmeler ve iş konuşmaları yapın. Net ifade ve açık iletişim kariyer hedeflerinizi netleştirmenize yardımcı olur.

Yaratıcılık & Tutku: Mars’ın enerjisiyle yeni projelere başlayabilir, mevcut işlere tutkuyla odaklanabilirsiniz. Uzun vadeli plan yapmayı unutmayın.

Mali Durum: Ani harcamalardan kaçının, bütçenizi gözden geçirin. Mali disiplin ilerleyen günlerde rahatlık sağlar.

İlişkiler: Dinlemeye odaklanın, tartışmalardan uzak durun. Anlayış ve sabır aile ve dost ilişkilerinizde fayda sağlar.

Sosyal Fırsatlar: Uranüs’ün desteğiyle sosyal çevrede beklenmedik fırsatlar doğabilir. Dengeli ve istikrarlı kararlar alın.

Sağlık: Fazla yüklenmeyin, stresi yürüyüş, yoga veya sevdiğiniz sporla azaltın.

Romantizm: Duygularınızı açıkça ifade edin, spontane anlar hafta sonunuza romantizm katabilir.

Özet: İletişim, yaratıcılık ve sosyal fırsatların öne çıktığı; planlı, dengeli adımların öne geçtiği bir hafta.

Boğa Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Boğa Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Bu hafta içsel dönüşüm, denge ve maddi düzen ön planda.

Finans: Venüs’ün desteğiyle bütçenizi gözden geçirip gelir-gider dengenizi kurun, tasarrufa odaklanın.

Yaratıcılık: Merkür enerjisiyle yeni hobiler, sanat veya el işi projeleri ruhunuzu besleyecek.

Kariyer: Fikirlerinizi çekinmeden paylaşın; samimi ve net iletişim kariyerinizde fırsatlar yaratabilir.

İlişkiler: Güneş’in etkisiyle aile ve yakın çevrede önemli konuşmalar gündeme gelebilir. Açık, sabırlı olun.

Sağlık: Düzenli uyku, beslenme ve egzersizle enerji dengenizi koruyun; nefes çalışmaları stresi azaltır.

Aşk: Bekârlar için sürpriz karşılaşmalar, ilişkisi olanlar için uyumu artıracak sohbetler mümkün.

Ev & Aile: Mars’ın etkisiyle evde düzenlemeler, aileyle vakit geçirmek enerjinizi tazeler.

Haftanın Teması: Değişime direnmeyin; kucaklayın ve teslim olun.

İkizler Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

İkizler Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Zihinsel yoğunluk, iletişim ve sosyal etkileşimlerin öne çıktığı bir hafta.

İletişim & İş: Merkür’ün etkisiyle bekleyen konuşmalar ve görüşmeler için uygun zaman. Net ifade, karşı tarafı anlama ve iyi dinleme ön planda.

Geçmişle Hesaplaşma: Venüs, eski arkadaşlıklar ve tamamlanmamış işleri gündeme getiriyor. Barışma veya kapanış yapma fırsatları var.

Kişisel Gelişim: Mars, yeni kurs, atölye veya hobilere başlamak için ilham veriyor. Öğrenme ve kendinize yatırım uzun vadede fayda sağlayacak.

İlişkiler: Yakın bağlarda hassasiyet artabilir. Açık iletişim, sabır ve empati ilişkileri güçlendirir.

Sosyal Hayat: Hafta sonunda spontane etkinlikler, yeni bağlantılar ve eski dostlarla karşılaşmalar mümkün.

Sağlık & Zihin: Yoğunluk stres yaratabilir. Kısa molalar, nefes egzersizleri, açık hava yürüyüşleri iyi gelir.

Aşk: Yeni kıvılcımlar ve romantik fırsatlar gündemde. Samimi iletişim ve duygusal dürüstlük ilişkilerde derinlik sağlar.

Haftanın Tavsiyesi: Günlük kısa meditasyonlarla zihinsel netlik kazanın. “Geçmişi sevgiyle bırakıyor, bugünün fırsatlarına açık kalıyorum” olumlamasıyla yeni başlangıçlara hazırlanabilirsiniz.

Yengeç Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Yengeç Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Bu hafta duygusal zeka, içsel denge ve şefkat ön planda.

Aile & Ev: Ay’ın etkisiyle sezgileriniz güçlü. Aileyle vakit geçirmek, küçük jestler ve samimi sohbetler bağları güçlendirir.

İlişkiler: Venüs retrosu eski duygusal kalıpları fark etme ve bırakma fırsatı sunuyor. Affetmek, şefkat göstermek ilişkilerde yeni sayfa açar.

Kariyer: Merkür’ün desteğiyle net iletişim artıyor. Yeni sorumluluklar veya fırsatlar gelebilir; adım atmadan önce iyi değerlendirin.

Finans: Büyük yatırımlardan kaçının, bütçenizi disiplinle yönetin.

Kişisel Bakım: Meditasyon, nefes çalışmaları ve doğada zaman geçirmek stresi azaltır, enerjinizi dengeler.

Aşk: Açık konuşmalar ilişkileri derinleştirir. Bekârlar için yeni bağlantılar, ilişkisi olanlar için samimiyet fırsatları var.

Duygusal Denge: Aşırı bağlanmadan kaçının, sağlıklı sınırlar koyun.

Haftanın Tavsiyesi: “Kendimi ve sevdiklerimi sevgiyle anlıyor, duygularımı özgürce ifade ediyorum” olumlamasıyla şefkat ve açıklık enerjisini güçlendirin.

Aslan Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Aslan Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Enerjik, yaratıcı ve sosyal fırsatlarla dolu bir hafta.

Kişisel Güç: Güneş’in etkisiyle özgüveniniz yüksek. Yeni projelere başlayın, liderlik üstlenin, kendinizi gösterin.

Değerler: Venüs retrosu ilişkilerde neyin değerli olduğunu sorgulatıyor. Size iyi gelen bağlantılara odaklanın.

Kariyer: Mars motivasyonunuzu artırıyor; zorlu görevleri tamamlayabilirsiniz. Molalarla dengenizi koruyun.

Finans: Harcamaları planlayın, ani kararlar yerine uzun vadeli stratejilere yönelin.

İlişkiler: Yanlış anlamalara karşı sabır ve empatiyle yaklaşın, duygularınızı açıkça ifade edin.

Sosyal Hayat: Güneş-Uranüs uyumu sürpriz karşılaşmalar getirebilir; yeni bağlantılara açık olun.

Kişisel Zaman: Hobilerle ve sevdiklerinizle vakit geçirerek enerjinizi yenileyin.

Haftanın Tavsiyesi: “Işığım parlıyor, tutkularımla başarıya yürüyorum” olumlamasıyla motivasyonunuzu yükseltin.

Başak Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Başak Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Düzen, detay ve planlama odaklı verimli bir hafta.

Analitik Güç: Merkür’ün etkisiyle zihniniz keskin. Projelerinizi ve günlük planlarınızı netleştirin, detaylara özen verin.

Finans & Öz Değer: Venüs retrosu harcamalarınızı ve ilişkilerde beklentilerinizi gözden geçirmenizi sağlıyor. Kendinize saygınızı koruyun, mali güvenliğinizi güçlendirin.

Kariyer: Mars, karmaşık projelerde etkin olmanızı destekliyor. Odaklanma ve disiplin başarı getirir.

İletişim: Hafta sonuna doğru yazışmalarda ve toplantılarda net ve dikkatli olun.

Sağlık: Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, uyku ve meditasyon enerjinizi artırır.

Sosyal Hayat: Ortak ilgi alanlarında ilişkilerinizi güçlendirin, yeni insanlarla tanışın.

Aşk: Bekârlar entelektüel paylaşımlar sunan kişilerle bağ kurabilir. İlişkisi olanlar anlamlı sohbetlerle bağlarını derinleştirebilir.

Haftanın Tavsiyesi: “Kendimi seviyor, hayatımı düzenleyerek güçleniyorum” olumlamasıyla öz güven ve düzeni pekiştirin.

Terazi Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Terazi Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Bu hafta uyum, denge ve samimi iletişim ön planda.

İlişkiler: Venüs retrosu, alma-verme dengesini kurmanızı teşvik ediyor. Sabır ve şefkat duygusal bağları güçlendirir.

Yaratıcılık: Sanat, müzik veya yazma gibi alanlarda kendinizi ifade edin.

İletişim: Merkür’ün desteğiyle fikirlerinizi dengeli ve yapıcı şekilde ortaya koyun, anlaşmazlıklarda sakin olun.

Kariyer: Hafta ortasında fırsatlar doğabilir. Fikirlerinizi güvenle paylaşın, yapıcı eleştirilere açık olun.

Finans: Harcamaları planlayın, gereksiz masraflardan kaçının.

Aile: Sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek ruhunuzu besler.

Aşk: Samimi konuşmalar romantik bağları derinleştirir. Bekârlar için yeni bağlantı fırsatları var.

Duygusal Sağlık: Sağlıklı sınırlar koyun, kendinize öncelik verin.

Haftanın Tavsiyesi: “Kendimi ve çevremdekileri denge ve sevgiyle karşılıyorum” olumlamasıyla uyum ve saygı enerjinizi güçlendirin.

Akrep Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Akrep Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Bu hafta hem içsel hem de dışsal dönüşüm enerjileri güçlü.

Finans & Öz Değer: Venüs retrosu, para ve değer algınızı gözden geçirmenizi sağlıyor. Bütçenizi revize edin, riskli adımlardan kaçının.

İletişim: Yanlış anlamaları önlemek için net, açık ve yargısız konuşun; aktif dinleme yapın.

Kariyer: Mars, hedef odaklı ve cesur olmanızı destekliyor. Yeni projeler veya liderlik fırsatları gündeme gelebilir; planlı hareket edin.

Sosyal Hayat: Beklenmedik etkileşimler ilham verebilir. Empati ve iş birliği güç çatışmalarını önler.

Zihinsel & Duygusal Yenilenme: Hafta sonunda meditasyon, doğa yürüyüşü veya sanatla uğraşmak huzur getirir.

Aşk: Partnerinizle ortak deneyimler bağları güçlendirir; bekarlar yeni sosyal ortamlarda dikkat çekebilir.

Haftanın Tavsiyesi: “Gücüm içimde, huzurum seçimlerimde saklı” olumlamasıyla kontrollü dönüşüm enerjisini besleyin.

Yay Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Yay Burcu Haftalık Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Bu hafta keşif, öğrenme ve sosyal canlılık ön planda.

Macera & Öğrenme: Jüpiter etkisiyle seyahat, yeni kültürler veya eğitim adımları verimli olur. Ufkunuzu genişletecek fırsatları değerlendirin.

Aşk: Venüs retrosu, ilişkilerde beklentileri netleştirme zamanı. Bekârlar entelektüel bağ kurabilecek kişilere yönelmeli.

Kariyer: Mars, yaratıcı çözümler ve stratejik fikirler için destek veriyor. Ekip çalışmasına açık olun.

Finans: Harcama isteğine dikkat edin; mali disiplin uzun vadede güven sağlar.

Sosyal Hayat: Hafta sonu beklenmedik davetler ve yeni dostluk fırsatları var.

Sağlık: Yoga, yürüyüş, dans gibi aktiviteler hem bedeni hem zihni güçlendirir.

Haftanın Tavsiyesi: “Her yeni deneyim beni zenginleştirir ve özgürleştirir” olumlamasıyla keşif ve öğrenme enerjinizi güçlendirin.

Oğlak Burcu Haftalık Astroloji Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Oğlak Burcu Haftalık Astroloji Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Bu hafta finans ve kariyer konularında yapılandırıcı enerjiler hakim. İlişkiler ve iç dengeyi sağlamak da önemli.

Finans & Kariyer: Venüs retrosu, yatırımlarınızı ve kariyer hedeflerinizi gözden geçirmek için ideal. Temkinli ve stratejik olun.

İletişim & Strateji: Merkür sayesinde iş yerinde net ve metodik adımlar atabilirsiniz. Disiplinle ilerlemek başarıyı getirir.

Ev & Aile: Mars, evde enerji yaratıyor; tadilat veya aile meselelerinde sabırlı olun.

Sağlık: Stresle başa çıkmak için kısa molalar, egzersiz ve meditasyon faydalı.

Sosyal Hayat: Hafta sonunda sosyal çevrenizde yeni bağlantılar kurabilirsiniz.

Aşk & İlişkiler: Partnerle açık iletişim güçlendirecek; bekârlar sosyal ortamlardan fırsatlar yakalayabilir.

Astrodeha Tavsiyesi:

“Planla, güçlendir, bağ kur.”

Olumlama: 'Disiplinim ve vizyonum geleceğimi şekillendirir.'

Kova Burcu Haftalık Astroloji Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Kova Burcu Haftalık Astroloji Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Bu hafta sosyal ve yaratıcı açıdan hareketli geçiyor.

Yenilikçi Projeler: Zihinsel açıklığınızı kullanarak ilham veren fikirleri projelere dönüştürün. Ekip çalışmaları verimli olacak.

Eski Bağlantılar: Venüs retrosu, geçmiş dostlukları ve iş ilişkilerini canlandırma fırsatı sunuyor.

Romantizm: Mars etkisiyle aşk hayatınız hareketleniyor; tutkulu ve samimi anlar yaşayabilirsiniz.

Finans: Esnek ve temkinli bütçe planlaması yapın, uzun vadeli güvenlik önemli.

Hafta Sonu Sürprizleri: Güneş-Uranüs uyumu, sosyal etkinliklerde yeni fırsatlar getirebilir.

Zihin-Beden Dengesi: Yoga, meditasyon veya hafif egzersizlerle enerjinizi dengeleyin.

Astrodeha Tavsiyesi:

“Yarat, paylaş, güçlendir.”

Olumlama: 'Fikirlerim ve bağlantılarım hayatımda yeni kapılar açar.'

Balık Burcu Haftalık Astroloji Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Balık Burcu Haftalık Astroloji Yorumu (11-17 Ağustos 2025)

Bu hafta içsel farkındalık ve duygusal derinlik öne çıkıyor.

  • İçsel Rehberlik: Venüs retrosu geçmiş ilişkilerden dersler getirecek. Meditasyon ve günlük tutma faydalı olacak.

  • Yaratıcı İfade: Neptün’ün etkisiyle sanat, müzik ve yazı ile duygularınızı özgünce ifade edin.

  • Finans: Merkür’ün etkisiyle borçları düzenleyin, bütçe ve yatırımları gözden geçirin.

  • Sağlık: Mars’ın hareketiyle yeni egzersiz ve beslenme alışkanlıkları başlatmak için ideal.

  • İlişkiler: Hafta sonu samimi diyaloglar güveni artırır, bekarlar manevi topluluklarda bağlantılar kurabilir.

  • Huzur: Doğada vakit geçirmek ve meditasyon hafta sonu için iyi gelecek.

Astrodeha Tavsiyesi:

“Hissederek yön bulma.”

Olumlama: 'Sezgilerim bana en doğru yolu gösterir.'

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

