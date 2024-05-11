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10 Soruluk Teste Göre Senin Psikolojin Ne Zaman Düzelecek?

10 Soruluk Teste Göre Senin Psikolojin Ne Zaman Düzelecek?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
11.05.2024 - 15:31

Senin psikolojin ne zaman düzelecek?

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım senin psikolojini kim bozdu?

3. Söyle bakalım senin psikolojini kim bozdu?

4. Bu manzaralardan birini seçer misin?

5. Seni rahatsız eden bir renk seçer misin?

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6. En son ne zaman huzurlu hissettin?

6. En son ne zaman huzurlu hissettin?

7. Çok mutlu olduğun anları kiminle paylaşıyorsun?

8. Yalnız kaldığında kendini kötü hissediyor musun?

9. Kötü bir günün ardından sana ne iyi geliyor?

9. Kötü bir günün ardından sana ne iyi geliyor?

10. Son olarak hayatının değişmesini istiyor musun?

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Senin psikolojin, seni anlamayan insanları hayatından çıkardığın zaman düzelecek.

Bazen hayatımızda bir dönüm noktası olur ve kendimizi yeniden keşfetmek, ruhsal sağlığımızı düzeltmek için bazı insanları hayatımızdan çıkarmamız gerekebilir. Bu, sert bir gerçeklik olabilir, fakat unutmayın ki, psikolojiniz sizinle ilgili her şeyi anlamaya başladığınızda, işte o zaman gerçek iyileşme süreci başlar. Hayatınızda birçok insan olabilir; bazıları sizi yükseltir, bazıları ise sizi aşağı çeker. Ancak, bu insanların hayatınıza etkisi, sizin psikolojinizin durumuna bağlıdır. Eğer psikolojik olarak sağlıklıysanız, negatif insanların sizi aşağı çekmesine izin vermezsiniz. Ancak, eğer psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyorsanız, bu insanların etkisi altında kalabilirsiniz. Bu nedenle, bazen hayatınızdaki bazı insanları çıkarmanız gerekebilir. Bu, onları tamamen hayatınızdan silmek anlamına gelmez, ama belki de bir süreliğine ara vermek, bir adım geri atmak anlamına gelir. Bu süre zarfında, kendinizi ve psikolojinizi anlamaya çalışabilirsiniz. Kendi iç dünyanızı keşfederken, hangi insanların size iyi geldiğini, hangi insanların size zarar verdiğini daha iyi anlayabilirsiniz.

Senin psikolojin, kendine değer verdiğin zaman düzelecek.

Birçok insanın hayatında karşılaştığı zorluklar, bazen onları çaresiz ve umutsuz hissettirebilir. Ancak, unutmayın ki, her zaman kendi hayatınızın kahramanı olabilirsiniz. Kendinize değer verdiğinizde, psikolojiniz de buna paralel olarak düzelecektir. Birçok insan, başkalarının onayını ve takdirini arar durur. Ancak, asıl önemli olanın kendi kendine yetebilmek olduğunu unuturlar. Kendinize değer vermek, sizi daha güçlü ve bağımsız kılar. Kendinizi sevdiğinizde, başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğünün önemi azalır. Kendinize olan saygınız artar ve bu da psikolojik durumunuzu olumlu yönde etkiler. Kendinize değer vermek, aynı zamanda hayatınızdaki olumsuzlukları da azaltır. Kendinize olan güveniniz arttıkça, başkalarının sizi eleştirmesi veya aşağılaması daha az etkiler hale gelir. Kendinizi sevdiğinizde, hayatınızdaki olumsuz insanları ve durumları daha kolay bir şekilde göz ardı edebilirsiniz.

Senin psikolojin, karar verip o yolda ilerlediğin zaman düzelecek.

Hayatın karmaşası içerisinde bazen kendimizi kaybolmuş hissedebiliriz. Ancak unutmayın ki, her şeyin anahtarı aslında kendi elinizde. Kendi psikolojimiz, hayatımızın yönünü belirleyen en önemli faktördür. Bu, belki de ilk başta biraz kafa karıştırıcı gelebilir ama aslında oldukça basit. Düşünsenize, bir karar veriyorsunuz ve o kararın arkasında durarak, o yönde ilerlemeye başlıyorsunuz. İşte tam da bu noktada, psikolojiniz devreye giriyor. Kendinize olan inancınız, pozitif düşünceleriniz ve kararlılığınız, sizi hedeflerinize doğru bir adım daha yaklaştırıyor. Diyelim ki, bir işte başarısız oldunuz ve bu durum sizi oldukça üzdü. Ancak burada önemli olan, bu başarısızlığı bir son olarak görmek yerine, onu bir başlangıç noktası olarak kabul etmek. İşte bu noktada psikolojiniz devreye giriyor. Kendinize olan inancınızı kaybetmeden, hatalarınızdan ders çıkarıp tekrar denemeye karar verdiğinizde, işte o zaman düzelmeye başlıyorsunuz. Unutmayın, hayat bir maraton ve her adımınız sizi hedefinize bir adım daha yaklaştırıyor. Bu yüzden, psikolojinizin gücünü küçümsemeyin. Kendinize inanın, kararlı olun ve o yolda ilerleyin. Sonunda göreceksiniz ki, her şey düzelmiş olacak. İşte tam da bu noktada, hayatın size sunduğu en güzel ödülü kazanmış olacaksınız: İç huzuru.

Senin psikolojin, seni önemsemeyen insanları daha az önemsediğin zaman düzelecek.

Hayatın renkli kulislerinde, her birimiz zaman zaman önemseyip değer verdiğimiz insanların bizi aynı ölçüde önemsemediğini hissederiz. Bu durum, psikolojimizi olumsuz etkileyerek enerjimizi tüketir ve bizi yıpratır. Ancak, işin aslına bakarsanız, bu durumun çözümü aslında oldukça basit ve bir o kadar da etkili: Kendi değerimizi başkalarının gözünden değil, kendi gözlerimizden görmek. Psikolojik sağlığınızı korumanın en etkili yollarından biri, sizi önemsemeyen insanlara verdiğiniz değeri azaltmak. Bunu başardığınızda, kendinizi daha hafif, daha özgür ve daha mutlu hissedeceksiniz. Unutmayın, hayatınızın yıldızı sizsiniz ve kendi değerinizi bilmeniz, başkalarının sizi nasıl gördüğünden çok daha önemli. Sizi önemsemeyen bir kişiye verdiğiniz değeri azalttığınızda, bu kişinin sizin üzerinizdeki etkisini de azaltmış olursunuz. Bu kişinin sizin hakkınızdaki düşünceleri, eylemleri veya sözleri artık sizi derinden etkilemez. Kendi değerinizi bilerek ve kendinize olan saygınızı koruyarak, başkalarının sizi nasıl gördüğüne dair endişelerinizi azaltabilirsiniz.

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