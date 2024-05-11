10 Soruluk Teste Göre Senin Psikolojin Ne Zaman Düzelecek?
10 Soruluk Teste Göre Senin Psikolojin Ne Zaman Düzelecek?
Senin psikolojin ne zaman düzelecek?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım senin psikolojini kim bozdu?
4. Bu manzaralardan birini seçer misin?
5. Seni rahatsız eden bir renk seçer misin?
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6. En son ne zaman huzurlu hissettin?
7. Çok mutlu olduğun anları kiminle paylaşıyorsun?
8. Yalnız kaldığında kendini kötü hissediyor musun?
9. Kötü bir günün ardından sana ne iyi geliyor?
10. Son olarak hayatının değişmesini istiyor musun?
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Senin psikolojin, seni anlamayan insanları hayatından çıkardığın zaman düzelecek.
Senin psikolojin, kendine değer verdiğin zaman düzelecek.
Senin psikolojin, karar verip o yolda ilerlediğin zaman düzelecek.
Senin psikolojin, seni önemsemeyen insanları daha az önemsediğin zaman düzelecek.
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