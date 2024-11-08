10 Soruda Derin Psikolojik Analizini Yapıyoruz!
10 Soruda Derin Psikolojik Analizini Yapıyoruz!
Hayatın karmaşası, karşımıza çıkan beklenmedik engeller, tüm bunlar ruh halimizi derinden etkileyebilir. Ancak asıl mesele, bu zorluklarla nasıl başa çıktığımız, onlarla nasıl bir mücadele sergilediğimizdir. İşte tam da bu noktada devreye biz giriyoruz!
10 soruda senin derin psikolojik analizini yapıyoruz!
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir odada yalnızsın ve aniden ışıklar kapanıyor. İlk tepkin ne olur?
4. Eğer birinin seni anlamadığını hissediyorsan, ne yaparsın?
5. Bir kaybın ardından nasıl iyileşirsin?
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6. Kendini kötü hissettiğinde ilk gittiğin kişi kim?
7. Sır saklayabilir misin?
8. Yalnız kalmak istediğinde ilk olarak nereye gidersin?
9. Hayatından birinin çıkması seni korkutur mu?
10. Son olarak hangi durum seni en dibe çeker?
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Anlaşılmamaktan yorulmuşsun ve artık duygularını da saklamak istemiyorsun!
Duyguların seni nereye götürürse oraya gidiyorsun ve bu sayede herkesle aranda farklı bağlar oluşuyor.
Sürekli aynı hayata maruz kalmak istemiyor ve sürekli olarak bir kaçış yolu arıyorsun.
Düşünerek hareket ederse böylelikle hata payını en aza indirirsin. Hayatın bir akışa sahip ama aslında bu akışı da sen yönetiyorsun.
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