10 Soruda Cilt Tipine Uygun Bakım Rutini Oluşturuyoruz!

Senin cildin hem parlak hem de zaman zaman kuruluğa yatkın. Yani karma bir cildin var. Özellikle alın ve burun çevresinde parlama varken, yanakların daha farklı tepkiler verebiliyor. Bu yüzden bakım rutininde dengeye önem vermen gerekiyor. Hafif yapılı, cildini yormayan ürünlerle hem parlaklığı azaltabilir hem de ihtiyaç duyduğu nemi sağlayabilirsin. Bakım rutininde jel formda ve yumuşak yapılı ürünler tercih edebilirsin. Aşırı yoğun veya tamamen kurutucu ürünler yerine dengeleyici seçenekler tam sana göre!