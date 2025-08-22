10 Soruda Cilt Tipine Uygun Bakım Rutini Oluşturuyoruz!
Cildine daha iyi bakmak istiyorsun ama ne yapman gerektiğini bilmiyor musun? Dert etme! Bu testte sana en uygun bakım rutinini oluşturuyoruz. Yağ dengesi mi, kuruluk mu, hassasiyet mi? Hangi sorunu yaşıyorsan çözümü birlikte bulalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabah uyanıp aynaya baktığında ilk ne görürsün?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki, cildin yaz aylarında nasıl tepki veriyor?
3. Günlük nemlendirici seçerken neye dikkat edersin?
4. Cildin gün içinde en çok neye ihtiyaç duyuyor?
5. Cildinde pürüzlenme oluyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Söyle bakalım, makyajla aran nasıl?
7. Peki cilt temizleyici ürün seçerken kriterin ne olur?
8. Eğer cildin bir insan olsaydı nasıl bir karakteri olurdu?
9. Yeni bir ürün denediğinde cildin tepkisi genelde nasıl olur?
10. Son olarak, cilt bakımında hangi adımı asla atlamazsın?
Cildinin dengeye ihtiyacı var!
Senin neme ihtiyacın var!
Parlama için çözüm lazım!
Senin cildin çok hassas!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın