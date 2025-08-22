onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
10 Soruda Cilt Tipine Uygun Bakım Rutini Oluşturuyoruz!

etiket 10 Soruda Cilt Tipine Uygun Bakım Rutini Oluşturuyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
22.08.2025 - 16:01

Cildine daha iyi bakmak istiyorsun ama ne yapman gerektiğini bilmiyor musun? Dert etme! Bu testte sana en uygun bakım rutinini oluşturuyoruz. Yağ dengesi mi, kuruluk mu, hassasiyet mi? Hangi sorunu yaşıyorsan çözümü birlikte bulalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sabah uyanıp aynaya baktığında ilk ne görürsün?

2. Peki, cildin yaz aylarında nasıl tepki veriyor?

3. Günlük nemlendirici seçerken neye dikkat edersin?

4. Cildin gün içinde en çok neye ihtiyaç duyuyor?

5. Cildinde pürüzlenme oluyor mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Söyle bakalım, makyajla aran nasıl?

7. Peki cilt temizleyici ürün seçerken kriterin ne olur?

8. Eğer cildin bir insan olsaydı nasıl bir karakteri olurdu?

9. Yeni bir ürün denediğinde cildin tepkisi genelde nasıl olur?

10. Son olarak, cilt bakımında hangi adımı asla atlamazsın?

Cildinin dengeye ihtiyacı var!

Senin cildin hem parlak hem de zaman zaman kuruluğa yatkın. Yani karma bir cildin var. Özellikle alın ve burun çevresinde parlama varken, yanakların daha farklı tepkiler verebiliyor. Bu yüzden bakım rutininde dengeye önem vermen gerekiyor. Hafif yapılı, cildini yormayan ürünlerle hem parlaklığı azaltabilir hem de ihtiyaç duyduğu nemi sağlayabilirsin. Bakım rutininde jel formda ve yumuşak yapılı ürünler tercih edebilirsin. Aşırı yoğun veya tamamen kurutucu ürünler yerine dengeleyici seçenekler tam sana göre!

Senin neme ihtiyacın var!

Senin cilt tipin kuru! Zaman zaman gerilme ve kuruluk hissi yaşıyorsan, içerik bakımından daha zengin formüllere sahip ürünlere şans verebilirsin. Özellikle su tutucu özellik taşıyan içerikler sana iyi gelebilir. Temizleyici ürün tercihini de daha kremsi ve yumuşak olanlardan yana yapmalısın. Günlük rutininden şaşmaman çok önemli. Ilık suyla temizlik ve düzenli nem desteği senin için en önemli detaylar!

Parlama için çözüm lazım!

Senin cildin gün içinde oldukça hareketli! Özellikle sıcak havalarda parlama ve makyajın akması gibi durumlarla karşılaşıyorsan, bakım rutininde tazelik hissi sağlayan ürünlere öncelik vermelisin. Jel formda temizleyiciler ve hafif yapılı ürünler sana iyi gelebilir. Gün içinde yüzünü sık sık yıkamak cazip gelebilir ama bu bazen tam tersi etki de yaratabilir. Cildine fazla yüklenmeden dengeli bir bakımla bu işi çözebilirsin!

Senin cildin çok hassas!

Senin cildin dış etkenlere çabuk tepki veren, dikkatle yaklaşılması gereken bir yapıda. Rüzgar, sıcaklık değişimi, stres gibi faktörler cildini etkileyebiliyor. Bu nedenle bakım ürünlerinde bitkisel içerikli ve yumuşak formüllü seçenekleri tercih etmen önemli. Aşırı parfümlü ya da yoğun yapılı ürünler yerine daha nötr içeriklere yönelmek cildine daha iyi gelebilir. Unutma, bu rutin seni rahatlatacak!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın