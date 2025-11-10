10-16 Kasım 2025 Haftasının Sayı Sekansı: 144 • 808 • 1221

Bu hafta, evrenin görünmez kapıları ardına kadar açılıyor. Enerji akışının en yoğun olduğu dönemlerden birine giriyorsun. 10-16 Kasım aralığında hem aşkta hem para kapılarında hem de ruhsal korunmada yüksek titreşimli bir “sekans birleşimi” çalışıyor. Bu, kader çizgisini yeniden kodlayan, kararlarını güçlendiren, seni evrenle uyumlu frekansa taşıyan bir enerji anahtarıdır.

Aşağıda yer alan dört ayrı sekans, haftanın ana temalarına göre özel olarak hazırlanmıştır. Her biri 7 gün boyunca, günde 1 kez yüksek sesle veya için için okunabilir. Okurken kalbinle uyumlan, niyetini netleştir, nefesini derinleştir.