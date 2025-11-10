onedio
10-16 Kasım 2025 Haftasının Sayı Sekansı: 144 • 808 • 1221

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
10.11.2025 - 09:31

Bu hafta, evrenin görünmez kapıları ardına kadar açılıyor. Enerji akışının en yoğun olduğu dönemlerden birine giriyorsun. 10-16 Kasım aralığında hem aşkta hem para kapılarında hem de ruhsal korunmada yüksek titreşimli bir “sekans birleşimi” çalışıyor. Bu, kader çizgisini yeniden kodlayan, kararlarını güçlendiren, seni evrenle uyumlu frekansa taşıyan bir enerji anahtarıdır. 

Aşağıda yer alan dört ayrı sekans, haftanın ana temalarına göre özel olarak hazırlanmıştır. Her biri 7 gün boyunca, günde 1 kez yüksek sesle veya için için okunabilir. Okurken kalbinle uyumlan, niyetini netleştir, nefesini derinleştir.

✨ 10-16 Kasım 2025 Haftasının Evrensel Sekansları

❤️ Aşk Sekansı 

144 • 808 • 1221 

Bu hafta aşk enerjisi kader kapılarından geçiyor. 

  • 144: İlişkilerde korunmayı ve sevgi alanını saflaştırmayı temsil eder. 

  • 808: İki ruh arasında kadersel dengeyi kurar ve gölge enerjileri temizler. 

  • 1221: Yeni başlangıçların mührüdür; tekrar eden döngüleri sonlandırır, sevginin doğru kişiye akmasını sağlar. 

Niyet: 

“Kalbimin frekansı saflaştı. Evrensel sevgi alanında en doğru kişi, en doğru zamanda bana akıyor.” 

🛡️ Koruma Sekansı 

707 • 919 • 000 

  • 707: Görünmeyen tüm negatif hatlardan seni çıkarır, ruhsal alanını güçlendirir. 

  • 919: Tehdit – haset – kem göz döngülerini keser, alanını mühürler. 

  • 000: İlahi korumanın merkezidir; yeniden doğuş enerjisinin sıfır noktasıdır. 

Niyet: 

“Ben ilahi koruma altında ilerliyorum. Enerjim, zamanım ve yolum Yüce Olan tarafından temizleniyor.” 

💰 Para & Bereket Sekansı 

444 • 2626 • 888 

  • 444: Maddi yaşamda sağlamlık ve düzen getirir. 

  • 2626: Tıkanmış finans kapılarını açar ve yeni fırsatları yaklaştırır. 

  • 888: Bolluğun en güçlü işaretidir; beklenmedik kazanımlar ve genişleyen rızık alanı anlamına gelir. 

Niyet: 

“Rızkım, emeğim ve bereketim büyüyor. Evren bana destek oluyor. Her adımım bollukla mühürleniyor.” 

✨ Şans & Kısmet Sekansı 

711 • 313 • 777 

  • 711: Sezgisel farkındalığı açar; doğru adım, doğru zaman enerjisini aktif eder. 

  • 313: Kaderinde saklı olan fırsatları görünür kılar. 

  • 777: Büyük şansın evrensel titreşimidir; mucizevi gelişmelerin işareti kabul edilir. 

Niyet: 

“Kaderimdeki şans kapıları açıldı. Doğru anda doğru yerdeyim. Mucizeler bana akıyor.”

📌 Haftanın Uygulama Rehberi

Sabah: Seçtiğin sekansı 3 kez oku. 

Akşam: Tüm sekansları bir kez arka arkaya okuyarak günü mühürle. Niyet sırasında: 

  • Derin nefes al, 

  • Kalbini aç, 

  • Evrenle uyumlandığını hisset. 

Bu hafta özellikle 12 – 13 Kasım tarihlerinde sekansların etkisi zirveye ulaşır. Bu iki gün, kadersel dönüşüm günleridir. 

📌 Haftanın Evrensel Mesajı 

“Bu hafta attığın her adım bir mühür, söylediğin her söz bir tohumdur. Cesaretle ilerle, çünkü kader senin adımlarını duyuyor.” 

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Dr.Astrolog Şenay Devi
