10 – 16 Kasım 2025: Haftanın Gökyüzü Enerjileri
27. Kural: Şemsi Tebrizi'nin Öğretisi
“Şu dünya bir dağ gibidir. Ona nasıl seslenirsen o da sana sesleri öyle aksettirir. Ağzından hayırlı bir laf çıkarsa, hayırlı laf yankılanır. Şer çıkarsa, sana gerisin geri şer yankılanır. Öyleyse kim ki senin hakkında kötü konuşur, sen o insan hakkında kırk gün kırk gece sadece güzel sözler et. Kırk günün sonunda göreceksin her şey değişmiş olacak. Senin gönlün değişirse dünya değişir.” — Şemsi Tebrizi
Motto: “Gizli düşmanlıklar deşifre olacak, susan konuşacak, kader doğruların yanında duracak.”
Kozmik Perde Aralanıyor: Gerçeklerle Yüzleşme Haftası
Türkiye: Derin Temizlenme, Güçlenme ve Perde Arkasının Aydınlanması
Bireysel Etkiler: Herkes Kendi Gerçeğiyle Sınanıyor
