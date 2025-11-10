onedio
10 – 16 Kasım 2025: Haftanın Gökyüzü Enerjileri

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
10.11.2025 - 10:31

27. Kural: Şemsi Tebrizi'nin Öğretisi

“Şu dünya bir dağ gibidir. Ona nasıl seslenirsen o da sana sesleri öyle aksettirir. Ağzından hayırlı bir laf çıkarsa, hayırlı laf yankılanır. Şer çıkarsa, sana gerisin geri şer yankılanır. Öyleyse kim ki senin hakkında kötü konuşur, sen o insan hakkında kırk gün kırk gece sadece güzel sözler et. Kırk günün sonunda göreceksin her şey değişmiş olacak. Senin gönlün değişirse dünya değişir.” — Şemsi Tebrizi

Motto: “Gizli düşmanlıklar deşifre olacak, susan konuşacak, kader doğruların yanında duracak.”

Kozmik Perde Aralanıyor: Gerçeklerle Yüzleşme Haftası

10 – 16 Kasım haftası, 2025 yılının dönüm noktalarından biri. Gökyüzü bu günlerde; hesaplaşmaların, yüzleşmelerin, sezgisel uyanışların ve güç testlerinin derin titreşimleriyle yankılanıyor. Bu hafta hiçbir şey olduğu yerde durmayacak. Gizlenen görünür, ertelenen tamamlanır, susturulan ses bulur. Evrensel enerji, bireylere tek bir çağrı yapıyor:

“Gerçeğinle yüzleş ve kendi ışığının yanında dur.”

Bir kapı kapanırken, arkada sessizce bekleyen başka bir kapı senin adımını duyacak. Bu; kaderin yeniden yazılması, hakikatin ortaya dökülmesi ve korkunun cesarete dönüşmesi haftası.

Dünya Geneli: Kritik Kararlar ve Hızlanan Dönüşüm Dalgası

1. Ekonomide Sert Dalgalanmalar

  • Piyasalar, borsalar, kripto varlıklar ve finans çevrelerinde yön değişimleri olabilir.

  • Ertelenmiş açıklamalar, perde arkasındaki anlaşmalar, ekonomik planlar gündemi bir anda dönüştürebilir.

2. Diplomasi ve İttifaklarda Sertleşme

  • Ülkeler arasında uzun süredir sessizce devam eden meseleler açığa çıkabilir.

  • Yeni ittifaklar kurulabilir, bazı eski bağlar ani kopuşlarla sonlanabilir.

3. Toplumsal Uyanış ve Kolektif Tepkiler

  • Halk hareketleri, adalet arayışı ve hak mücadelesi daha görünür hâle geliyor.

  • Dünya genelinde “uyanış bilinci” hızla yükseliyor.

4. Teknoloji ve Güvenlik Alanında Gündem Yoğun

  • Siber güvenlik, yapay zekâ, veri koruma ve büyük teknoloji şirketleriyle ilgili tartışmalar dünyanın odak noktası olabilir.

Türkiye: Derin Temizlenme, Güçlenme ve Perde Arkasının Aydınlanması

1. Siyasette Yoğun Hareketlilik

  • Siyasi kulislerde konuşulanlar görünür hâle gelebilir.

  • Yeni açıklamalar, belgeler, ani değişimler toplumsal gündemi sertleştirebilir.

2. Ekonomide Yapısal Hamleler

  • Devlet kurumları, ekonomi yönetimi, kamu politikaları ve özellikle sanat dünyası ile ilgili önemli adımların hızlandığı bir dönem.

  • Gündem hızlı, kararlar etkili olabilir.

3. Toplum Bilincinde Aydınlanma

  • Manipülasyonlara karşı artan farkındalık, vatandaşların sezgisel ve zihinsel uyanışını güçlendiriyor.

  • Bu enerji bireylerin özel hayatlarında da radikal kararlar getirebilir.

4. Eğitim – Sağlık – Güvenlik

  • Bu alanlarda düzenlemeler, reformlar veya beklenmeyen gelişmeler öne çıkabilir.

  • Toplumsal dinamikler hızla değişebilir.

Bireysel Etkiler: Herkes Kendi Gerçeğiyle Sınanıyor

1. İlişkilerde Perde Kalkıyor

  • Duygular ortaya dökülür.

  • Maskeler düşer, gizlenmiş konuşmalar ve gerçek niyetler görünür olur.

2. Finans ve İş Dünyası

  • Yeni fırsatlar beklenmedik bir anda kapıyı çalabilir.

  • Geciken ödemeler, ertelenen sorumluluklar ve tamamlanmamış süreçler tetiklenir.

3. Kariyerde Yön Değişiklikleri

  • Bazı kişiler için bu hafta yıllardır beklenen o “kader kararı” geliyor.

  • Görünmeyen gerilimler açığa çıkar, yeni hedefler belirir, sistem değişir.

4. Sağlıkta Ruh-Beden Dengesi

  • Strese bağlı bedensel hassasiyetler artabilir: Baş ağrısı, uykusuzluk, mide ve sindirim problemleri görülebilir.

  • Ruhsal arınma isteği yükselir.

5. Enerji Alanı: Yarım Bırakılan Duyguların Temizliği

  • Aura bu hafta en çok yarım kalmış hislerle zorlanıyor.

  • Tuz banyosu, adaçayı temizliği, nefes çalışmaları son derece destekleyicidir.

Haftanın Zaman Kodları

  • 10–12 Kasım: Gerçeğin İlk Işığı - Belirsizlik çözülür, yön belirir.

  • 13–14 Kasım: Enerjinin En Yoğun Olduğu Zirve - Haberler, açıklamalar, yüzleşmeler, krizler veya çözülüşler görünür olur.

  • 15–16 Kasım: Kapanış ve Yeni Kapının Açılışı - Ruh hafifler, duygu temizlenir, yeni niyet kapısı aktifleşir.

Bu hafta “kader” kelimesi sessiz bir öğretmen gibi yanımızda duruyor. Dürüst olan güçlenir. Saklayan ortaya çıkar. Cesur olan ödülünü alır. Gökyüzü sana şunu fısıldıyor:

“Kendi gerçeğini onurlandır ve yolunun nasıl açıldığını seyret.”

Hazır ol. Bu hafta yaşamının karanlık bir odasına güçlü bir ışık giriyor. Bu ışık seni korkutmak için değil, özgürleştirmek için geliyor.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

