10 – 16 Kasım 2025: Haftanın Gökyüzü Enerjileri

10 – 16 Kasım haftası, 2025 yılının dönüm noktalarından biri. Gökyüzü bu günlerde; hesaplaşmaların, yüzleşmelerin, sezgisel uyanışların ve güç testlerinin derin titreşimleriyle yankılanıyor. Bu hafta hiçbir şey olduğu yerde durmayacak. Gizlenen görünür, ertelenen tamamlanır, susturulan ses bulur. Evrensel enerji, bireylere tek bir çağrı yapıyor:

“Gerçeğinle yüzleş ve kendi ışığının yanında dur.”

Bir kapı kapanırken, arkada sessizce bekleyen başka bir kapı senin adımını duyacak. Bu; kaderin yeniden yazılması, hakikatin ortaya dökülmesi ve korkunun cesarete dönüşmesi haftası.

Dünya Geneli: Kritik Kararlar ve Hızlanan Dönüşüm Dalgası

1. Ekonomide Sert Dalgalanmalar

Piyasalar, borsalar, kripto varlıklar ve finans çevrelerinde yön değişimleri olabilir.

Ertelenmiş açıklamalar, perde arkasındaki anlaşmalar, ekonomik planlar gündemi bir anda dönüştürebilir.

2. Diplomasi ve İttifaklarda Sertleşme

Ülkeler arasında uzun süredir sessizce devam eden meseleler açığa çıkabilir.

Yeni ittifaklar kurulabilir, bazı eski bağlar ani kopuşlarla sonlanabilir.

3. Toplumsal Uyanış ve Kolektif Tepkiler

Halk hareketleri, adalet arayışı ve hak mücadelesi daha görünür hâle geliyor.

Dünya genelinde “uyanış bilinci” hızla yükseliyor.

4. Teknoloji ve Güvenlik Alanında Gündem Yoğun