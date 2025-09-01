onedio
1–7 Eylül 2025 Haftanın Kristali: Rodokrozit ve Kelebek Kanadı Enerjisi

etiket 1–7 Eylül 2025 Haftanın Kristali: Rodokrozit ve Kelebek Kanadı Enerjisi

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
01.09.2025 - 09:01

Eylül ayının ilk haftası, Balık burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması'nın ardından ruhsal temizlik, affetme, dönüşüm ve sevgiyle yeniden bağ kurma temasını taşır. Bu süreçte bize eşlik edecek en güçlü kristallerden biri: Rodokrozit.

Rodokrozit’in frekansı ile kelebek kanadı enerjisi birleştiğinde, duygusal yüklerden özgürleşme, çocukluk yaralarını şifalandırma ve içsel sevgiyle yeniden bağlantı kurma süreçlerini destekler.

Rodokrozit’in Anlamı ve Enerjisi

Rodokrozit’in Anlamı ve Enerjisi

Rodokrozit, Yunanca “rhodon (gül)” ve “chroma (renk)” kelimelerinden gelir. Sevginin, merhametin ve kendini kabullenişin taşıdır.

  • Çakra: Kalp Çakrası (Anahata)

  • Element: Su

  • Gezegen: Venüs

  • Astrolojik Uyum: Terazi, Balık, Akrep, Yengeç

  • Numeroloji: 4 – İstikrar ve içsel denge

Faydaları

  • Kalbi Şifalandırır: Rodokrozit, kırılmış kalpleri iyileştirir. Eski ilişkilerden kalan duygusal yükleri, özellikle reddedilme, ihmal ve travmaları şefkatle arındırır.

  • İç Çocukla Bağlantı Kurar: Çocukluk döneminden gelen sevgi eksikliği, terk edilme hissi veya aile travmaları üzerinde derinlemesine çalışır. İçsel çocuğu sarıp sarmalama enerjisi taşır.

  • Aşk ve İlişkilerde Uyum: Var olan ilişkilerde iletişimi yumuşatır, bağları güçlendirir. Yeni aşklara alan açmak isteyenler için de harika bir enerji aktivatörüdür.

  • Dönüşüm ve Hafiflik: Kelebek kanatlı enerjiyle birleştiğinde, kişinin iç dünyasında bir dönüşüm başlatır. Tıpkı bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi, ağır duygular yerini hafifliğe bırakır.

Kullanım Şekli

Kullanım Şekli

Temizlik: Akan Su ve Adaçayı 

Rodokrozit nazik bir kristaldir.

Bu yüzden:

  • Akan suyun altında 1 dakika yıkayın.

  • Ardından adaçayı tütsüsüyle 3 kez dairesel hareketlerle tütsüleyin.

  • Kullanım öncesi niyetinizi belirleyin: 

  • “Kalbimi arındırıyorum. Sevgiyi hak ettiğime inanıyor, geçmişi özgür bırakıyorum.”

Günlük Kullanım

  • Takı olarak kalbe yakın taşınabilir.

  • Meditasyonda elinize alarak gözlerinizi kapatın, kelebek kanatlarını hayal edin ve şu olumlamayı söyleyin: 

  • “Kalbim sevgiyle doluyor, hafifliyorum. Kelebek gibi dönüşüyorum. Geçmişin zincirlerini bırakıyor, sevginin kanatlarında uçuyorum.”

Ay Ritüeli (7 Eylül Ay Tutulması Etkili)

  • Rodokroziti sol elinize alın.

  • Önünüzde yanan bir adaçayı tütsüsü olsun.

  • 7 dakika boyunca nefes egzersizi yapın.

  • Gözünüzün önüne bir kelebek getirip sizi sarıp sarmaladığını hayal edin.

  • Şu cümlelerle mühürleyin: 

“Bu hafta sevgiyle şifalanıyor, içsel dönüşümümü kabulleniyor, sevgiyle yeniden doğuyorum. Evet, evet, evet.”

Rodokrozit ile Uyumlu Esmalar

  • Ya Vedûd: İlahi sevgi

  • Ya Şekûr: Minnet ve şükran

  • Ya Latîf: İncelik ve zarafetle gelen destek

Bu esmalar Pazartesi ve Perşembe günleri Rodokrozit ile birlikte zikredildiğinde, kalp frekansını uyumlar.

Adaçayı Tütsüsünün Gücü

Adaçayı, negatif enerjiyi dönüştüren en kadim bitkilerden biridir. Rodokrozit ile birlikte kullanıldığında:

  • Mekândaki ve auradaki düşük frekansları temizler.

  • Kalp çakrasının enerjisini dengeleyerek duygusal açıkları kapatır.

  • Özellikle akşam saatlerinde 7 dakika tütsüleme önerilir.

✨ AstrodehA Notu ile 

Bu hafta gökyüzü size 'geçmişin yüklerini bırak' diyor. Rodokrozit’in ve kelebek kanatlı enerjinin rehberliğiyle, kalbinizi hafifletin. Sevgiyle yeniden doğmak için gereken her şey, kalbinizin içinde saklı.

Rodokrozit – Kelebek Kanadı Olumlaması

Rodokrozit – Kelebek Kanadı Olumlaması

🌟 “Bu anla birlikte, kalbimde taşıdığım tüm eski acılar, hayal kırıklıkları ve sevgisizlik frekansları ilahi sevgiyle şifalanıyor. 

Rodokrozit’in sevgi dolu ışığı kalbimi sarıyor, geçmişin zincirlerini çözüyor, beni özgürleştiriyor. 

İçimdeki çocuk affediliyor, sarılıyor ve seviliyor. 

Kelebek gibi yeniden doğuyorum. 

Aşkı, sevinci, barışı ve hafifliği hayatıma çağırıyorum. 

Tüm boyutlarda ilahi aşkla, sevgiyle, öz değerimle hizalanıyorum. 

Yüce Allah’ın iradesiyle bu niyetim sonsuz zamana mühürlendi.”

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

