1–7 Eylül 2025 Haftanın Kristali: Rodokrozit ve Kelebek Kanadı Enerjisi

Ya Vedûd: İlahi sevgi

Ya Şekûr: Minnet ve şükran

Ya Latîf: İncelik ve zarafetle gelen destek

Bu esmalar Pazartesi ve Perşembe günleri Rodokrozit ile birlikte zikredildiğinde, kalp frekansını uyumlar.

Adaçayı Tütsüsünün Gücü

Adaçayı, negatif enerjiyi dönüştüren en kadim bitkilerden biridir. Rodokrozit ile birlikte kullanıldığında:

Mekândaki ve auradaki düşük frekansları temizler.

Kalp çakrasının enerjisini dengeleyerek duygusal açıkları kapatır.

Özellikle akşam saatlerinde 7 dakika tütsüleme önerilir.

✨ AstrodehA Notu ile

Bu hafta gökyüzü size 'geçmişin yüklerini bırak' diyor. Rodokrozit’in ve kelebek kanatlı enerjinin rehberliğiyle, kalbinizi hafifletin. Sevgiyle yeniden doğmak için gereken her şey, kalbinizin içinde saklı.