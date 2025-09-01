1–7 Eylül 2025 Haftanın Kristali: Rodokrozit ve Kelebek Kanadı Enerjisi
Eylül ayının ilk haftası, Balık burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması'nın ardından ruhsal temizlik, affetme, dönüşüm ve sevgiyle yeniden bağ kurma temasını taşır. Bu süreçte bize eşlik edecek en güçlü kristallerden biri: Rodokrozit.
Rodokrozit’in frekansı ile kelebek kanadı enerjisi birleştiğinde, duygusal yüklerden özgürleşme, çocukluk yaralarını şifalandırma ve içsel sevgiyle yeniden bağlantı kurma süreçlerini destekler.
Rodokrozit’in Anlamı ve Enerjisi
Kullanım Şekli
Rodokrozit ile Uyumlu Esmalar
Rodokrozit – Kelebek Kanadı Olumlaması
