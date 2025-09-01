1-7 Eylül 2025 Haftalık Numereskobunuz

1 – Liderlik, Yeni Başlangıçlar ve Cesaret

“Kendin için yürümeye cesaret ettiğinde, evren yolunu aydınlatır.”

Haftanın ilk günü, 1 sayısının enerjisiyle başlıyor. Bu titreşim yeni kararlar, başlangıçlar ve bireysel duruş sergilemek açısından çok güçlüdür.

Cesaretle atılan adımlar desteklenir.

Yeni işler, projeler, ilişkiler için girişim fırsatları oluşur.

Kendi hayatınıza liderlik etme teması ön plandadır.

AstrodehA Uyarısı: Kimsenin sizin yerinize karar vermesine izin vermeyin. Bu hafta, “ben” demek bir bencillik değil, bir şifadır.

2 – İş Birliği, Duygusal Uyum ve İlahi Zamanlama

“Sen beklediğini sandığın anda, evren seni hazırlıyordur.” Haftanın ikinci günü 2’nin yumuşak, sezgisel ve iş birliğine açık frekansını getiriyor.

İkili ilişkiler, dostluklar, ortaklıklar şifalanabilir.

Anlayış, uyum, sabırla hareket etmek kazandırır.

“Şimdi değil” dediğiniz şeyin altında bir zamanlama mucizesi yatabilir.

AstrodehA Tavsiyesi: Bugün sezgilerinizi bastırmayın. Hisset, bekle, dua et. İlahi plan işlemeye devam ediyor.

3 – İfade Gücü, Yaratıcılık ve Neşe

“Sen kendini ifade ettikçe, evren seni duyurur.”

3 sayısı haftanın üçüncü gününe yüksek yaratım gücü ve ifade enerjisi getiriyor.

Konuşmalar, yazılar, sosyal medya içerikleri fark yaratır.

Sahne, sanat, ilham temaları ön plana çıkar.

İçinizdeki çocuğu özgür bırakın, neşenizi bastırmayın.

AstrodehA Uyarısı: Eleştiri yerine destekle, şikâyet yerine yarat. Bugün kelimelerinizle hem kendinizi hem başkalarını iyileştirebilirsiniz.

4 – Sistem, Denge, Sabır ve Koruma

“Ruhunun temelleri sağlamsa, dış dünya seni sarsamaz.”

4 sayısı haftanın ortasında düzenleme, planlama ve topraklanma temalarını getiriyor.

Eviniz, ofisiniz, zihniniz… bir alanı düzenleyin.

Rutinleriniz, sorumluluklarınızla yüzleşin.

Güven ihtiyacınız yükselebilir, bunu kendinize sağlamayı öğrenin.

AstrodehA Tavsiyesi: Bugün bol su için, ayaklarınızı toprağa basın. Fiziksel dünya ile ruhunuzu dengeleyin.

5 – Değişim, Özgürlük, Dönüşüm

“Değişimden korkma. Değişmeyen tek şey evrenin dönüşümüdür.”

5 sayısı bu hafta sürpriz gelişmeleri, ani kararları ve içsel özgürleşme ihtiyacını yükseltiyor.

Taşınma, iş değişikliği, seyahat veya içsel dönüşüm için güçlü bir gün.

Eski kalıplardan çıkmak kolaylaşır.

Risk almayı bilenler için büyüme fırsatları vardır.

AstrodehA Uyarısı: Değişimi yönlendir, ona teslim olma. Sen niyet ettiğinde kader sana hizmet eder.

6 – Aile, Sevgi ve Kalbin Öğretileri

“Aile sadece doğduğun yer değil, ruhunun yankı bulduğu alanlardır.”

6 sayısı hafta boyunca iki defa karşımıza çıkan 8’in öncesindeki dengeleyici sayı olarak şefkat, sevgi, ev içi huzur ve empatiyi hatırlatıyor.

Aile ile yüzleşmeler olabilir.

Bir ilişkide fedakârlık sınırlarınız sorgulanabilir.

Kalbinizi şifalandırmak için sevgiyle sarılmak gerekir.

AstrodehA Tavsiyesi: Bugün birine “seni seviyorum” de. Birine “affediyorum” de. Kalbinizin ağırlığını hafifletin.

7 – Ruhsal Derinlik, İçe Dönüş ve Bilgelik

“En değerli cevaplar dışarda değil, içeride saklıdır.”

7 sayısı bu haftanın dolunay tutulmasına en yakın titreşim olarak ruhsal inzivayı çağırıyor.

Meditasyon, dua, inziva, yalnızlık iyi gelir.

Ruhsal rehberlik, rüyalar, işaretler belirginleşir.

Derin düşünceler, geçmiş yaşam izleri, sezgisel farkındalık artar.

AstrodehA Uyarısı: Kendinize sessiz alanlar yaratın. Kalabalıklarda değil, iç huzurda çözüm var.

8 – Bolluk, Güç, Karmik Denge

“Aldığın kadar verdiğin, verdiğin kadar arındığın yerdir sekiz.”

8 bu hafta iki defa geldiği için özellikle vurgulu: Bolluk, güç, maddi ve ruhsal sorumluluk teması öne çıkıyor.

Parasal fırsatlar, iş teklifleri, yeni projeler aktif.

Ruhsal kontratlarla ilgili yüzleşmeler yaşanabilir.

Ektiğini biçme, hak ettiğini alma zamanı.

AstrodehA Önerisi: Bereket ve bolluk için altın tonlu objeler, kaya tuzu ve adaçayı ile enerji alanınızı temizleyin.

9 – Kapanış, Affediş, Evrensel Hizmet

“Bitti sanılan her şey, seni yeni bir benliğe taşır.”

9 haftanın sonunda tamamlayıcı bir frekansla geliyor.

Bitmesi gereken bitmeli, kapanması gereken kapı kapanmalı.

Bu hafta bir şeyin sonuysa, üzülme. Çünkü bu senin en yüksek hayrına işleyen ilahi sistemin bir parçasıdır.

AstrodehA Tavsiyesi: Yüklerinizden kurtulmak için 9 nefes alın – 9 kez “EVET” deyin – ve 9 adım yürüyerek geleceğe adım atın.