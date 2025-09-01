1-7 Eylül 2025 Haftalık Numereskobunuz

onedio
Dr.Astrolog Şenay Devi
01.09.2025 - 10:44

Engellerin Kaldırıldığı, Başarının ve Uyumun Yükseldiği Bir Hafta

AstrodehA – Şenay Devi

Gökyüzünden Mesajınız Var

“Dengeye, başarıya ve ruhsal uyuma adım adım yaklaştığın bir haftadasın. Sayılar seninle konuşuyor… Dinle ve şifalan!”

Eylül 2025’in ilk haftasında, Balık burcundaki Ay Tutulması (7 Eylül) duygusal ve ruhsal bir temizlik başlatırken; Başak mevsimi ve yaklaşan Güneş Tutulması (21 Eylül) bizi daha düzenli, planlı ve sistemli olmaya davet ediyor. Bu etkiler altında, 1-9-6-8-8 sayı sekansı, tüm kolektife başarı, içsel güç ve yüksek frekanslı uyum sunuyor.

Kişisel Yıl Numaranızı Hesaplayın

Kişisel Yıl Numaranızı Hesaplayın

Kişisel yıl numaranızı öğrenmek, 2025 yılı boyunca hayatınıza rehberlik edecek enerjileri anlamanıza yardımcı olabilir. Bu sayı, doğum gününüz ve doğum ayınızı 2025 yılına ekleyerek kolayca hesaplanabilir. Bir kere hesapladıktan sonra, her hafta bu sayı üzerinden haftalık numeroskobunuzu okuyabilirsiniz.

Kişisel Yıl Numarası Hesaplama AdımlarıDoğum Gününüz ve Ayınızı Toplayın:

  • Doğum gününüzün rakamlarını toplayın.

  • Doğum ayınızı (numara olarak) ekleyin.

Yılı Ekleyin:

  • 2025 yılını rakamlarına ayırın ve toplayın: 2 + 0 + 2 + 5 = 9

Toplamı Basite İndirgeyin:

  • Bulduğunuz toplamı tek basamaklı bir sayıya indirgeyin.

Örnek Hesaplamalar

Örnek 1: 27 Ağustos

  • Adım 1: 2 + 7 (gün) = 9

  • Adım 2: 9 + 8 (ay) = 17

  • Adım 3: 17 + 9 (yıl) = 26

  • Adım 4: 2 + 6 = 8

Kişisel yıl numaranız 8 olur.

Örnek 2: 4 Kasım

  • Adım 1: 4 (gün)

  • Adım 2: 4 + 11 (ay) = 15

  • Adım 3: 15 + 9 (yıl) = 24

  • Adım 4: 2 + 4 = 6

Kişisel yıl numaranız 6 olur.

Bu hesaplama ile elde ettiğiniz kişisel yıl numaranız, 2025 boyunca sizin için geçerli olacak ve her hafta numerolojinizin size sunduğu rehberliği bu sayı üzerinden takip edebilirsiniz. Unutmayın, bu numerolojik rehberlik spiritüel ve kişisel gelişim amaçlıdır.

Numereskop Sırası ve Mesajları

Numereskop Sırası ve Mesajları

1 – Başlangıcın Cesareti

“Sen adım attığında, yollar görünür olur.”

Hafta başı itibariyle, yeniye adım atma arzusu güçleniyor. Bu, kariyerde, ilişkide ya da ruhsal bir yolculukta olabilir. 1 sayısı, kişisel gücünüzü hatırlatır:

  • Kimseden onay beklemeyin.

  • Karar alma cesaretini gösterin.

  • Kendi sınırlarınızı kendiniz çizin.

AstrodehA Önerisi: Beyaz mum yakın ve “Yola çıktım, kendi kaderimi yazıyorum” olumlamasını 3 kez tekrar edin.

9 – Kapanış ve Ruhsal Bilgelik

“Bitişler, ruhun yeni doğumudur.” 

1 sayısı ile atılan adım, 9’un enerjisiyle eski yüklerin serbest bırakılması ihtiyacını getirir.

  • Kırgınlıklar, eski bağlar, çözülmemiş duygular yüzeye çıkabilir.

  • Rüyalar artar, sezgiler güçlenir.

  • Ruhsal kapanış ritüelleri için güçlü bir dönemdir.

AstrodehA Önerisi: 3 bardak su ritüeli uygulayın. Birini için, birini toprağa dökün, biriyle duş alın. Arınma gerçekleşsin.

6 – Sevgiyle Hizmet, Aile ve Kalp Alanı

“Şifa, kalbinden akar.” 

6 sayısı bu haftanın ortasında devreye girerek aile, ev, ilişkiler ve kendine karşı merhamet enerjisini aktive ediyor.

  • Sevdiklerinize vakit ayırın, duygularınızı açıkça ifade edin.

  • Bir evi güzelleştirme, bir aile sorununu şifalandırma arzusu artabilir.

  • İçsel dengeyi korumak için affetme çalışmaları yapabilirsiniz.

AstrodehA Önerisi: Kalbiniz üzerine elinizi koyarak şu cümleyi fısıldayın: “Kendimi ve geçmişimi sevgiyle kabul ediyorum.”

8 – Güç, Başarı, Karmik Dönüşüm

“Al, ver, dönüştür. Kader senin elinde.” 

Haftanın ikinci yarısında etkili olan iki güçlü 8 enerjisi, kariyer, para, statü ve ruhsal dönüşüm temalarını iki katına çıkarıyor.

  • Bir başarıya ulaşmak, bir konuda görünür olmak mümkün.

  • Maddi kaynaklar artabilir, borç-alacak dengesi netleşebilir.

  • Ancak bu başarı, sadece eylemle değil, niyetin temizliğiyle de gelecektir.

AstrodehA Önerisi: Elinize kaya tuzu alın, 7 kez “Denge ve bolluğa niyet ediyorum” deyin. Tuzu suya bırakın.

Bu Haftanın Numereskop Haritası

Bu Haftanın Numereskop Haritası

AstroDeha Mesajı

“Eylül’ün ilk haftası, geçmişin yüklerini bırakmak ve yeniye kararlılıkla yürümek için gökyüzünün bize açtığı sihirli bir kapıdır. 1-9-6-8-8 sekansı; hem ruhsal hem fiziksel dünyada denge, bolluk, sevgi ve başarı enerjisini mühürler. Sayılar susmaz. Dinlersen, sana yol gösterir.”

Haftanın Mühürlü Olumlaması

“Ben geçmişi sevgiyle serbest bırakıyorum. 

Yeniye, başarıya ve ruhsal dengeye kararlılıkla yürüyorum. 

1-9-6-8-8 sayılarının gücüyle şifalandım.”

EVET. EVET. EVET.

1’den 9’a Sayıların Haftalık Enerjisi

1’den 9’a Sayıların Haftalık Enerjisi

1 – Liderlik, Yeni Başlangıçlar ve Cesaret

“Kendin için yürümeye cesaret ettiğinde, evren yolunu aydınlatır.” 

Haftanın ilk günü, 1 sayısının enerjisiyle başlıyor. Bu titreşim yeni kararlar, başlangıçlar ve bireysel duruş sergilemek açısından çok güçlüdür.

  • Cesaretle atılan adımlar desteklenir.

  • Yeni işler, projeler, ilişkiler için girişim fırsatları oluşur.

  • Kendi hayatınıza liderlik etme teması ön plandadır.

AstrodehA Uyarısı: Kimsenin sizin yerinize karar vermesine izin vermeyin. Bu hafta, “ben” demek bir bencillik değil, bir şifadır.

2 – İş Birliği, Duygusal Uyum ve İlahi Zamanlama

“Sen beklediğini sandığın anda, evren seni hazırlıyordur.” Haftanın ikinci günü 2’nin yumuşak, sezgisel ve iş birliğine açık frekansını getiriyor.

  • İkili ilişkiler, dostluklar, ortaklıklar şifalanabilir.

  • Anlayış, uyum, sabırla hareket etmek kazandırır.

  • “Şimdi değil” dediğiniz şeyin altında bir zamanlama mucizesi yatabilir.

AstrodehA Tavsiyesi: Bugün sezgilerinizi bastırmayın. Hisset, bekle, dua et. İlahi plan işlemeye devam ediyor.

3 – İfade Gücü, Yaratıcılık ve Neşe

“Sen kendini ifade ettikçe, evren seni duyurur.” 

3 sayısı haftanın üçüncü gününe yüksek yaratım gücü ve ifade enerjisi getiriyor.

  • Konuşmalar, yazılar, sosyal medya içerikleri fark yaratır.

  • Sahne, sanat, ilham temaları ön plana çıkar.

  • İçinizdeki çocuğu özgür bırakın, neşenizi bastırmayın.

AstrodehA Uyarısı: Eleştiri yerine destekle, şikâyet yerine yarat. Bugün kelimelerinizle hem kendinizi hem başkalarını iyileştirebilirsiniz.

4 – Sistem, Denge, Sabır ve Koruma

“Ruhunun temelleri sağlamsa, dış dünya seni sarsamaz.” 

4 sayısı haftanın ortasında düzenleme, planlama ve topraklanma temalarını getiriyor.

  • Eviniz, ofisiniz, zihniniz… bir alanı düzenleyin.

  • Rutinleriniz, sorumluluklarınızla yüzleşin.

  • Güven ihtiyacınız yükselebilir, bunu kendinize sağlamayı öğrenin.

AstrodehA Tavsiyesi: Bugün bol su için, ayaklarınızı toprağa basın. Fiziksel dünya ile ruhunuzu dengeleyin.

5 – Değişim, Özgürlük, Dönüşüm

“Değişimden korkma. Değişmeyen tek şey evrenin dönüşümüdür.” 

5 sayısı bu hafta sürpriz gelişmeleri, ani kararları ve içsel özgürleşme ihtiyacını yükseltiyor.

  • Taşınma, iş değişikliği, seyahat veya içsel dönüşüm için güçlü bir gün.

  • Eski kalıplardan çıkmak kolaylaşır.

  • Risk almayı bilenler için büyüme fırsatları vardır.

AstrodehA Uyarısı: Değişimi yönlendir, ona teslim olma. Sen niyet ettiğinde kader sana hizmet eder.

6 – Aile, Sevgi ve Kalbin Öğretileri

“Aile sadece doğduğun yer değil, ruhunun yankı bulduğu alanlardır.” 

6 sayısı hafta boyunca iki defa karşımıza çıkan 8’in öncesindeki dengeleyici sayı olarak şefkat, sevgi, ev içi huzur ve empatiyi hatırlatıyor.

  • Aile ile yüzleşmeler olabilir.

  • Bir ilişkide fedakârlık sınırlarınız sorgulanabilir.

  • Kalbinizi şifalandırmak için sevgiyle sarılmak gerekir.

AstrodehA Tavsiyesi: Bugün birine “seni seviyorum” de. Birine “affediyorum” de. Kalbinizin ağırlığını hafifletin.

7 – Ruhsal Derinlik, İçe Dönüş ve Bilgelik

“En değerli cevaplar dışarda değil, içeride saklıdır.” 

7 sayısı bu haftanın dolunay tutulmasına en yakın titreşim olarak ruhsal inzivayı çağırıyor.

  • Meditasyon, dua, inziva, yalnızlık iyi gelir.

  • Ruhsal rehberlik, rüyalar, işaretler belirginleşir.

  • Derin düşünceler, geçmiş yaşam izleri, sezgisel farkındalık artar.

AstrodehA Uyarısı: Kendinize sessiz alanlar yaratın. Kalabalıklarda değil, iç huzurda çözüm var.

8 – Bolluk, Güç, Karmik Denge

“Aldığın kadar verdiğin, verdiğin kadar arındığın yerdir sekiz.” 

8 bu hafta iki defa geldiği için özellikle vurgulu: Bolluk, güç, maddi ve ruhsal sorumluluk teması öne çıkıyor.

  • Parasal fırsatlar, iş teklifleri, yeni projeler aktif.

  • Ruhsal kontratlarla ilgili yüzleşmeler yaşanabilir.

  • Ektiğini biçme, hak ettiğini alma zamanı.

AstrodehA Önerisi: Bereket ve bolluk için altın tonlu objeler, kaya tuzu ve adaçayı ile enerji alanınızı temizleyin.

9 – Kapanış, Affediş, Evrensel Hizmet

“Bitti sanılan her şey, seni yeni bir benliğe taşır.”

9 haftanın sonunda tamamlayıcı bir frekansla geliyor.

  • Bitmesi gereken bitmeli, kapanması gereken kapı kapanmalı.

  • Bu hafta bir şeyin sonuysa, üzülme. Çünkü bu senin en yüksek hayrına işleyen ilahi sistemin bir parçasıdır.

AstrodehA Tavsiyesi: Yüklerinizden kurtulmak için 9 nefes alın – 9 kez “EVET” deyin – ve 9 adım yürüyerek geleceğe adım atın.

Haftanın AstroDeha Numereskop Motto’su

“Ben kararlarımda netim, niyetimde güçlüyüm, yolumda kararlıyım. Sayıların kutsal diliyle dengedeyim, şifadayım, bolluktayım.” 

1 – 9 – 6 – 8 – 8 sekansı ile mühürlendi. 

EVET • EVET • EVET

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

