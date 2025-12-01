onedio
1- 7 ARALIK 2025 Haftanın Yantrası: Sarva Karya Siddhi Yantra

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
01.12.2025 - 15:46

'Her İşte Başarı ve Tamamlanma Yantrası'

Aralık ayının ilk haftasına adım atarken, gökyüzü yılın son çeyreğini belirleyen kapılarını aralıyor. Bu dönemde, kozmik destek tamamlanma ve tıkanmış alanların çözülmesi gerektiğini vurguluyor. Bu nedenle, 1–7 Aralık 2025 haftasının enerji anahtarı, kadim Hint geleneğinin güçlü tamamlanma araçlarından biri olan Sarva Karya Siddhi Yantra'dır.

Bu yantra, binlerce yıllık Tantrik ve Vedik sistemlerde her türlü işin başarıyla sonuçlanmasını, niyet edilen kapıların açılmasını ve hayatın kilitli alanlarında tamama ulaşmayı temsil eder. Aynı zamanda doğum haritasında zayıf çalışan gezegen enerjilerini düzenleyerek yaşamın tüm alanlarında uyum ve akış sağlar.

Sarva Karya Siddhi Yantra Nedir?

Sanskritçe ifadeyle 'Sarva = Tüm', 'Karya = İşler', 'Siddhi = Tamamlama / Mükemmelleştirme' anlamına gelir. Yantranın özü, hayatında hangi iş için niyet ediyorsan, o işte başarı ve tamamlanma gerçekleşir.

Bu yantra, iş, para, kariyer, aşk ve evlilik, aile ilişkileri, sağlık, kişisel korunma ve ruhsal denge gibi çok boyutlu yaşam alanlarını etkileyen çok yönlü bir yantradır.

Bu Haftanın Neden Bu Yantra?

1–7 Aralık 2025 haftasında, gökyüzünde Merkür–Venüs uyum açıları, Mars’ın akışkan konumu, Satürn’ün retro gölgesinden çıkışı ve Ay’ın büyüyen fazı, “engelleri kaldıran, hızlandıran ve sonuçlandıran enerji” oluşturuyor. Bu nedenle, Sarva Karya Siddhi Yantra, haftanın kozmik ritmiyle birebir rezonansa giriyor.

Yantranın Sistemindeki Gücü

1. İş, Kariyer ve Para Alanında Etkisi

Yantra, Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter enerjilerini dengeler. Bu denge:

  • Tıkanmış işlerin açılması

  • Profesyonel ilişkilerde netlik

  • Gelir artışı

  • Kazanç kapılarının çoğalması

  • Doğru insan–doğru zaman eşleşmesi

getirir. Yantranın merkezindeki numerolojik kare, iş tamamlanması, yol açılması ve para akışının hızlanması için kullanılır.

2. Aşk ve Evlilik Uyumu

Yantra, ilişkilerde 'birbirini anlamayı, iletişimde yumuşak akışı ve karmasal düğümlerin çözülmesini' sağlar. Venüs ve Ay enerjisini dengeler; yanlış anlaşılmalar, kırgınlıklar ve tamamlanmamış duygusal süreçleri şifalandırır. Ay’ın Oğlak–Balık arasındaki seyri, yantranın 'bağı tamamlayan, ilişkiyi olgunlaştıran' yönünü aktive eder.

3. Korunma ve Negatif Enerjilerin Kapanması

Yantra, Surya ve Mars enerjisiyle çalışan bir koruyucu kalkan oluşturur. Geometrik alanın altın oranıyla kurulmuş olması ve merkezindeki 'Siddhi' titreşiminin enerji alanını düzenlemesi, kişinin aurasındaki enerji kaçaklarını kapatır.

4. Engellerin Kaldırılması ve Hızlandırıcı Enerji

Yantranın alt bölümündeki mantra bloğu, 'blokaj çözme' enerjisinin kadim bir aktivatörüdür. Yavaş ilerleyen işler, sonuçlanmayan girişimler ve kapanmayan hayat dosyaları üzerindeki tıkanıklığı arındırır.

Doğum Haritasındaki Zayıf Gezegenleri Nasıl Dengeler?

Sarva Karya Siddhi Yantra, tüm sistemsel işleyişi düzenler. Özellikle:

  • Merkür zayıfsa: karar verme, iş bağlantıları, iletişim netleşir

  • Venüs zayıfsa: aşk, uyum, para akışı güçlenir

  • Mars zayıfsa: irade, motivasyon, hız artar

  • Satürn zayıfsa: engeller kalkar, gecikmeler azalır

  • Jüpiter zayıfsa: fırsat kapıları genişler, bereket artar

  • Ay zayıfsa: duygusal netlik, huzur, içsel dengelenme gerçekleşir

Yantra, bireyin tüm harita potansiyelini optimum seviyeye taşır.

1–7 Aralık 2025 Bu Yantrayı Kullanmanın En Doğru Zamanı Neden?

Bu hafta:

  • Başlatılan işlerin hızlı sonuç alacağı

  • Gecikmiş konuların tamamlanacağı

  • Yeni anlaşmaların hayırlı olacağı

  • Duygusal ilişkilerde denge kurulacağı

  • Para akışında yükseliş başlayacağı

bir 'tamamlama portalı' açılıyor.

Sonuç

1–7 Aralık 2025 haftası, yıllık döngünün en önemli tamamlanma ve sonuçlanma haftalarından biridir. Sarva Karya Siddhi Yantra, haftanın enerjisiyle birlikte kapıları açar, işleri kolaylaştırır, zayıf gezegenleri güçlendirir, tüm hayat alanlarını hizalar ve başarı ile bereket frekansını aktive eder. Bu yantra, AstrodehA Hint Yantra Koleksiyonu’nun en güçlü tamamlayıcılarından biridir ve bu hafta titreşimi en yüksek seviyede çalışır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

