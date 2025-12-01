1- 7 ARALIK 2025 Haftanın Yantrası: Sarva Karya Siddhi Yantra

Sanskritçe ifadeyle 'Sarva = Tüm', 'Karya = İşler', 'Siddhi = Tamamlama / Mükemmelleştirme' anlamına gelir. Yantranın özü, hayatında hangi iş için niyet ediyorsan, o işte başarı ve tamamlanma gerçekleşir.

Bu yantra, iş, para, kariyer, aşk ve evlilik, aile ilişkileri, sağlık, kişisel korunma ve ruhsal denge gibi çok boyutlu yaşam alanlarını etkileyen çok yönlü bir yantradır.

Bu Haftanın Neden Bu Yantra?

1–7 Aralık 2025 haftasında, gökyüzünde Merkür–Venüs uyum açıları, Mars’ın akışkan konumu, Satürn’ün retro gölgesinden çıkışı ve Ay’ın büyüyen fazı, “engelleri kaldıran, hızlandıran ve sonuçlandıran enerji” oluşturuyor. Bu nedenle, Sarva Karya Siddhi Yantra, haftanın kozmik ritmiyle birebir rezonansa giriyor.

Yantranın Sistemindeki Gücü

1. İş, Kariyer ve Para Alanında Etkisi

Yantra, Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter enerjilerini dengeler. Bu denge:

Tıkanmış işlerin açılması

Profesyonel ilişkilerde netlik

Gelir artışı

Kazanç kapılarının çoğalması

Doğru insan–doğru zaman eşleşmesi

getirir. Yantranın merkezindeki numerolojik kare, iş tamamlanması, yol açılması ve para akışının hızlanması için kullanılır.

2. Aşk ve Evlilik Uyumu

Yantra, ilişkilerde 'birbirini anlamayı, iletişimde yumuşak akışı ve karmasal düğümlerin çözülmesini' sağlar. Venüs ve Ay enerjisini dengeler; yanlış anlaşılmalar, kırgınlıklar ve tamamlanmamış duygusal süreçleri şifalandırır. Ay’ın Oğlak–Balık arasındaki seyri, yantranın 'bağı tamamlayan, ilişkiyi olgunlaştıran' yönünü aktive eder.

3. Korunma ve Negatif Enerjilerin Kapanması

Yantra, Surya ve Mars enerjisiyle çalışan bir koruyucu kalkan oluşturur. Geometrik alanın altın oranıyla kurulmuş olması ve merkezindeki 'Siddhi' titreşiminin enerji alanını düzenlemesi, kişinin aurasındaki enerji kaçaklarını kapatır.

4. Engellerin Kaldırılması ve Hızlandırıcı Enerji

Yantranın alt bölümündeki mantra bloğu, 'blokaj çözme' enerjisinin kadim bir aktivatörüdür. Yavaş ilerleyen işler, sonuçlanmayan girişimler ve kapanmayan hayat dosyaları üzerindeki tıkanıklığı arındırır.