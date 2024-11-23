Zihinin Güçlü mü Zayıf mı?
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Zihinin Güçlü mü Zayıf mı?
Zihin, adeta bir labirentin karmaşık koridorları gibi, bir o kadar da büyüleyici ve gizemlidir. Her bir dönemeç, her bir kavşak, bize içerisinde kaybolabileceğimiz bir dünya sunar. Bu labirentte ilerlerken aldığımız kararlar, attığımız adımlar, zihnimizin nasıl bir yapıya sahip olduğunu, hangi yöne meyilli olduğunu bize anlatır.
Zihnin güçlü mü zayıf mı?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Zorlu bir problemle karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
4. Yeni bir bilgi öğrenmek senin için ne kadar kolaydır?
5. Gergin bir durumda düşüncelerin nasıl olur?
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6. Zihinsel yorgunluk hissettiğinde ne yaparsın?
7. Kötü bir zamandan geçtiğinde toparlanman ne kadar süreni alır?
8. Küçük problemler senin hemen moralini bozar mı?
9. Daha çok nasıl karar veriyorsun?
10. Son olarak karşında hiç sevmediğin biri varken nasıl biri olursun?
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Senin zihnin güçlü!
Senin zihnin zayıf!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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Senin zihnin zayıf!