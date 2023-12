Malzemeler:

2 su bardağı kuru iç bakla

1 adet soğan

1/4 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

8 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

1. Kuru baklaları akşamdan soğuk suya ıslatın.

2. Sote modunda zeytinyağında soğanı soteleyin. Baklaları, tuzu ve şekeri ilave edin. En son bakla seviyesinde sık su döküp kapağı kapatın.

3. All In One Cooker’ın kitleyin. Basınçlı pişirme modunda 60 kpa basınçta 20 dakika pişirin.

4. Süre sonunda ister blender'dan geçirin isterseniz de süzgeçten geçirin.

5. Islatılmış kaba ya da kaplara paylaştırın. Dereotu ve kırmızı soğan ile servis edin.

Afiyet olsun!