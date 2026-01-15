onedio
Zeynep Sönmez’den Main Draw Yolunda Bir Adım Daha

etiket Zeynep Sönmez’den Main Draw Yolunda Bir Adım Daha

15.01.2026 - 09:05

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, yılın ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta yükselişini sürdürüyor. Ana tablo (main draw) öncesi oynanan son eleme maçlarında bir tur daha ilerleyen sporcu, rakibini yenerek adını sonraki tura yazdırdı. Peki ilerleyen süreçte bizi neler bekliyor?

Zeynep Sönmez elemelerde emin adımlarla ilerliyor.

Kadınlar Dünya Sıralaması'nın 112. basamağında yer alan 23 yaşındaki tenisçi, üç aşamalı elemelerin ilk turunda Çek tenisçi Laura Samson ile yaptığı mücadeleyi 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 aldı. İkinci turda ise karşılaştığı Arjantili rakibi Julia Riera'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 geride bıraktıktan sonra bugün, elemelerin son karşılaşmasına çıktı.

Zeynep Sönmez ana liste biletini cebine koydu.

Zeynep Sönmez, final turunda karşılaştığı dünya sıralamasının 212'inci basamağındaki Rus isim Anastasia Gasanova'yı da set vermeden geride bıraktı. Rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendikten sonra Avustralya Açık Turnuvası'nın ana listesine girmeye hak kazandı.

Artık sıra Avustralya Açık'ın Şampiyonlar Ligi Ana Tablo'da!

Avustralya Açık'taki Ana Tablo, şampiyonların ve tenisin en ünlü isimlerinin yer aldığı bir Şampiyonlar Ligi. Dünya sıralamasında gerilerde olan oyuncular, ön elemelerin ardından bu tura çıkmaya hak kazanıyor. Kadın ve Erkek elemelerine 128'er kişi başlayan ön eleme mücadelesinden sadece 16 kişi sonraki aşamaya geçebiliyor. İşte Zeynep de Tek Kadınlar'daki bu 16 kahramandan biri. Ve adı şu an Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff gibi isimlerle aynı listede yer alıyor.

Nefesler tutuldu, tüm gözler kuralara çevrildi!

Bizden yaklaşık 8 saat ileride olan Avustralya'da eleme maçları hala devam ediyor. Maçların tamamlanmasının ardından ana tabloya geçecek isimlerin belirlenmesiyle birlikte, sonraki eşleşmeler için kura çekiliyor. Herkesin heyecanla beklediği esas karşılaşmalar ise 18-19 Ocak tarihlerinde başlıyor. Zeynep, Avustralya Açık için bir çaylak değil. Aksine yükselen bir yıldız. Korttaki soğukkanlılığıyla tanınan milli sporcunun hangi karşılaşmalara çıkacağı merakla bekleniyor.

