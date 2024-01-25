Zayıflama Hipnozu I

Bilinçaltı zihin “en az efor sarf etme” ilkesiyle çalışır ve bu kurtulmak için yapabileceğinin en azını yapacağı anlamına gelir. Bu ilke bilinçaltı zihne enerji tasarrufu konusunda iyi hizmet eder, ancak çeşitli semptomları iyileştirirken durum böyle değildir. Örneğin, bilinçaltı zihne bazı semptomları temizlemesini söylerseniz, bu işlemi ne zaman başlatacağını ve ne zaman bitireceğini sormalısınız ya da altı ay sonra işlemin tamamlanmamış olduğunu görürsünüz. “Neden?” diye sorduğunuzda bilinçaltı “Henüz başlamadım.” diye yanıt verebilir.

Her şeyi kişisel olarak alır

Çocukken kullanılan o eski deyişi anımsar mısınız? “Bir parmak karşıyı gösterse de diğer üç parmak seni gösterir.” Bu, bilinçaltının her şeyi kişisel olarak almasındandır. İyi haber, arkadaşınızda beğendiğiniz şey, sizsiniz. Kötü haber, arkadaşınızda sevmediğiniz şey de sizsiniz. Psikolojideki ifadeyle “Algı, yansıtmadır.” Bu yüzden tanıştığınız herkes hakkında en iyisini düşünün. Bilinçaltı zihne saygı ve onur duyun. Eğer yapabilirseniz sevin onu. Siz ve bilinçaltı zihniniz çok uzun zaman birlikte olacaksınız, bu nedenle onunla iyi geçinseniz iyi olur. Eğer mükemmel olduğunuzu anımsayabilirseniz mükemmel olursunuz.

Bir olumsuzluğu işleyemez

Sonunda, önceden de söylediğimiz gibi, bilinçaltı zihninize ne yap- maması, düşünmemesi ve olmaması gerektiğini söylemek yerine ne yapması, düşünmesi ve olması gerektiğini söyleyin.

Hemen her yerde bulabileceğiniz yukarıdaki maddeleri bilinçaltımızı anlamanın, kendimize ait kaliteli bir yaşam yaratabilmemiz adına ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak için alıntıladım.

Peki, bilinçaltındaki herhangi bir negatif kaydın ya da korkunun bizi olumsuz etkilediğini nasıl anlayabiliriz?

Yaşamımızda tekrar eden kısır döngülerle bilinçaltımızda bir sorun olduğunu anlayabiliriz. Yaşam kalitemizi ve mutluluğumuzu artırmak için bu korkularla yüzleşmek ve bizi etkileyen bu olumsuz kayıtları nötrleştirmek, ruhsal anlamda sağlıklı, mutlu ve doyumlu bir yaşam sürdürmemizi sağlar.

Bu kısır döngüleri bazı örneklerle anlatmak gerekirse; içki içip, kumar oynayan ve dayak atan bir babanın küçük kız çocuğu, büyüyüp evlenmeye karar verdiğinde, babası gibi içki içen, kumar oynayan ve dayakçı bir adamı eş olarak seçecektir. Ya da bir erkek düşünün; henüz çocukken, bir nedenle, bilinçaltında bütün kadınların birlikte oldukları erkekleri aldattığına ilişkin bir karar almış. Bu erkek, yaşı ilerledikçe, yaşadığı tüm ilişkilerde ya da evlendiği kadın tarafından aldatılacaktır.

Bu örneklerdeki kişiler korkularını evrene yayarak, bu korkularına uygun frekanstaki kişileri yaşamlarına çekerler. Bir diğer deyişle, korkularını ve oluşturdukları olumsuz inanç kalıplarını yaşarlar.

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