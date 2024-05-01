İnsanların Bugüne Kadar Duydukları En Saçma 15 Cümle Ağzınızı Açık Bırakacak
İnsanların Bugüne Kadar Duydukları En Saçma 15 Cümle Ağzınızı Açık Bırakacak
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hepimizin farklı inançları ve düşünceleri var. Bu düşüncelere saygı duymak gerekse de, bazenleri gerçekten çok saçma inançlara sahip insanlar olabiliyor. Bugün, duydukları en saçma düşünceleri paylaşan 15 kişinin hikayelerine bakacağız.
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1. "Bir keresinde babam, annemle ve yeni eşiyle olan ilişkilerinin kötü bitmesinin aynı burç olmalarından olduğunu düşündüğünü söylemişti."
2. "Albert Einstein'in yerçekimini 'icat' ettiğini düşünen bir kadınla tanışmıştım..."
3. "Bir arkadaşım, erkek arkadaşı ona sadece 12 tane gül aldı diye kızıyordu ve 'bir düzüne bile almamış cimri!' demişti..."
4. "Los Angles'da okudum ve sınıfımdan bir kız, kıyıdan gözüken Catalina Adası'nı Japonya sanıyordu..."
5. "İş arkadaşlarımdan birisi yazın Fas'a gittiğini ve çok sevdiğini anlatıyordu."
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6. "Yüzüklerin Efendisi'ni izlerken yanımdaki arkadaşım, 'bu olaylar olalı çok uzun yıllar olmuş olmalı,' demişti..."
7. "Çalıştığım kafeye gelen birisi sadece 2 shot espresso istediği söyledi."
8. "Dinozorların masal ürünü olduğunu düşünüyordu. Aynı ejderhalar gibi..."
9. "Çok üzülerek söylüyorum ki, akrabalarımdan birisi Dünya'nın düz olduğuna inanıyor..."
10. "Eski sevgililerimden birisi ampüllerin odadaki sıcak havayı emdiğini ve böylece dokunduğunda sıcak olduklarını düşünüyordu..."
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11. "Şirketimizdeki güvenlik görevlisi, akşamları güneşin 'söndüğü' hakkında garip garip yorumlar yapmıştı."
12. "Denizlerdeki dalgaların bilimle açıklanamaz olduğunu iddia ediyordu."
13. "Bir arkadaşım İspanyolca, Çin'in bir lehçesi mi, diye sormuştu."
14. "Eskiden beraber çalıştığım bir kız gerçek anlamda geçmişin siyah beyaz olduğunu düşünüyordu."
15. "İş yerimde tanıştığım bir adam, Ay'ın gökyüzündeki bir projeksiyon olduğunu ve gerçek olmadığını söylemişti."
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