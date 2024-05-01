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İnsanların Bugüne Kadar Duydukları En Saçma 15 Cümle Ağzınızı Açık Bırakacak

İnsanların Bugüne Kadar Duydukları En Saçma 15 Cümle Ağzınızı Açık Bırakacak

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 14:01

Hepimizin farklı inançları ve düşünceleri var. Bu düşüncelere saygı duymak gerekse de, bazenleri gerçekten çok saçma inançlara sahip insanlar olabiliyor. Bugün, duydukları en saçma düşünceleri paylaşan 15 kişinin hikayelerine bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Bir keresinde babam, annemle ve yeni eşiyle olan ilişkilerinin kötü bitmesinin aynı burç olmalarından olduğunu düşündüğünü söylemişti."

1. "Bir keresinde babam, annemle ve yeni eşiyle olan ilişkilerinin kötü bitmesinin aynı burç olmalarından olduğunu düşündüğünü söylemişti."

'Aslında ikisini de aldatmış olmasıydı...'

2. "Albert Einstein'in yerçekimini 'icat' ettiğini düşünen bir kadınla tanışmıştım..."

2. "Albert Einstein'in yerçekimini 'icat' ettiğini düşünen bir kadınla tanışmıştım..."

3. "Bir arkadaşım, erkek arkadaşı ona sadece 12 tane gül aldı diye kızıyordu ve 'bir düzüne bile almamış cimri!' demişti..."

3. "Bir arkadaşım, erkek arkadaşı ona sadece 12 tane gül aldı diye kızıyordu ve 'bir düzüne bile almamış cimri!' demişti..."

4. "Los Angles'da okudum ve sınıfımdan bir kız, kıyıdan gözüken Catalina Adası'nı Japonya sanıyordu..."

5. "İş arkadaşlarımdan birisi yazın Fas'a gittiğini ve çok sevdiğini anlatıyordu."

5. "İş arkadaşlarımdan birisi yazın Fas'a gittiğini ve çok sevdiğini anlatıyordu."

'Birkaç dakika sonra gelecek yaz Afrika'ya gitmek istediğini söyledi. Fas zaten Afrika'da...'

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6. "Yüzüklerin Efendisi'ni izlerken yanımdaki arkadaşım, 'bu olaylar olalı çok uzun yıllar olmuş olmalı,' demişti..."

6. "Yüzüklerin Efendisi'ni izlerken yanımdaki arkadaşım, 'bu olaylar olalı çok uzun yıllar olmuş olmalı,' demişti..."

7. "Çalıştığım kafeye gelen birisi sadece 2 shot espresso istediği söyledi."

7. "Çalıştığım kafeye gelen birisi sadece 2 shot espresso istediği söyledi."

'Dediği gibi yaptım ama kahveyi verince içerisinde su olduğu için istemediğini söyledi. Kafam o kadar karıştı ki, espresso çekirdeklerini bardağa koyup verdim.'

8. "Dinozorların masal ürünü olduğunu düşünüyordu. Aynı ejderhalar gibi..."

8. "Dinozorların masal ürünü olduğunu düşünüyordu. Aynı ejderhalar gibi..."

9. "Çok üzülerek söylüyorum ki, akrabalarımdan birisi Dünya'nın düz olduğuna inanıyor..."

9. "Çok üzülerek söylüyorum ki, akrabalarımdan birisi Dünya'nın düz olduğuna inanıyor..."

'Hem de oldukça koyu bir şekilde.'

10. "Eski sevgililerimden birisi ampüllerin odadaki sıcak havayı emdiğini ve böylece dokunduğunda sıcak olduklarını düşünüyordu..."

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11. "Şirketimizdeki güvenlik görevlisi, akşamları güneşin 'söndüğü' hakkında garip garip yorumlar yapmıştı."

11. "Şirketimizdeki güvenlik görevlisi, akşamları güneşin 'söndüğü' hakkında garip garip yorumlar yapmıştı."

12. "Denizlerdeki dalgaların bilimle açıklanamaz olduğunu iddia ediyordu."

12. "Denizlerdeki dalgaların bilimle açıklanamaz olduğunu iddia ediyordu."

'Açıklandığı videoyu gösterdim ama yine inanmadı.'

13. "Bir arkadaşım İspanyolca, Çin'in bir lehçesi mi, diye sormuştu."

13. "Bir arkadaşım İspanyolca, Çin'in bir lehçesi mi, diye sormuştu."

14. "Eskiden beraber çalıştığım bir kız gerçek anlamda geçmişin siyah beyaz olduğunu düşünüyordu."

14. "Eskiden beraber çalıştığım bir kız gerçek anlamda geçmişin siyah beyaz olduğunu düşünüyordu."

'Aynı eski filmlerdeki gibi...'

15. "İş yerimde tanıştığım bir adam, Ay'ın gökyüzündeki bir projeksiyon olduğunu ve gerçek olmadığını söylemişti."

'İnsanlar ne yaşıyor acaba...'

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