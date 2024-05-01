Full Çekmenin İmkansız Olduğu Dikkat Testinde Kaç Doğru Yapabileceksin?
Full Çekmenin İmkansız Olduğu Dikkat Testinde Kaç Doğru Yapabileceksin?
Daha önce mutlaka karşınıza çıkmıştır. Ama hepsini bir arada görünce kafanız çok karışacak. Bu dikkat testinden kimse full çekemeyecek! Hazırsanız başlayalım...
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Resimde kaç tane rakam var?
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Bu resimde kaç tane "m" var?
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Bu resimde kaç tane 8 görüyorsunuz?
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