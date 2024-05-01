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Full Çekmenin İmkansız Olduğu Dikkat Testinde Kaç Doğru Yapabileceksin?

Full Çekmenin İmkansız Olduğu Dikkat Testinde Kaç Doğru Yapabileceksin?

GNS
GNS - Onedio Editörü
01.05.2024 - 14:01

Daha önce mutlaka karşınıza çıkmıştır. Ama hepsini bir arada görünce kafanız çok karışacak. Bu dikkat testinden kimse full çekemeyecek! Hazırsanız başlayalım...

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Resimde kaç tane rakam var?

Resimde kaç tane rakam var?

Bu resimde kaç tane üçgen var?

Bu resimde kaç tane üçgen var?

Bu resimde kaç tane insan yüzü var?

Bu resimde kaç tane insan yüzü var?

Bu resimde kaç tane nokta görüyorsunuz?

Bu resimde kaç tane nokta görüyorsunuz?

Bu resimde kaç tane "m" var?

Bu resimde kaç tane "m" var?
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Bu resimde kaç tane 8 görüyorsunuz?

Bu resimde kaç tane 8 görüyorsunuz?

Resimde kaç tane kare var?

Resimde kaç tane kare var?

Resimde kaç tane gergedan görüyorsunuz?

Resimde kaç tane gergedan görüyorsunuz?

Bu görselde kaç tane hayvan var?

Bu görselde kaç tane hayvan var?
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