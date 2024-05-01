ŞOK'a Karcher Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 4 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Karcher Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 4 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 4 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 Mayıs 2024 - 7 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL
4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.649 TL
Samsung Premium Plus 18000 BTU Klima 39.999 TL
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