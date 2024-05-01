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ŞOK'a Karcher Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 4 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Karcher Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 4 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
01.05.2024 - 14:15 Son Güncelleme: 01.05.2024 - 14:25

ŞOK 4 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 Mayıs 2024 - 7 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL

Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL

  • Mutfak Rafı Terek 499 TL 

  • 3'lü Mermer Desenli Metal Ayaklı Zigon Sehpa 349 TL 

  • 5 Raflı 6 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 999 TL

  • Baskılı Mega Hurç 49,95 TL 

  • Kulplu Baskılı Maxi Hurç 44,95 TL 

  • Kulplu Baskılı Midi Hurç 39,95 TL 

  • Kapaklı Kutu Jüt Organizer 199 TL 

  • Jüt Organizer Kutu 159 TL 

  • Jüt Kapaklı Çekmece İçi Saklama Kutusu 159 TL 

  • Mega Kutulu Hurç 89,95 TL

  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 79,95 TL 

  • Baskılı Baza Altı Mega Hurç 59,95 TL 

  • Baskılı Pencereli Hurç 54,95 TL 

  • Baskılı Baza Altı Maxi Hurç 54,95 TL 

  • 12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 39,95 TL

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 64,95 TL

4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.649 TL

4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.649 TL

  • 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1.899 TL

  • 2 Kapaklı 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.449 TL 

  • 2 Kapaklı 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.749 TL

  • Çamaşır Makinesi Dolabı 1.699 TL

  • 10 Gözlü Kitaplık 829 TL

  • 2 Kapaklı Ayakkabılık 1.269 TL

  • Akrobat Plus Masa 2.299 TL

  • Edge Masa 1.099 TL

İhtiyacınız olan mobilya ürünlerini almadan önce sizin için bir araya getirdiğimiz indirimli mobilya ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Samsung Premium Plus 18000 BTU Klima 39.999 TL

Samsung Premium Plus 18000 BTU Klima 39.999 TL

  • Samsung AR35 White 12000 BTU Klima 20.999 TL

  • TCL 4K Ultra HD 50 127 Ekran Google LED TV 17.999 TL

  • TCL Elite 18000 BTU Klima 32.999 TL

  • TCL Elite 24000 BTU Klima 39.999 TL

  • Samsung No Frost Buzdolabı 18.999 TL

  • Altus AL 1200 Devir 10 Kg Çamaşır Makinesi 14.699 TL

  • Xiaomi Redmi 12 128 GB 8GB 7.399 TL

  • Karcher SC 1 Upright Buharlı Temizlik Makinesi 3.799 TL

  • Karcher SV 7 Buharlı Temizleyici 26.999 TL

En çok tercih edilen televizyon modellerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

En çok tercih edilen çamaşır makinelerini de sizin için buraya topladım.

İndirimli cep telefonu modelleri de burada.

En çok tercih edilen klima modellerine de buradan ulaşabilirsiniz.

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