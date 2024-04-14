Zayıflama Efsaneleri ve Bilinçaltında Kilo Meselesi

Olumluyu geç algılarız, olumsuzu anında yaparız.

“Sakın geç kalma!' dendiği anda bir terslik çıkar, o gün geç kalırız. Bunun yerine “vaktinde gel' denirse emin olun sorun olmaz. “Sakın yeme çok kilo alırsın.' derler, yemesek de kilo alırız. Bunun yerine “yediklerini yakıp her gün zayıflıyorsun” denilmeli.

Diyet yaparken, çok meraklı bir çevreniz varsa, siciliniz çok kabarıksa, kilolarla beraber diyet programları, kullanılmayan spor salonları üyeliklerinin bütçenizde fazlaca bir yeri varsa, bilin ki siz kiloyu ve diyeti yaşamınızda var etmek için çalışıyorsunuz. Bu nedenle kilo vermeniz zorlaştı, tabi Aristo Diyeti ile tanışana kadar. Bu programa başladığınız anda her geçen gün biraz daha zayıflayıp kilo veriyorsunuz, inceliyorsunuz.

Zaman içinde tekrarlayıcı, olumlu veya olumsuz tüm aksiyonları alır ve gerçekleştirir. Kişi güven alanında savunmasız ise arkadaş veya aile ortamındaysa, hazırlıksız bir duygu değişimi anındaysa, sakin ve ardışık söylenen tüm olumlu veya olumsuz aksiyonu alır.

Bazen hazırlıksız yakalandığımız anda, stres anında, koşturma ca içinde bize söylenen tek bir uyarı bile bilinçaltına işlenir. Nasıl mı?

■ Ameliyattan uyandınız, etraftan sesler geliyor. “Ya iyileşemezse, kanser olduğunu biliyor mu?”

■ Kilo verdiniz çok mutlusunuz, her yerde alınan kilolar geri gelir yazıları var. Geri alırsınız. Ameliyat olsanız da kilonuz geri gelir.

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