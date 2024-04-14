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Zayıflama Efsaneleri ve Bilinçaltında Kilo Meselesi

etiket Zayıflama Efsaneleri ve Bilinçaltında Kilo Meselesi

Gönül Ateşsaçan
Gönül Ateşsaçan - yazio
15.04.2024 - 00:08

Evet, doğduk ne dediler?

■ Ay inşallah annesine/babasına benzemez!

■ Aman akıllı olsun da!

■ Okusun yeter!

■ Adam olsun!

■ Eli iş tutsun da!

■ Kurtarsın kendini!

Düşünün bakalım 6-7 yaşlarında oynamayı en çok sevdiğiniz oyunun adı neydi? Çocukluk arkadaşlarınızın adları? Okuldan hiç kaçtınız mı, yoksa harika bir öğrenci miydiniz?

Zaman geçti okula başladık. 6-7 yaşlarında oyundan, hayâllerden koparıp rutin okul düzenine geçirdiler. “Oyunu, eğlenmeyi, hayâl kurmayı bırak. Çok çalışman, başarılı olman gerek!” dediler. Zaman geçtikçe bilinçaltımıza ekim devam etti.

Daha sonra şanslıysak ve yanımızda spor, müzik konusunda eğitim almamızı sağlayacak birileri varsa yaratıma devam ettik, bedenimize ve ruhumuza seslendik. Yoksa hep çalıştık hep koştuk. Hasta olduk, yorgun olduk yine de okulumuza, işimize gittik. Hastalığımızı ilaçlarla geçiştiriyoruz, semptomları baskılıyoruz. Gerçek tedavi bedeni güçlendirmektir, buna izin vermiyoruz.

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Sonra koşturmaca ve ne demekse “yaşam kavgası”, yani stres bizi hasta ediyor.

Sonra koşturmaca ve ne demekse “yaşam kavgası”, yani stres bizi hasta ediyor.

Her gün yorgunuz, yataktan kalkamıyoruz, tanı konuyor, peki tedavi? “Bu ilaçları kullan ki hastalık baskılansın.” dediler, inandık. Kimse, “Bedenin güçlense çok daha iyi olur.” demedi. Dikkat ettiniz mi sadece Türkiye’de, “Boş vakitlerinde neler yaparsın?” sorusu vardır. Başka pek çok ülkede genelde “Hobileriniz nelerdir?” diye sorulur.

Hayatı yaşamadan bilinçaltınız ekildi ve daha sonra size zarar veren davranış kalıplarına dönüşecek cümlelerle dolduruldu. Kimler, nasıl yaptılar bunu?

Komutanın emir eri gibi olduk, olumsuzu kolayca alıp hedefimize koyduk.

Menopozda kilo alınır, en az 10 kilo...

■ Bunun annesi de böyleydi, asla kilo veremezsin!

■ Sigarayı bırakınca kilo alınıyormuş...

■ Ailede kanser var, ben de olursam diye çok korkuyorum!

■ Tiroidlerim çalışmıyor, vücudum durdu, asla kilo veremem!

■ Yediğim her şey kalçamda toplanıyormuş...

■ Şeker hastasısın diyet yapamazsın!

■ Boş ver senin yüzün güzel yeter!

■ Tansiyonun var, sakın fazla hareket etme!

■ Dikkat et arkadaşlarına, aldatırlar seni!

■ Yeme kilo alırsın!

Yaşamımızda bize söylenen uyarı niteliğindeki sözleri, bilinçaltı çok ilginç işler.

Yaşamımızda bize söylenen uyarı niteliğindeki sözleri, bilinçaltı çok ilginç işler.

Olumluyu geç algılarız, olumsuzu anında yaparız.

“Sakın geç kalma!' dendiği anda bir terslik çıkar, o gün geç kalırız. Bunun yerine “vaktinde gel' denirse emin olun sorun olmaz. “Sakın yeme çok kilo alırsın.' derler, yemesek de kilo alırız. Bunun yerine “yediklerini yakıp her gün zayıflıyorsun” denilmeli.

Diyet yaparken, çok meraklı bir çevreniz varsa, siciliniz çok kabarıksa, kilolarla beraber diyet programları, kullanılmayan spor salonları üyeliklerinin bütçenizde fazlaca bir yeri varsa, bilin ki siz kiloyu ve diyeti yaşamınızda var etmek için çalışıyorsunuz. Bu nedenle kilo vermeniz zorlaştı, tabi Aristo Diyeti ile tanışana kadar. Bu programa başladığınız anda her geçen gün biraz daha zayıflayıp kilo veriyorsunuz, inceliyorsunuz.

Zaman içinde tekrarlayıcı, olumlu veya olumsuz tüm aksiyonları alır ve gerçekleştirir. Kişi güven alanında savunmasız ise arkadaş veya aile ortamındaysa, hazırlıksız bir duygu değişimi anındaysa, sakin ve ardışık söylenen tüm olumlu veya olumsuz aksiyonu alır.

Bazen hazırlıksız yakalandığımız anda, stres anında, koşturma ca içinde bize söylenen tek bir uyarı bile bilinçaltına işlenir. Nasıl mı?

■ Ameliyattan uyandınız, etraftan sesler geliyor. “Ya iyileşemezse, kanser olduğunu biliyor mu?”

■ Kilo verdiniz çok mutlusunuz, her yerde alınan kilolar geri gelir yazıları var. Geri alırsınız. Ameliyat olsanız da kilonuz geri gelir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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