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Zamanın Ötesinde: Deniz Soruklu Evren ile Masal Yolculuğu
Zamanın Ötesinde: Deniz Soruklu Evren ile Masal Yolculuğu
Deniz Soruklu Evren ile yaptığım bu söyleşi, benim için oldukça özel bir anlama sahip. 2016 yılında Mardin Masalcılar Buluşması’nda yollarımız kesişti ve o günden bu yana dostluğumuz, masalların büyüsüyle pekişti. Türkiye’nin en iyi “hikâye anlatıcısı” Deniz’i dinlemekten büyük keyif almıştım. Kendisine ait birçok anlatım tekniğini de öğrenme fırsatım olmuştu.
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Deniz Soruklu Evren’i size anlatmaya çalışayım:
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-Kısaca kendi geçmişinizden ve hikâye anlatıcılığına nasıl ilgi duymaya başladığınızdan bahseder misiniz?
-Bir hikâye yaratma sürecinizi bizlerle paylaşır mısınız?
-Hikâyelerinizde sıkça ele aldığınız temalar veya mesajlar nelerdir?
-Hikâye anlatıcılığının en ödüllendirici yanı nedir?
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-Şu anda üzerinde çalıştığınız ya da gelecekte planladığınız projeler nelerdir?
-Yeni başlayan hikâye anlatıcılarına ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
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