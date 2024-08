Zamanın Ötesinde: Deniz Soruklu Evren ile Masal Yolculuğu

On beş yaşında tiyatro eğitimi ile başlayan süreçte oyunculuk deneyimi ile hikâye anlatıcılığı ile tanıştım öncesinde hikâyeleri oynuyordum ama şimdi anlatıyorum. Oyunculuk deneyimi içerisinde bir metne sadık kalarak ezber üzerinden bir karakterin hikâyesini oynarsınız masal anlatıcılığında ise yaşam deneyimini de içine katarak yorumlayarak uydurarak anda sahnede yaratım ve anlatım sürecine geçersiniz bu sizi seyirciyle buluşturan en büyülü andır.

-Hikâye anlatıcılığı yolculuğunuzda en büyük ilham kaynağınız kim ya da ne oldu?

Çocuklar ve çocukların hikâyelere masallara verdiği doğal tepkiler ve insanı merak etmek her insana bir hikâye gözüyle bakmak okumaya çalışmak insanı anlamak anlatmak önemli ve zorlayıcı bir deneyimdi ama beni etkileyen en önemli hikâyelerden biri Yaşar Kemal’in hayat hikâyesi idi daha on beş yaşındayken hayata bakış açımda önemli bir pencere açmıştı. Gördüğü kötülük karşısında iki yol olduğunu söylüyordu “Ya alim olacaksın ya da zalim olacaksın.” Bana göre dünyada insanlar ikiye ayrılıyordu iyiler ve kötüler masallarda iyiler her zaman mutlu sonla karşılaşıyor kötüler cezasını çekiyordu bu da benim için önemli bir yol haritasıydı.