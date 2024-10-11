Zaman Bükücüsü Olmak
Zaman Bükücüsü Olmak
Bir önceki yazımızda zamanın ne kadar kıymetli bir kavram olduğundan bahsetmiştim. Zaman, bize hediye edilen varoluşsal kaynakların içerisindeki en önemli nimet belki de. Peki, biz bu nimetten yeterince faydalanabiliyor muyuz? Zamanı tüketiyor muyuz yoksa yaşam kalitemizi arttırmak için zamanı genişletip büküyor muyuz? Yaşam kalitemizi arttırmak, değerlerimizi ifade etmek, hedeflerimize ulaşmak için zamanı nasıl kullanıyoruz? Nasıl bir ilişkimiz var zamanla?
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Yaratacaklarımızı, hayallerimizi gerçekleştirmek için en önemli kaynağımızın zaman olduğunu biliyoruz.
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“Zaman, biz ona nasıl baktığımıza bağlı olarak ya bir düşman ya da bir dost olur.” – Gloria Steinem
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