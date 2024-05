Yürümeye Yeni Başlayan Çocuğunuz Varsa Evde Alabileceğiniz 10 Güvenlik Önlemi

Daha önce de belirttiğimiz gibi hem meraklı hem de cesaretli olan bebekler her şeyi deneyimlemek ister. Bir bebek için deneyimlemekten kasıt ağıza götürmektir. Yürümeye başlayan bir bebeğiniz varsa etrafta bıraktıklarınıza daha fazla dikkat etmeniz gerekir. Evinizde her an her şeyi ağzına götürüp onun ne olduğunu anlamaya çalışan yaramaz bir minik insan var!