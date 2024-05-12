Yürümeye Yeni Başlayan Çocuğunuz Varsa Evde Alabileceğiniz 10 Güvenlik Önlemi
Yürümeye Yeni Başlayan Çocuğunuz Varsa Evde Alabileceğiniz 10 Güvenlik Önlemi
Büyümüşte adım atmaya başlamış! Ebeveynlerin en heyecanlandığı olaylardan biri bebeklerin minik adımlar atmaya başlamasıdır. Fiziksel olarak güçlenmeye başlayan bebek kazandığı yürüme yeteneği ile yeni keşiflere başlar. Oradan buraya, sonra bir de şuraya giderek etrafı bir güzel dolaşır. Bu sırada ebeveynlerin dikkat etmesi gereken birtakım şeyler vardır. Gelin birlikte nelere dikkat edilmesi gerektiğine bakalım!
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1. Evdeki bulunan eşyaların köşelerini ve kenarlarını yumuşak korumalıklar ile kaplayın.
2. Merdivenleriniz var ise korkuluk takın.
3. Kimyasal maddeleri ortaklıkta bırakmayın.
4. Tehlikeli eşyaların bulunduğu odaları, balkonu ve dış kapıyı kilitleyin.
5. Halılarınızın kaymadığından emin olun.
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