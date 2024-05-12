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Yürümeye Yeni Başlayan Çocuğunuz Varsa Evde Alabileceğiniz 10 Güvenlik Önlemi

etiket Yürümeye Yeni Başlayan Çocuğunuz Varsa Evde Alabileceğiniz 10 Güvenlik Önlemi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 15:01

Büyümüşte adım atmaya başlamış! Ebeveynlerin en heyecanlandığı olaylardan biri bebeklerin minik adımlar atmaya başlamasıdır. Fiziksel olarak güçlenmeye başlayan bebek kazandığı yürüme yeteneği ile yeni keşiflere başlar. Oradan buraya, sonra bir de şuraya giderek etrafı bir güzel dolaşır. Bu sırada ebeveynlerin dikkat etmesi gereken birtakım şeyler vardır. Gelin birlikte nelere dikkat edilmesi gerektiğine bakalım!

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1. Evdeki bulunan eşyaların köşelerini ve kenarlarını yumuşak korumalıklar ile kaplayın.

Daha yeni yürüme yetisi edinmiş, acemi bir insan var karşımızda. Penguen misali yalpalayarak yürüyen bu minik insanımızın etrafta bulunan eşyalara çarpması an meselesidir. Bu yüzden eşyaların köşelerinin ve kenarlarının yumuşak yapılarla kaplanması güvenli bir ortam oluşturmanızı sağlar.

2. Merdivenleriniz var ise korkuluk takın.

Bebekler meraklı olur. Yürümeyi çözen meraklı bir bebek hayal edin... Her tarafı görmek ister değil mi? Bir cesaretle merdivenlere yönelebilir. Bebek başına ne geleceğini kestiremese bile bilinçli ebeveynler olarak sizin tehlikeleri öngörerek merdiven korkuluğu taktırmanız gerekir.

3. Kimyasal maddeleri ortaklıkta bırakmayın.

Daha önce de belirttiğimiz gibi hem meraklı hem de cesaretli olan bebekler her şeyi deneyimlemek ister. Bir bebek için deneyimlemekten kasıt ağıza götürmektir. Yürümeye başlayan bir bebeğiniz varsa etrafta bıraktıklarınıza daha fazla dikkat etmeniz gerekir. Evinizde her an her şeyi ağzına götürüp onun ne olduğunu anlamaya çalışan yaramaz bir minik insan var!

4. Tehlikeli eşyaların bulunduğu odaları, balkonu ve dış kapıyı kilitleyin.

Yürümeye başlayan bebeğinizin boyu kapı kollarına uzanıyorsa kapıları kilitlemeniz gerekir. Mutfak, banyo gibi tehlikeli eşyaların bulunduğu yerlerin kapıların kilitleyerek önlem alabilirsiniz. Ayrıca balkonlara ve dış kapıya dikkat etmelisiniz. Yaramaz bebeğin haberiniz olmadan dışarıya çıkıp gezmesini istemezsiniz.

5. Halılarınızın kaymadığından emin olun.

Paytak paytak yürüyen bebeğiniz için güvenli bir ortam yaratmak istiyorsanız halılarınızın altına kaymasını önleyen ürünlerden koyabilirsiniz. Ayrıca bebeğinize giydirdiğiniz çorapların da kayıp kaymadığına bakabilirsiniz. Böylece ev içerisindeki yürüyüşüne güvenle devam edebilir.

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6. Uzun ve ağır mobilyaları sabitleyin.

Daha yeni yürümeye başlamış olan minik insanımızın dengesini sabit tutmada zorlanabilir. Yakınında bulduğu bir eşyaya veya mobilyaya tutunabilir. Uzun bir mobilyaya tutunarak hareket eden bebeğin güvende olabilmesi için sabitleme işleminin yapılması gerekir.

7. Prizlere dokunmasını engelleyin.

Son derece tehlikeli olan prizlerin bazıları bebeğinizin ulaşabileceği noktalarda olabilir. Sadece ayaklarını değil ellerini de kullanabilen bebekler için prizler tehlikelidir. Priz kapatıcıları alarak bu sorunu ortadan kaldırabilir ve güvenli bir ortam oluşturabilirsiniz.

8. Sivri ve küçük nesneleri ortalıkta bırakmayın.

Ne dedik? Dengesiz adımlar, meraklı kafalar, cahil cesaretler... Bu üçüne birden sahip olan bebekler için güvenli bir ortam oluşturulmak isteniyorsa ilk olarak etraftaki eşyaların neler olduğuna bakılması gerekir. Bebeğin düşmesi neticesinde ona zarar verebilecek her türlü nesne ortadan kaldırılmalı. Ayrıca uzanabileceği yerlerde minik eşyalar bırakılmamalı.

9. Elektronik aletleri yüksek yerlere kaldırın.

Bebekler her şeyi oyuncak olarak algılayabilirler. Kendilerine nelerin zarar verip vermeyeceğini anlayamazlar. Ne kadar üzücü.. Aslında onu hiç eğlendirmeyecek, tam tersi canını yakacak bazı aletler ilgisini çekebilir. Siz ebeveynlerin bu aletleri yüksek yerlere koyarak bebeğinizin ulaşmasını engellemeniz gerekir.

10. Bebeğinizin hareketlerini izleyebileceğiniz bir kamera edinin.

Gözleriniz her zaman bebeğinizin üzerinde olmayabilir. Örneğin yatağına yatırdığınız bebeğiniz siz fark etmeden uyanmış ve ayaklanmış olabilir. Tüm bunları görebilmenizin yolu kameradır. Minik insanın yanında olmasanız bile onu izleyebiliyor olmanız hem sizin rahat olmanızı sağlar hem de bebeğin güvenliğinden emin olursunuz.

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