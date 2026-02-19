Yonca Saraçoğlu ile Sanatın Derin Sularında Bir Sohbet
“Bir ‘yalnızgezer’ olarak çeviride yok olanın, dile getirilemeyenin, sözsüz ve sessiz kalmışlığın peşine düştüm.”
Bunu söyleyen Yonca Saraçoğlu; çağdaş sanat ortamında kuşaklar üstü bir konuma sahip sanatçılar arasında yer alan çok değerli bir isim. Bu cümleyle ifade ettiği yeni sergisi “Untold Tales”, geçtiğimiz günlerde Galeri Işık Teşvikiye’de ziyarete açıldı. Istanbul Concept’in temsil ettiği sanatçının yeni üretimlerinden oluşan yağlıboya resimlerini ve heykel çalışmalarından seçili eserleri bir araya getiren sergi, 27 Şubat’a kadar devam edecek. İnsanı içine hatta derinlere bir yere çeken atmosferiyle beni büyüleyen bu sergiyi Pazartesi’den Cuma’ya 10.00-20.00, Cumartesi ise 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz gezebilirsiniz. Bu vesile ile çalışmalarına ve kendisine hayran olduğum Yonca Saraçoğlu ile anlamlı ve katmanlı bir sohbet gerçekleştirdik.
Kendinizi bir “yalnızgezer” olarak tanımlıyorsunuz. Bunu biraz açmanızı rica edebilir miyim? Neden bu tanım? Bu yalnızlık, üretim sürecinizde size daha güçlü bir sezgi ve yaratıcılık alanı mı açıyor?
Heykel eğitimi almış bir sanatçı olarak resimle kurduğunuz ilişki nasıl gelişti? Sanatsal üretim akışınız yıllar içinde nasıl bir dönüşüm geçirdi? Sizin için resim, heykel, desen ya da dijital tasarım arasında bir hiyerarşi var mı?
Paris yıllarınız ve Sorbonne’daki deneyiminiz, dil ve çeviri kavramlarıyla ilişkinizi nasıl şekillendirdi? “Çeviride kaybolan anlam” fikri bu sergide görsel olarak nasıl beden buldu?
Sergi metninizde geçen “mekânını ve öznesini kaybetmiş anlamlar” tanımı beni etkiledi. Sizce bir anlam mekânını kaybettiğinde neye dönüşür? Bu eksilme sizin için bir estetik anlayışı mı? Ya da varoluşsal veya politik bir tavır mı?
Sergi alanına girdiğimde sanki Atlantis’in büyülü dünyasına düşmüşüm gibi hissetmiştim. Özellikle mavi-yeşil ekseninde sarı ve morun eşlik ettiği atmosferle iletmek istediğiniz mesajınız neydi? Bu renkler hafıza ve bilinçle nasıl bir ilişki kuruyor?
“Untold Tales” serginizin; “anlatılmamış hikâyelerin eksikliğinden değil, onların tüketilmeye direnç gösteren varlıklarından” doğduğunu söylüyorsunuz. Sizce sessizlik nasıl bir direniş biçimidir? Ve ayrıca sizin için sanatta direnç, neye karşı ve nasıl mümkündür?
Sergideki kadın figürleri mitolojik bir hafıza ile kişisel bir iç dünya arasında salınıyor gibi. Bu figürler öznel otobiyografik izler mi taşıyor, yoksa kolektif bir bilinçdışının temsilleri mi?
Sergideki puslu ve düşsel atmosfer; izleyiciyi sanki bir belirsizliğe davet ediyor. İzleyicinin bu labirentte kaybolmasını mı, yoksa kendi “anlatılmamış” hikâyesiyle yüzleşmesini mi arzuluyorsunuz?
Sanatın misyonunu “ütopya inşacılığı” olarak tanımlayan biri olarak, “Untold Tales” sizin için bir ütopya taslağı mı, yoksa bugünün sessiz gerçekliğine tutulmuş bir ayna mı?
“Aramadığımı buldum, bulamadığımı hâlâ arıyorum” sözünüz serginin poetik özeti gibi. Sanat sizin için bir arayış mı, bir tanıklık mı, yoksa dile gelmeyeni mümkün kılan bir alan mı?
Ve son olarak Yonca Saraçoğlu nereye yürüyor? Sizden daha neler göreceğiz? Gelecek için hayalleriniz nelerdir?
Ben teşekkür ederim Yonca Hanım. Siz hep var olun
