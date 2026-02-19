Yonca Saraçoğlu ile Sanatın Derin Sularında Bir Sohbet

Bir anlam mekânını ve öznesini kaybettiğinde sevecenlikle anılan ama yaşanmayan, yaşamayan bir antikaya dönüşür. Elden ele, dilden dile geçse de artık gurbettedir, yabancı gönüllerde, zihinlerde soyu tükenmiş, hayatı etkileme gücü, kullanım alanı kalmamış, yararsız ve güzel bir varlık olarak taşınır durur. Örneğin İstanbul gibi kadim bir kentte büyüyen, yaş alan biri olarak, kentin tüm anlamlarıyla beraber yavaş yavaş nasıl yok olduğunun canlı ve acılı tanığıyım. Kendi kısa tarihime eşlik eden yıkım bile inanılmaz ölçüde maalesef. Sevgili anılarımın birçok mekânı geri gelmemecesine yok edildi.

Azınlıkta ve gurbette olma duygusu, kaybedilen güzelliklerin ve değerlerin yasını tutma hali elbette resimlerime, heykellerime sirayet ediyor, içten içe biçimlendiriyor, ruhunu üflüyor.

Abdülhak Şinasi Hisar’ın “Boğaziçi Yalıları” adlı anı kitabından bir bölüm derdimi biraz olsun anlatacaktır:

“Yalı bence, ailemin mevcudiyeti, şefkati, muhabbeti, iklimi olan bir kucaktı ve bundan dolayı bir şiir kovanı, bir ruh gibi idi. Ruhumla öyle kaynaşmış bir mevcudiyetle yaşardı ki onun yalnız kendi yerinde ve benim hafızamda değil, kalbimde, asabımda ve kanımda mevcut olduğunu bilirdim. Bütün bu geçmiş zaman Boğaziçi yalılarını nice günler ve gecelerin aydınlık ve karanlık saatlerinde, Boğaziçi’nin rayihaları ve sesleri arasında, o kadar uzun uzadıya seyretmiş ve sükûtlarını, sözlerini o kadar duya duya dinlemiştim ki, hepsini de birer mahlûk olarak tanımış ve hepsinin tabii birer akrabalarım olduklarını anlamıştım.”