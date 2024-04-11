Yeşilçam Efsanesi Kapıcılar Kralı'nın Esprilerin Arkasına Gizlediği Siyasi İğnelemelerini Mutlaka Okumalısınız
Yeşilçam Efsanesi Kapıcılar Kralı'nın Esprilerin Arkasına Gizlediği Siyasi İğnelemelerini Mutlaka Okumalısınız
Bir Kemal Sunal klasiği ve efsanesi olan 1976 yapımı 'Kapıcılar Kralı' filmi, 1970'lerin Türkiye'sini bir apartmanın içine sıkıştırıp her apartman sakinine ülkenin bir karakterini yapıştırmış eşsiz bir başyapıt...
Dönemin sosyal ve siyasi dinamiklerini “komedi” çatısı altında yansıtan bu yapım, Türkiye’yi 12 Eylül Darbesi’ne sürükleyen atmosferi gözler önüne seriyor. Filmdeki hikâye örgüsü, oyunculuklar ve komedi unsuru o denli başarılı ki, sahne ve diyalogların arka planındaki siyasi taşlamaları anlamak için ciddi bir gözlem yapmak gerekiyor.
Biz, sizler için yaptık. Öyleyse içeriğimize buyurun.
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Filmin çekim tarihi 1976. Demirel liderliğindeki 1. Milliyetçi Cephe Koalisyonu iktidarda. 12 Mart'ın siyasete etkileri sürüyor, askerin varlığı Demokles'in Kılıcı gibi siyasetçilerin tepesinde geziniyor. Kısa ömürlü koalisyonların huzursuz ettiği halk burnundan soluyor. Böyle bir siyasi konjonktürde, film bizlere, bir apartman dairesinde, bir apartman görevlisinin merkezinde hikâyeyi anlatıyor.
İstifa eden yönetici yerine bilin bakalım kim iktidara geliyor? Emekli bir Albay! Üstelik siyasi tarihimiz boyunca çok alışkın olduğumuz bir ifadeyle... "Biz bu apartmanı sahipsiz bırakmayız" sözleriyle…
Filmin sonunda ne mi oluyor dersiniz? Türkiye’nin gerçeklerinden biri ortaya çıkıyor:
Ortalama bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Kapıcılar Kralı filmini en az 10 defa izlediği, izlemediyse bile izlenen yerde bulunması kuvvetle muhtemeldir.
Filmin çeşitli karakterleri Türkiye'nin toplumsal yapısını oluşturan farklı kişileri temsil ediyor.
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Anadolu ücrasından yeni bir umutla İstanbul’a göç eden şark kurnazlarının, İstanbul’un gayrimüslim yerlileri şehri terk ederken, kurnaz ve kıvrak yöntemlerle paraya kavuştuğu izlenimini edinmek mümkün.
Bu filme ilişkin değerlendirmelerimi, bir önerimi ve gözlemimi paylaşarak bitirmek isterim:
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