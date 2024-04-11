Yeşilçam Efsanesi Kapıcılar Kralı'nın Esprilerin Arkasına Gizlediği Siyasi İğnelemelerini Mutlaka Okumalısınız

Bir Kemal Sunal klasiği ve efsanesi olan 1976 yapımı 'Kapıcılar Kralı' filmi, 1970'lerin Türkiye'sini bir apartmanın içine sıkıştırıp her apartman sakinine ülkenin bir karakterini yapıştırmış eşsiz bir başyapıt...

Dönemin sosyal ve siyasi dinamiklerini “komedi” çatısı altında yansıtan bu yapım, Türkiye’yi 12 Eylül Darbesi’ne sürükleyen atmosferi gözler önüne seriyor. Filmdeki hikâye örgüsü, oyunculuklar ve komedi unsuru o denli başarılı ki, sahne ve diyalogların arka planındaki siyasi taşlamaları anlamak için ciddi bir gözlem yapmak gerekiyor.

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