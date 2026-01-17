Yeni Neslin Çalışma Modelleri Ekonomiyi Nasıl Şekillendiriyor?
9-6 mesaileri, sabit ve tekdüze ofis tasarımları, belirli kariyer aşamaları... Bir nesil için normal olan bu çalışma düzenleri yeni nesil için çoktan geride kaldı. Bu tip eski sistemlerin yerini uzaktan çalışma modelleri, freelance işler ve esnek şirket saatleri aldı. Yeni nesil iş kollarında daha aktif hale gelmeye başladıkça profesyonel dünyadaki dengeler de değişmeye başladı. Peki iş hayatındaki bu sıra dışı dönüşüm hem bugünün hem geleceğin ekonomisini nasıl etkiliyor?
İşte yeni nesilin ekonomide yarattığı etki!
1. Ünvan değil şeffaflık önem kazanıyor.
2. Ofis ekonomisinin yerini dijital altyapı alıyor.
3. Freelance ve proje bazlı çalışma modeli yaygınlaşıyor.
4. Yetenek tecrübenin önüne geçiyor.
5. Büyük metropollerdeki ekonomik yük hafifliyor.
6. Çalışma saatleri esnekleşiyor.
7. Tüketim alışkanlıkları dijitalleşiyor.
8. Eşitlik ve çalışma hukuku önem kazanıyor.
9. Küresel rekabet sertleşiyor.
10. Kariyer algısı değiştikçe ekonomik risk dağılıyor.
