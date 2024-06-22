Yeni Evrenler Keşfetmek İsteyenler İçin: Konsollarda Oynayabileceğiniz En İyi Açık Dünya Oyunları
Yeni Evrenler Keşfetmek İsteyenler İçin: Konsollarda Oynayabileceğiniz En İyi Açık Dünya Oyunları
Oyunculara sınırsız keşif ve macera imkanı sunan açık dünya oyunları, hikayeleri ve zengin görevleriyle bizi içine çekiyor. Karakterimizi geliştirirken çevreyle etkileşime geçip, farklı görevler ve yan görevler aracılığıyla oyun dünyasını keşfetme şansına eriştiğimiz konsoldaki en iyi açık dünya oyunlarını listeledik. Hadi, göz atalım!
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1. Marvel's Spider-Man 2
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2. Cyberpunk 2077
3. Grand Theft Auto V
4. Assassin's Creed Odyssey
5. Hogwarts Legacy
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6. Ghost of Tsushima Director's Cut
7. The Witcher 3: Wild Hunt
8. Horizon Forbidden West
9. Elden Ring
10. Fallout 4
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