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Yeni Evrenler Keşfetmek İsteyenler İçin: Konsollarda Oynayabileceğiniz En İyi Açık Dünya Oyunları

etiket Yeni Evrenler Keşfetmek İsteyenler İçin: Konsollarda Oynayabileceğiniz En İyi Açık Dünya Oyunları

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 16:01

Oyunculara sınırsız keşif ve macera imkanı sunan açık dünya oyunları, hikayeleri ve zengin görevleriyle bizi içine çekiyor. Karakterimizi geliştirirken çevreyle etkileşime geçip, farklı görevler ve yan görevler aracılığıyla oyun dünyasını keşfetme şansına eriştiğimiz konsoldaki en iyi açık dünya oyunlarını listeledik. Hadi, göz atalım!

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1. Marvel's Spider-Man 2

1. Marvel's Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2, Peter Parker ve Miles Morales'in yepyeni bir macera için geri döndüğü muhteşem bir açık dünya oyunu. Marvel'ın New York'unda yeni Web Wings ile uçarken Peter ve Miles arasında hızla geçiş yaparak onların farklı hikayelerini ve güçlerini deneyimleyebiliyorsun. Ayrıca Kraven the Hunter ve Lizard gibi diğer efsanevi düşmanlarla savaşırken genişletilmiş New York şehrini keşfedebiliyorsun.

2. Cyberpunk 2077

2. Cyberpunk 2077

Büyüleyici bir açık dünya macerasına davet eden Cyberpunk 2077, aldığın kararlar ve kurduğun ilişkilerle hikayeyi ve çevrendeki dünyayı şekillendirdiğin bir oyun. Oyunda Night City isimli gösteriş ve vücut modifikasyonu çılgınlığının hüküm sürdüğü bir şehirde, ölümsüzlüğün anahtarını taşıyan eşsiz bir implantın peşine düşen kanun kaçağı ve paralı asker V olarak oynuyorsun. Karakterini ve oyun stilini özelleştirerek işler üstlenebiliyor, şöhret kazanıyor ve yeni yeteneklerin kilidini açabiliyorsun.

3. Grand Theft Auto V

3. Grand Theft Auto V

Oyun dünyasında satış rekorları kıran efsanevi Grand Theft Auto V evreni, çarpıcı görselleri, hızlı yükleme süreleri, uyarlanabilir tetikleriyle oyun zevkini zirveye taşıyor. Los Santos'un büyüleyici sokaklarında Franklin, Michael ve Trevor'un birbirine dolanan hikayelerini GTAV Hikâye Modunda keşfederken GTA Online'da küçük çaplı bir dolandırıcıdan devasa bir suç imparatorluğunun lideri olmaya giden yolda ilerliyorsun.

4. Assassin's Creed Odyssey

4. Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Odyssey, antik Yunanistan'ın eşsiz ve büyüleyici dünyasında geçen heyecan verici bir açık dünya macerası sunuyor. Kaçak bir paralı askerden bir Yunan kahramanına dönüştüğün bu epik yolculukta seçtiğin kahramanla birlikte Antik Yunanistan'ın en ünlü isimleriyle tanışıyor ve tarihin kaderini şekillendirme fırsatını elde ediyorsun. Karada ve denizde yaşanan muharebelerde savaşırken karakterini özelleştirip yeni yetenekler kazanarak kendi oyun tarzını belirleyebiliyorsun.

5. Hogwarts Legacy

5. Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy, Harry Potter evreninde geçen heyecan verici bir açık dünya RPG oyunu. 1800’lerin sonunda Hogwarts deneyimini yaşayacağın bu macerada, büyücü bir öğrenci olarak kadim bir gizemi çözmek için yola çıkıyorsun. Hogwarts'un koridorlarında dolaşırken büyüler öğreniyor, iksirler hazırlıyor ve büyülü yaratıklarla karşılaşıyorsun. Karanlık Büyücülerle mücadele ederken dostluklar kuruyor, becerilerini geliştiriyor ve büyücülük dünyasının kaderini belirleyecek kararları alıyorsun.

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6. Ghost of Tsushima Director's Cut

6. Ghost of Tsushima Director's Cut

Ghost of Tsushima Director's Cut oyununun bu versiyonu Tsuşima adasının derinliklerinde gizlenmiş güzellikleri keşfetme şansı veriyor. Oyuncular, samuray Jin Sakai olarak Tsuşima'nın kurtuluşu için sıra dışı bir savaş stratejisi izlerken katanasıyla yakın dövüş ustalığını sergileyebiliyor veya uzaktan düşmanları oklarıyla indirebiliyorlar. Yeni hikayeler, düşman tipleri ve ek mini oyunlarla birlikte gelen oyun, Legends moduyla çevrimiçi çok oyunculu deneyim de sunuyor.

7. The Witcher 3: Wild Hunt

7. The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt, Rivya şehrinden Geralt'ın gözünden epik bir açık dünya macerası sunuyor. Oyunda Geralt, kiralık bir canavar avcısı olarak dağ geçitlerinden şehir sokaklarına kadar her yerde çeşitli yaratıklarla mücadele ediyor. Açık ovalardan harabelere uzanan fantastik bir dünyada gezinirken iyi ile kötü arasında derin seçimler yapmak ve bu seçimlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyorsun!

8. Horizon Forbidden West

8. Horizon Forbidden West

Post-apokaliptik bir dünyada geçen Horizon Forbidden West, esrarengiz makineler ve yeni tehlikelerle dolu geniş bir açık dünya oyunu. Aloy karakteriyle oyunda, yemyeşil ormanlardan batık şehirlere, yükselen dağlardan çöllere kadar çeşitli bölgelerde dolaşarak insanlığın kalan izlerini ve dünyanın derinlerinde saklı gizemleri araştırıyorsun. Yıkıcı fırtınalar ve ölümcül makinelerle savaşarak geçmişin mirasını çözerken yeni ittifaklar kurup düşmanlarla stratejik mücadelelere giriyorsun.

9. Elden Ring

9. Elden Ring

Zorlu savaşlarla dolu bir açık dünya sunan Elden Ring, kırılmış Elden Ring'in parçalarını toplayarak Elden Lord olma hedefiyle seni Lands Between'in büyüleyici manzaralarına ve karmaşık dünyasına götürüyor. Yeni ve eski Souls hayranlarının zevk alabileceği derinlikli hikayeleri, çeşitli düşmanları ve etkileyici dünya tasarımıyla ön plana çıkan Elden Ring'de çayırlardan bataklıklara, dağlardan kalelere kadar geniş bir coğrafyada serbestçe gezinebiliyorsun.

10. Fallout 4

10. Fallout 4

Nükleer savaşın yıkıcı etkilerini keşfettiğin bir RPG oyunu olan Fallout 4, Boston'un post-apokaliptik manzaralarında, Vault 111'den kurtulan bir karakter olarak hayatta kalmak için stratejik kararlar alırken büyük ölçekli bir açık dünyayı keşfetmene dayanıyor. Karakterini oluşturup özel yeteneklerini geliştirirken Wastelander'larla etkileşim kurabiliyor, ittifaklar oluşturabiliyor veya kendi yolunuzu çizebiliyorsun.

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11. Dying Light 2 Stay Human

11. Dying Light 2 Stay Human

Dying Light 2 Stay Human, post-apokaliptik bir dünyada geçen heyecan dolu bir macerayı anlatıyor. Harran'da virüsle savaş kaybedilmiş, insanlık son büyük yerleşim olan Şehir'de hayatta kalma mücadelesi veriyor. Aiden Caldwell rolünde şehrin kaderini değiştirmek için becerilerini geliştirerek düşmanlarını alt etmeye ve müttefik kazanmaya çalışıyorsun.

12. Death Stranding Director's Cut

12. Death Stranding Director's Cut

Apokaliptik bir gelecekte geçen Death Stranding oyununda Ölüm Kıyısı adı verilen gizemli bir fenomen, ölülerle yaşayanlar arasında bir geçit açarak dünyayı parçalara ayırdı. Bu kaos ortamında Sam Bridges, insanlığın son umudu olarak kalan insanları bir araya getirerek yıkılmış Amerika'da hayatta kalmaya çalışıyor. Oyunda genişletilmiş içeriklerle zenginleştirilmiş bir hikayeyi keşfederken yeni silahlar, araçlar ve düşmanlarla mücadele ediyorsun.

13. Final Fantasy VII Rebirth

13. Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth, distopik Midgar şehrinden kaçan Cloud, Barret, Tifa, Aerith ve Red XIII gibi ikonik kahramanların yeni bir macerasını sunuyor. Hikaye, Cloud'un geçmişinden tanıdığı Sephiroth'un izini sürmeleri etrafında dönüyor, ancak bu kez olaylar daha derinlemesine ve daha detaylı bir şekilde işleniyor. Ayrıca, her karakterin kişisel gelişimini deneyimleyerek güçlü düşmanlarla mücadele etmek için ekip ruhunu güçlendirebiliyorsun.

14. Immortals Fenyx Rising

14. Immortals Fenyx Rising

Immortals Fenyx Rising, Olimpos tanrılarından aldığın güçlerle yeni yarı tanrı Fenyx olarak Titan Typhon'un tehdidi altındaki tanrıları kurtarmak için göreve çıkmanla başlıyor. Bu açık dünya aksiyon oyununda, efsanevi canavarlarla mücadele ederken Daidalos'un kanatları, Aşil'in kılıcı gibi efsanevi eşyaları kullanabiliyor ve zorlu bulmacaları çözerek destansı savaşlara katılabiliyorsun.

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