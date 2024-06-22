Yeni Evrenler Keşfetmek İsteyenler İçin: Konsollarda Oynayabileceğiniz En İyi Açık Dünya Oyunları

Final Fantasy VII Rebirth, distopik Midgar şehrinden kaçan Cloud, Barret, Tifa, Aerith ve Red XIII gibi ikonik kahramanların yeni bir macerasını sunuyor. Hikaye, Cloud'un geçmişinden tanıdığı Sephiroth'un izini sürmeleri etrafında dönüyor, ancak bu kez olaylar daha derinlemesine ve daha detaylı bir şekilde işleniyor. Ayrıca, her karakterin kişisel gelişimini deneyimleyerek güçlü düşmanlarla mücadele etmek için ekip ruhunu güçlendirebiliyorsun.