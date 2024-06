Yeni Evrenler Keşfetmek İsteyenler İçin: Konsollarda Oynayabileceğiniz En İyi Açık Dünya Oyunları

Marvel's Spider-Man 2, Peter Parker ve Miles Morales'in yepyeni bir macera için geri döndüğü muhteşem bir açık dünya oyunu. Marvel'ın New York'unda yeni Web Wings ile uçarken Peter ve Miles arasında hızla geçiş yaparak onların farklı hikayelerini ve güçlerini deneyimleyebiliyorsun. Ayrıca Kraven the Hunter ve Lizard gibi diğer efsanevi düşmanlarla savaşırken genişletilmiş New York şehrini keşfedebiliyorsun.