Yeni Dizi Güller ve Günahlar, Nostaljik Türk Filmlerine Özlem Duyanları Çok Mutlu Edecek!

Güller ve Günahlar, eski Türk filmlerinin en sevilen temalarını oya gibi işlemiş bir dizi olarak görünüyor. Zengin-fakir aşkı, büyük sırlar, masumiyetle kötülüğün çatışması ve mecburi birliktelikten doğan büyük bir aşk... Bu dizi nostaljik filmlere uzun zamandır duyduğumuz hasreti haftalık giderme seansımız olabilir!

Peki siz bu dizide en çok hangi Yeşilçam tınısını duydunuz? Yorumlarda buluşalım!