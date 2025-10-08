Yeni Dizi Güller ve Günahlar, Nostaljik Türk Filmlerine Özlem Duyanları Çok Mutlu Edecek!
Güller ve Günahlar, ekranlara hızlı bir giriş yapmaya hazırlanırken anlattığı hikaye ve derin karakterleriyle şimdiden dikkatleri çekmeye başladı. Biz de dizinin detaylarında Yeşilçam'ın tozlu ama paha biçilmez hatıralarına götüren tanıdık noktalar yakaladık. İşte dizinin nostaljik Türk filmlerine özlem duyanları neden çok mutlu edeceğinin kanıtları!
Dizinin çocuk karakteri kader ile Güllüşah benzerliği
Çiçekçi kız Zeynep karakterinin Türk sinemasındaki güçlü kadınlara benzerliği
Zeynep karakterinin dadılık macerası
Yeşilçam dramalarının olmazsa olmazı: Kaderin cilvesi
Başrollerini Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in paylaştığı Güller ve Günahlar, 11 Ekim Cumartesi saat 20:00'de ilk bölümüyle Kanal D'de ekrana gelecek.
