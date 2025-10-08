onedio
Yeni Dizi Güller ve Günahlar, Nostaljik Türk Filmlerine Özlem Duyanları Çok Mutlu Edecek!

08.10.2025 - 10:33

Güller ve Günahlar, ekranlara hızlı bir giriş yapmaya hazırlanırken anlattığı hikaye ve derin karakterleriyle şimdiden dikkatleri çekmeye başladı. Biz de dizinin detaylarında Yeşilçam'ın tozlu ama paha biçilmez hatıralarına götüren tanıdık noktalar yakaladık. İşte dizinin nostaljik Türk filmlerine özlem duyanları neden çok mutlu edeceğinin kanıtları!

Dizinin çocuk karakteri kader ile Güllüşah benzerliği

Yeşilçam'da çocuk karakterler dramın en saf ve dokunaklı yüzüydü. Kader karakteri de bu klasik tiplemenin modern bir benzeri

Kader de 'yanında kaldığı ailenin her türlü eziyetine katlanan' ve hayatını sürdürmek için bir yoldan geçinen masum çocuk. Özellikle ailesinin zoruyla sokak satıcılığı yapmasıyla, tip olarak birebir benzediği 'Güllüşah'ı kader olarak da andırıyor.

Çiçekçi kız Zeynep karakterinin Türk sinemasındaki güçlü kadınlara benzerliği

Zeynep'in fakir mahalledeki çiçekçi kimliği ve baskın karakteri Türk sinemasının unutulmaz kadın tiplemelerini akla getiriyor. O sadece güzel değil, aynı zamanda hayatla mücadele eden bir kadın.

Zeynep'in 'tepesi her an atmaya hazır, lafı ağzında' duruşu, 1968 yapımı Kadın Değil Baş Belası filmindeki Türkan Şoray'ın canlandırdığı 'Çengi Naciye' karakterinin asi ve dobra mizacını hatırlatıyor. Yeşilçam'da karşımıza çıkan fakir ama onurlu, alın teriyle para kazanan karakterlerin birleşimi. Ancak Serhat'ın hayatına bir sırrın peşinden girmesiyle, hikaye gelenekselin ötesine taşınacak.

Zeynep karakterinin dadılık macerası

Zeynep'in yolunun Tecer ailesiyle kesişmesi ve onların hayatına girmesi, tanıdık bir Yeşilçam senaryosunun kapısını aralıyor.

Zeynep, Serhat'ın kızları İlkim ve Hayal ile bir araya geliyor. Serhat'ın dünyasına giren Zeynep, ilgisi ve sevgisi ile yavaş yavaş herkesi değiştirmeye başlıyor. Hülya Koçyiğit'in Gülşah (1975) filmindeki karakteri gibi zengin bir ailenin yanında çalışmaya başlayan ve ailenin şımarık çocuğuna şefkatiyle dokunan karakterlerini anımsatıyor.

Yeşilçam dramalarının olmazsa olmazı: Kaderin cilvesi

Dizinin düğüm noktası, Serhat'ın karısı Berrak'ın taşıdığı sır ve bu sırrı açığa çıkaramadan komaya girmesiyle oluşuyor.

Serhat'ın 'aydınlık hayatının üstüne düşen tekinsiz gölge' metaforu ise tam bir Yeşilçam konusu! Serhat'ın katılaşan kalbi ile Zeynep'in şefkati, bu sırrın gölgesinde büyük bir duygusal çatışma yaratacak.

Başrollerini Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in paylaştığı Güller ve Günahlar, 11 Ekim Cumartesi saat 20:00'de ilk bölümüyle Kanal D'de ekrana gelecek.

Güller ve Günahlar, eski Türk filmlerinin en sevilen temalarını oya gibi işlemiş bir dizi olarak görünüyor. Zengin-fakir aşkı, büyük sırlar, masumiyetle kötülüğün çatışması ve mecburi birliktelikten doğan büyük bir aşk... Bu dizi nostaljik filmlere uzun zamandır duyduğumuz hasreti haftalık giderme seansımız olabilir!

Peki siz bu dizide en çok hangi Yeşilçam tınısını duydunuz? Yorumlarda buluşalım!

