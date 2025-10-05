onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Yazık Oldu İki Puana

etiket Yazık Oldu İki Puana

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
05.10.2025 - 13:28

Bu maç öncesinde, şahsen Beşiktaş’ın galip geleceğine yürekten inananlardandım. Nitekim bu fırsat Beşiktaş’ın ayağına da geldi, ancak futbolcular bu şansı teptiler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk yarıda, Galatasaray’ın ön alanda yapacağı baskıyı engellemek için Beşiktaşlı futbolcular, kendileri ileride baskı yaparak rakibin oyun planını bozdu.

İlk yarıda, Galatasaray’ın ön alanda yapacağı baskıyı engellemek için Beşiktaşlı futbolcular, kendileri ileride baskı yaparak rakibin oyun planını bozdu.

Bu taktik sonucunda da gol geldi. Bu pozisyonda Orkun’un topu kendi sahasından taşıyıp, verkaçla gol pozisyonuna girmesi son derece değerlidir. O şut kaleciden döndü ve Abraham tamamladı. Türk futbolunun önemli eksiklerinden biri, yeterince şut atılmamasıdır. Bu golden sonra Beşiktaşlı futbolcuların da kaleye şut çekmenin ne kadar önemli olduğunu anlamış olmalarını umuyorum.

34.dakikada, Rafa Silva’nın öldürücü deparını engelleyemeyen Davinson kırmızı kartla oyun dışı kaldığında, dejavu yaşadığımı sandım. Geçen sezonun sonunda Beşiktaş’ın 2-1 kazandığı maçta da Frankowski 25. dakikada kırmızı kart görmüştü. O karşılaşmada da Beşiktaş 1-0 öndeydi. “Bu maçı da 2-1 alırız,” diye geçirdim içimden.

Hemen bu pozisyonun ardından El Bilal Toure’nin kafa vuruşunu Uğurcan zor da olsa kornere çelince daha da umutlandım. Galatasaray’ın ilk yarı boyunca Beşiktaş kalesini bulan tek şutu olan 42. dakikadaki Abdülkerim Bardakçı’nın kafasından geldi.

İkinci yarıda ise Beşiktaşlı futbolcular kendi yarı alanlarına gömüldüler. Belli ki skoru koruyup, rakibi yorduktan sonra ikinci golü atmayı planlıyorlardı. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı; N’didi’nin bireysel hatası sonucu Galatasaray golü buldu.

Bu gol, Beşiktaşlı futbolcuların moralini bozmuş olmalı ki, bir türlü rakip kaleye gidememeye başladılar. Galibiyet şansı 73. Dakikada tekrar Rafa’nın ayağına geldi ama başarısız bir vuruş sonucunda top auta gitti.

Sonuç

Sonuç

Daha ilk yarıda Galatasaray en önemli iki defans oyuncusunu kaybetti. Galatasaray’ı bir daha böyle yakalamak kolay değil. Bu durumdaki bir Galatasaray’a karşı oyunu dikine değil, mümkün olduğu kadar kenarlara yaymak gerekirdi. On kişi kalan takımları yenmenin temel kuralı, rakibin alan daraltma isteğini bozarak alanı genişletmektir. Beşiktaş bunu yapamadı.

Beşiktaş’ın bir başka önemli eksiği ise takıma liderlik edecek bir oyuncunun olmamasıdır. Takım oyundan düşüp geri çekildiğinde, takımı toparlayıp konsantrasyonu sağlayacak bir lidere ihtiyaç vardır. Bu liderin Orkun olmasını bekliyordum. Ancak sanırım takım henüz birlikte çok az oynadığı için Orkun bu liderliği diğerlerine kabul ettirebilmiş görünmüyor. Kocaelispor maçında da skor 2-0’a geldikten sonra benzer bir durum yaşanmıştı; takım bir anda geri çekilmiş ve golü yemişti.

Genel olarak bu maçtan aklımda kalan, Rafa’nın Davinson’un korkulu rüyası olmaya devam etmesi ve Emirhan’ın da geçen sezon olduğu gibi bu maçta da Osimhen’e nefes aldırmamasıdır.

Bu maçta üç puan kazanmak çok önemliydi, ancak olmadı. Yine de daha bu köprünün altından çok sular akar. Bu takım birbirine alışıp, uyum sağladıktan sonra kesinlikle zirveye oynar; kimsenin bundan şüphesi olmasın.

Instagram

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hayri Cem
Hayri Cem
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam