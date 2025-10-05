Yazık Oldu İki Puana

Bu taktik sonucunda da gol geldi. Bu pozisyonda Orkun’un topu kendi sahasından taşıyıp, verkaçla gol pozisyonuna girmesi son derece değerlidir. O şut kaleciden döndü ve Abraham tamamladı. Türk futbolunun önemli eksiklerinden biri, yeterince şut atılmamasıdır. Bu golden sonra Beşiktaşlı futbolcuların da kaleye şut çekmenin ne kadar önemli olduğunu anlamış olmalarını umuyorum.

34.dakikada, Rafa Silva’nın öldürücü deparını engelleyemeyen Davinson kırmızı kartla oyun dışı kaldığında, dejavu yaşadığımı sandım. Geçen sezonun sonunda Beşiktaş’ın 2-1 kazandığı maçta da Frankowski 25. dakikada kırmızı kart görmüştü. O karşılaşmada da Beşiktaş 1-0 öndeydi. “Bu maçı da 2-1 alırız,” diye geçirdim içimden.

Hemen bu pozisyonun ardından El Bilal Toure’nin kafa vuruşunu Uğurcan zor da olsa kornere çelince daha da umutlandım. Galatasaray’ın ilk yarı boyunca Beşiktaş kalesini bulan tek şutu olan 42. dakikadaki Abdülkerim Bardakçı’nın kafasından geldi.

İkinci yarıda ise Beşiktaşlı futbolcular kendi yarı alanlarına gömüldüler. Belli ki skoru koruyup, rakibi yorduktan sonra ikinci golü atmayı planlıyorlardı. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı; N’didi’nin bireysel hatası sonucu Galatasaray golü buldu.

Bu gol, Beşiktaşlı futbolcuların moralini bozmuş olmalı ki, bir türlü rakip kaleye gidememeye başladılar. Galibiyet şansı 73. Dakikada tekrar Rafa’nın ayağına geldi ama başarısız bir vuruş sonucunda top auta gitti.