Yaz Tatilinde Ege’nin Cennet Koylarına Kaçmak İsteyenlere: Fethiye’de Keşfetmeniz Gereken 10 Efsanevi Yer

Fethiye’nin en özel köylerinden biri olan Kayaköy, geçmişten günümüze bir köprü gibi. Kayaköy, geçmişin izlerini günümüze taşıyan büyüleyici bir köy. Eski taş evlerin arasında dolaşmak, tarihin dokusunu hissetmek bambaşka bir deneyim. Her köşe başında tarih sizi bekliyor, bolca fotoğraf çekmeyi unutmayın çünkü burada her an bir Instagram karesi olabilir.