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Yaz Tatilinde Ege’nin Cennet Koylarına Kaçmak İsteyenlere: Fethiye’de Keşfetmeniz Gereken 10 Efsanevi Yer

etiket Yaz Tatilinde Ege’nin Cennet Koylarına Kaçmak İsteyenlere: Fethiye’de Keşfetmeniz Gereken 10 Efsanevi Yer

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 18:01

Yaz geldi mi hepimizin aklında aynı düşünce: “Şu işlerden bir kaçıp kendimi denizin tuzuna, güneşin sıcaklığına bırakayım!”İşte tam bu noktada, Fethiye’nin büyüleyici güzellikleri devreye giriyor. 

O zaman gelin, Fethiye’nin keşfedilmeyi bekleyen en efsanevi 10 yerine bir göz atalım!

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1. İlk durak tabi ki Fethiye’nin incisi Ölüdeniz!

1. İlk durak tabi ki Fethiye’nin incisi Ölüdeniz!

Buraya bir kez gittiyseniz, mavinin en güzel tonlarını bir arada görebileceğiniz bu harika koyu unutmanız mümkün değil. Berrak denizi ve sakinliğiyle huzur arayanların vazgeçilmez adresi. Hele bir de villa kiralayıp sabahın erken saatlerinde uyanıp bu harika manzaraya karşı kahvenizi yudumlamak…

2. Kelebekler Vadisi

2. Kelebekler Vadisi

İşte size sadece deniz tatili değil, aynı zamanda doğanın kalbinde huzur dolu bir keşif noktası! Burası sizi adeta başka bir dünyaya götürüyor. Vadinin derinliklerine doğru küçük bir yürüyüş yaparak şelalenin huzur veren sesini dinleyebilir, etrafta uçuşan kelebeklerin büyüleyici görüntüsüne tanık olabilirsiniz.

3. Şimdi gelelim daha sakin, biraz daha izole bir koy önerisine: Kabak Koyu!

3. Şimdi gelelim daha sakin, biraz daha izole bir koy önerisine: Kabak Koyu!
bremontravel.wordpress.com

Şimdi daha sakin ve biraz daha izole bir yer önerelim: Kabak Koyu! Ulaşması biraz maceralı, kabul, ama kesinlikle değer! Az bilinen, tertemiz bir koyda denize girmek, ormanın içinde huzuru bulmak… Şehirden uzaklaşmak isteyenler için birebir. Bir de gün batımında o manzarayı izlerken ruhunuz dinleniyor, adeta zaman duruyor.

4. Biraz da tarihe doğru yolculuk yapalım mı?

4. Biraz da tarihe doğru yolculuk yapalım mı?

Fethiye’nin en özel köylerinden biri olan Kayaköy, geçmişten günümüze bir köprü gibi. Kayaköy, geçmişin izlerini günümüze taşıyan büyüleyici bir köy. Eski taş evlerin arasında dolaşmak, tarihin dokusunu hissetmek bambaşka bir deneyim. Her köşe başında tarih sizi bekliyor, bolca fotoğraf çekmeyi unutmayın çünkü burada her an bir Instagram karesi olabilir.

5. Yazın sıcaklarından bunaldıysanız, sizi Saklıkent Kanyonu’na alalım!

5. Yazın sıcaklarından bunaldıysanız, sizi Saklıkent Kanyonu’na alalım!

Buz gibi sularıyla serinlemek isteyenlerin kaçış noktası. O devasa kanyon duvarları arasında yürümek insanı bambaşka bir dünyaya götürüyor. Doğanın bu güçlü güzelliğini keşfettikten sonra bir de kanyonun serin sularına ayaklarınızı sokup keyif yapmak var!

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6. Hem denize girip hem de tarihle iç içe bir gün geçirmek istemez misiniz?

6. Hem denize girip hem de tarihle iç içe bir gün geçirmek istemez misiniz?

Gemiler Koyu tam da böyle bir yer! Berrak deniziyle insanı mest ederken, suyun içindeki antik kalıntılar arasında yüzmek size adeta zamanda yolculuk yaptıracak. Tarih ve denizin buluştuğu bu harika koyu keşfettikten sonra buradan ayrılmak istemeyeceksiniz.

7. Daha hareketli bir plaj arıyorsanız, Çalış Plajı tam size göre!

7. Daha hareketli bir plaj arıyorsanız, Çalış Plajı tam size göre!

Özellikle rüzgar sörfüyle ilgilenenler için harika bir nokta. Denizin dalgaları ve rüzgarın birleştiği bu enerjik plajda bir gün geçirmek hem eğlenceli hem de huzurlu. Gün sonunda ise rüzgarın esintisinde deniz kenarında güzel bir yürüyüş yapmak da cabası!

8. Biraz yürüyüş yapmak isteyenlere güzel bir önerimiz var: Likya Yolu!

8. Biraz yürüyüş yapmak isteyenlere güzel bir önerimiz var: Likya Yolu!

Likya medeniyetinin izlerini taşıyan bu antik yol, doğayla baş başa kalmak isteyenler için mükemmel bir rota. Sabah erken saatlerde yürüyüşe başlayarak hem serin havada doğanın tadını çıkarabilir hem de tarihi izleri yakından görebilirsiniz.

9. Katrancı Koyu

9. Katrancı Koyu

Fethiye’nin biraz dışında, ama kısa bir yolculukla ulaşabileceğiniz bu saklı cennet, ağaçların arasında huzurlu bir gün geçirmek isteyenler için biçilmiş kaftan. Gün batımına kadar denizin tadını çıkarın, sonra villanızda akşam yemeği için hazırlık yapmaya başlayın. Tatil böyle olmalı!

10. Son olarak, Fethiye'nin en özel koylarından biri olan Günlüklü Koyu'na göz atalım.

10. Son olarak, Fethiye'nin en özel koylarından biri olan Günlüklü Koyu'na göz atalım.

Burası, adı gibi günlük ağaçlarıyla çevrili, doğanın içinde bir yer. Bu ağaçların altındaki gölgede huzur bulabilir, denizin tadını çıkarabilirsiniz. Sessizlik ve dinginlik arayanlar için muhteşem bir adres. Ayrıca etrafta kuş sesleri eşliğinde, doğanın tam kucağında huzur bulacaksınız.

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