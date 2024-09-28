Yaz Tatilinde Ege’nin Cennet Koylarına Kaçmak İsteyenlere: Fethiye’de Keşfetmeniz Gereken 10 Efsanevi Yer
Yaz Tatilinde Ege’nin Cennet Koylarına Kaçmak İsteyenlere: Fethiye’de Keşfetmeniz Gereken 10 Efsanevi Yer
Yaz geldi mi hepimizin aklında aynı düşünce: “Şu işlerden bir kaçıp kendimi denizin tuzuna, güneşin sıcaklığına bırakayım!”İşte tam bu noktada, Fethiye’nin büyüleyici güzellikleri devreye giriyor.
O zaman gelin, Fethiye’nin keşfedilmeyi bekleyen en efsanevi 10 yerine bir göz atalım!
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1. İlk durak tabi ki Fethiye’nin incisi Ölüdeniz!
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2. Kelebekler Vadisi
3. Şimdi gelelim daha sakin, biraz daha izole bir koy önerisine: Kabak Koyu!
4. Biraz da tarihe doğru yolculuk yapalım mı?
5. Yazın sıcaklarından bunaldıysanız, sizi Saklıkent Kanyonu’na alalım!
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