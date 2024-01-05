Yaşını Seç Hayatının Hangi Evresindesin Söyleyelim!

Bu yaşlar genellikle bireyin ev ve aile yaşamına daha fazla önem verdiği, yerleşimle ilgili konuların daha çok ön plana çıktığı dönemlerdir.

Genellikle bu yaşlarda iş hayatımızın yoğunluğu azalır ve dikkatimiz daha çok özel hayatımıza yönelir. Bu dönemde babamızla ilgili konular, hayatımızda bazı bitişler ve başlangıçlar, ailemizde yaşanan önemli olaylar veya evlilik gibi konular gündemimizi oluşturabilir. Ayrıca, bu dönemlerde toprak ve gayrimenkul işlerine, yatırımlara daha fazla eğilim gösteririz. Bu yaşlar aynı zamanda ölümle de ilişkilendirilir, çünkü bu dönemde yaşamın sonlarına doğru bir yolculuk başlar ve ölümle yüzleşme olasılığımız artar. Bu nedenle, bu dönemlerde hayatımızın değerini daha iyi anlar ve ona göre hareket ederiz.