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Yaşını Seç Hayatının Hangi Evresindesin Söyleyelim!

Yaşını Seç Hayatının Hangi Evresindesin Söyleyelim!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 13:29

Astrolojiye göre, doğum gününüzden itibaren her yıl, bir sonraki 'ev'e ilerliyorsunuz. Toplamda 12 ev olduğundan, her 12 yılda bir döngü tamamlanıyor ve başlangıç noktasına, yeni motivasyonlarla geri dönüyorsunuz. Her bir evin temsil ettiği konular, o yaşınızda hangi temaların ön plana çıkabileceğini size önceden söyleyebilir.

Bakalım, sen hayatının hangi evresini yaşıyorsun? Haydi teste!

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1. ev konuları ön planda: "Ben" diyorsunuz!

1. ev konuları ön planda: "Ben" diyorsunuz!

Bu yaş dönemleri, kişisel ve bedensel meselelerin ön plana çıktığı zamanlardır. Genellikle hayatımızdaki önemli adımların atıldığı ve yeni başlangıçların gerçekleştiği bir dönemdir. Aynı zamanda, sağlığımıza ve bedenimize gereken özeni göstermemiz gereken bir süreçtir. Bu dönemde, astrolojik haritamızın durumu ve yükselen burcumuzun özellikleri, hangi alanlarda dikkat çekici gelişmeler yapabileceğimizi belirler. Ayrıca, yükselen burcumuzla ilişkili konular da bu dönemde önem kazanır.

2. ev konularını yaşıyorsunuz: "Para, para, para..."

2. ev konularını yaşıyorsunuz: "Para, para, para..."

Bu dönemlerde, ekonomik konular daha fazla önem kazanır. Gelir durumumuz, kazancımız, harcamalarımız ve sahip olduğumuz maddi ve manevi destekler öne çıkar. Yeteneklerimizi kullanarak ekstra gelir elde edebiliriz. Ancak, nakit durumumuz hassaslaşabilir ve para ihtiyacımız artabilir. Bu, mali durumumuzu dikkatli bir şekilde yönetmemiz gerektiği anlamına gelir. İnternet üzerinden ek gelir elde etme yolları araştırabilir, tasarruf ve yatırım yapma stratejileri geliştirebiliriz. Ayrıca, manevi desteklerimizi de gözden geçirebilir ve bu destekleri nasıl daha etkili bir şekilde kullanabileceğimizi düşünebiliriz. Genel olarak, bu dönemlerde maddi konulara daha fazla odaklanmamız ve finansal durumumuzu sağlamlaştırmamız gerekebilir.

3. ev konularını deneyimliyorsunuz: İlişki ve iletişim sınavlarından geçebilirsiniz.

3. ev konularını deneyimliyorsunuz: İlişki ve iletişim sınavlarından geçebilirsiniz.

Kardeşlerimizle ve yakınlarımızla olan ilişkilerimiz bu dönemde daha fazla önem kazanabilir. Bu, belki de hayatımızın bu evresinde daha fazla sosyal etkileşim ve aile bağlarına ihtiyaç duyduğumuz anlamına gelebilir. Bu dönemler, bizi çevremizdeki değişikliklere ve yeni deneyimlere açık hale getirirken, aynı zamanda daha derin ve anlamlı ilişkiler kurma fırsatı da sunabilir.

4. ev konularından sınanıyorsunuz: Bu dönemler, hayatımızın yönünü belirleyen önemli yıllardır.

4. ev konularından sınanıyorsunuz: Bu dönemler, hayatımızın yönünü belirleyen önemli yıllardır.

Bu yaşlar genellikle bireyin ev ve aile yaşamına daha fazla önem verdiği, yerleşimle ilgili konuların daha çok ön plana çıktığı dönemlerdir.

Genellikle bu yaşlarda iş hayatımızın yoğunluğu azalır ve dikkatimiz daha çok özel hayatımıza yönelir. Bu dönemde babamızla ilgili konular, hayatımızda bazı bitişler ve başlangıçlar, ailemizde yaşanan önemli olaylar veya evlilik gibi konular gündemimizi oluşturabilir. Ayrıca, bu dönemlerde toprak ve gayrimenkul işlerine, yatırımlara daha fazla eğilim gösteririz. Bu yaşlar aynı zamanda ölümle de ilişkilendirilir, çünkü bu dönemde yaşamın sonlarına doğru bir yolculuk başlar ve ölümle yüzleşme olasılığımız artar. Bu nedenle, bu dönemlerde hayatımızın değerini daha iyi anlar ve ona göre hareket ederiz.

5. ev konuları ön plana çıkıyor: Hayatın güzel yanlarını yaşıyorsunuz.

5. ev konuları ön plana çıkıyor: Hayatın güzel yanlarını yaşıyorsunuz.

Bu evrelerde, aşkı ve keyfi ön plana çıkan konular, yaratıcılığımızı ve kendimizi ifade etme yeteneğimizi vurgular. Bu durumlar, dikkatimizi çekebilecek ve bizi öne çıkarabilecek unsurlardır. Şüphesiz, bu evrenin karakterini belirleyen burcumuz da dikkate alınmalıdır.

Bu ev aynı zamanda çocuklar, hobiler, keyif aldığımız faaliyetler ve zevklerimiz için yaptığımız harcamalarla da bağlantılıdır. Mülkiyetten elde edilen gelirler de bu evin konuları arasında yer alabilir.

6. ev konularını yaşıyorsunuz: Hayat biraz zor gelebilir.

6. ev konularını yaşıyorsunuz: Hayat biraz zor gelebilir.

Bu dönem, rahat bir ev yaşamı sunmaktan ziyade, daha çok yıpratıcı konuların, sağlık sorunlarının ve bakım gerektiren işlerin öne çıktığı bir dönemdir.

Düzeni sağlamak için gereken konular, iş yerindeki durumlar, çalışma şartları veya iş arkadaşları ile ilgili meseleler zaman alabilir. Bu yaşlarda, daha çok çaba sarf edip kendimizi yorabiliriz.

Bu durum sağlığımızı doğrudan etkileyebilir ve iş hayatımızda bazı değişiklikler yapmamızı gerektirebilir. Bu dönem, daha çok enerji ve dikkat gerektirir ve bu nedenle, bu dönemde yaşamak kolay olmayabilir.

7. ev konularını deneyimliyorsunuz: İlişkiler konusunda sınanıyorsunuz.

7. ev konularını deneyimliyorsunuz: İlişkiler konusunda sınanıyorsunuz.

Bu yaşam evrelerinde, yaş faktörünün doğal etkisiyle, evlilik, anlaşmalar, boşanmalar veya açıkça düşmanca durumlar gibi ortak konular ön plana çıkarabilir. Bu dönemlerde, çeşitli sebeplerle, bağımsız hareket etmek zorlaşabilir ve genellikle başkalarına bağımlı hale gelmek durumunda kalabiliriz. Bu yüzden bu evreler her zaman kolay olmayabilir. Ayrıca, kazalar gibi dış faktörler nedeniyle beden ve sağlık üzerinde zorlayıcı koşullar da meydana gelebilir.

8. ev konularını yaşıyorsunuz: Dikkatli olmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz!

8. ev konularını yaşıyorsunuz: Dikkatli olmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz!

Bu yaşam döneminde, genellikle kriz ve mücadele gerektiren durumlarla karşı karşıya kalırız. Bu durumlar, finansal konuları, borç ve alacakları, kredi durumlarını veya bizi ruhsal anlamda dönüştüren deneyimleri içerebilir. Ölüm ve mirasla ilgili konular öne çıkabilir ve bireylerin dikkatini çekebilir. Bireyler, başkalarının -genellikle eşlerinin veya iş ortaklarının- mali durumlarına daha fazla odaklanmak durumunda kalabilirler. Bu durumlar, kişiyi kriz ve değişim süreçlerine sürüklerken, sonuçta onu daha güçlü bir hale getirecek deneyimler sunar. Bu süreçler, kişinin yaşamında önemli dönüm noktaları olabilir ve onun kişisel ve finansal gelişimine katkıda bulunabilir.

9. ev konularını yaşıyorsunuz: Yurt dışı konuları ön planda...

9. ev konularını yaşıyorsunuz: Yurt dışı konuları ön planda...

Bu dönemlerde, yaş faktörüne bağlı olarak, kişinin hayatında uzak yerler, yabancılar, seyahatler ve eğitimle ilgili konular ön plana çıkabilir. Kişi, yeni sosyal çevrelere girebilir ve düşüncelerini ve inançlarını daha aktif bir şekilde ifade edebilir. Medya ve üniversite ile ilgili konular daha fazla ilgi çekebilir. Bu süreçte kişi, daha geniş kitleler tarafından tanınabilir hale gelebilir ve belirli bir konum veya mevki kazanabilir.

10. ev konuları ön planda: Kariyerinize sarılıp uyuyabilirsiniz.

10. ev konuları ön planda: Kariyerinize sarılıp uyuyabilirsiniz.

Bu dönemler, yaşamın belirli aşamalarında, kariyerimiz, mesleki konularımız ve hedeflerimiz açısından oldukça önemli ve yönümüzü değiştirebilecek yıllar olabilir. İş hayatında yaşanan değişiklikler, bazen ilerlemeyi bazen de stres ve yoğun yük altında kalmayı beraberinde getirebilir.

Eğer diğer şartlar da elverişliyse, birey iş yaşamında yükselmeyi başarabilir. Bazen evlilik de gündeme gelebilir. Bireyin tanınma ve dikkat çekme olasılığı artar. Bu dönemlerde sorumluluklar da genellikle artış gösterir.

11. ev konularını deneyimliyorsunuz: Arkadaşlıklar önemli!

11. ev konularını deneyimliyorsunuz: Arkadaşlıklar önemli!

Bu zaman dilimlerinde, bireyin yaşı, geleceğe yönelik beklenti ve umutlarına etki eder. Bu durum, evin burcuna bağlı olarak bu beklenti ve umutların nasıl yorumlanacağını belirler. Ayrıca, bu yaşlarda grup aktiviteleri, sosyal meseleler, dernekler ve takım çalışmaları daha fazla önem kazanabilir. Birey, iş yaşamından elde ettiği kazançları daha etkin bir şekilde yönetebilir. Bu yaş aralığında, romantik ilişkiler ve çocuklarla ilgili gelişmeler de göz önünde bulundurulmalıdır.

12. ev konuları biraz sıkıntılı...

12. ev konuları biraz sıkıntılı...

Yaşamın belirli dönemlerinde, kişinin yaşına bağlı olarak, kontrolünün dışına çıkan ve genellikle zorlu olan olaylarla karşılaşılabilir. Bu durumlar kişiyi çaresiz hissettirebilir ve kabullenmeye zorlayabilir. Bazen bu dönemlerde kayıplar yaşanabilir. Ancak, en olumlu senaryoda, kişi bu dönemlerde kendi iç dünyasında daha başarılı olabilir. Bu dönemler bir nevi bekleyiş ve hazırlık süreci olarak görülebilir.

Bu süreçlerde önemli sonlar ve geleceğe yönelik hazırlıklar gündeme gelebilir. Bazı durumlarda, büyük şanssızlıklar, felaketler, hapis cezaları veya gizli düşmanlıklar gibi zorluklarla karşılaşılabilir. Ayrıca, sağlık sorunları da bu dönemlerde ortaya çıkabilir.

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