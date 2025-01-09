2025’te İş Dünyasında Trend Olması Beklenen 12 Gelişme

Profesyonel dünya gün geçtikçe değişiyor ve her yıl daha ileri gidiyor. Yepyeni iş gücü profillerinin, çalışma biçimlerinin ve şirket içi yapılanmalarının gündeme geldiği her yıl, sektör çalışanlarına başarılı olmak için bambaşka yollar sunuyor. Peki 2025 hazır daha yeni başlamışken iş dünyasında ne gibi değişiklikler olması bekleniyor? İşte 2025 yılında gündemde daha çok göreceğimiz trendler!