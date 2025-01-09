2025’te İş Dünyasında Trend Olması Beklenen 12 Gelişme
2025’te İş Dünyasında Trend Olması Beklenen 12 Gelişme
Profesyonel dünya gün geçtikçe değişiyor ve her yıl daha ileri gidiyor. Yepyeni iş gücü profillerinin, çalışma biçimlerinin ve şirket içi yapılanmalarının gündeme geldiği her yıl, sektör çalışanlarına başarılı olmak için bambaşka yollar sunuyor. Peki 2025 hazır daha yeni başlamışken iş dünyasında ne gibi değişiklikler olması bekleniyor? İşte 2025 yılında gündemde daha çok göreceğimiz trendler!
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1. Yapay Zeka Adaptasyonu
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2. Yapay Zeka Uzmanları
3. Sürdürülebilirlik
4. İyileştirilmiş Çalışan Hakları
5. Çalışan Refahı
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6. Hibrit Organizasyon Modeli
7. Yapay Zeka Destekli Müşteri Hizmetleri
8. Gig Ekonomi
9. Beceriye Dayalı İşe Alım
10. Nesnelerin İnterneti
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11. Siber Güvenlik
12. Veriye Dayalı Karar Alma
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