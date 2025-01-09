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2025’te İş Dünyasında Trend Olması Beklenen 12 Gelişme

etiket 2025’te İş Dünyasında Trend Olması Beklenen 12 Gelişme

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
09.01.2025 - 14:01

Profesyonel dünya gün geçtikçe değişiyor ve her yıl daha ileri gidiyor. Yepyeni iş gücü profillerinin, çalışma biçimlerinin ve şirket içi yapılanmalarının gündeme geldiği her yıl, sektör çalışanlarına başarılı olmak için bambaşka yollar sunuyor. Peki 2025 hazır daha yeni başlamışken iş dünyasında ne gibi değişiklikler olması bekleniyor? İşte 2025 yılında gündemde daha çok göreceğimiz trendler!

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1. Yapay Zeka Adaptasyonu

Yapay zekanın işler üzerindeki etkisi giderek artıyor. 2025'te yapay zekayı iş hayatının pek çok alanında daha aktif şekilde rol alırken göreceğiz. Araştırma, analiz ve raporlama gibi birçok rollerde şirketler yapay zekadan daha fazla faydalanmaya başlayacak. Bu da zamanla yapay zeka-insan melezi bir iş gücüne geçişin parçası haline gelecek.

2. Yapay Zeka Uzmanları

Yapay zekanın verdiği bilgiler daha fazla önem kazanacağından sektördeki roller değişecek. İnsanın yaptığı birçok işi yapay zeka yaparken, yapay zekaya bu komutları girecek uzmanlar ortaya çıkacak. Dolayısıyla yapay zeka yetkinliği yeni yılın en çok aranan becerilerinden biri olacak.

3. Sürdürülebilirlik

Yeni yılda şirketlerin birçoğu ESG raporlaması denilen ve çevre, sosyal, yönetişim alanlarında sürdürülebilirlik olarak özetlenen bir sisteme geçiş yapacak. Buna göre; sürdürülebilirlik kavramı, sadece fiziki enerji verimliliği ve kullanımı üzerinden değil etik değerler ve toplumsal fayda gibi uygulamalar üzerinden de tartışılacak. Bu eğilim arttıkça sektörde ESG raporlaması uyumlu olanlar markalar öne çıkmaya başlayacak.

4. İyileştirilmiş Çalışan Hakları

Şirket bünyesindeki çalışan hakları, tek tik bir ödül sisteminden ziyade kişiye özel belirlenmiş avantajlara dönüşecek. Bu da çalışanların, bireysel farkındalığını artırarak markanın ve şirket kültürünün bir parçası olmalarını sağlayacak. Böylece çalışanları rakip firmalara kaptırma riski ortadan kalkacak ve kemik ekipler sağlamlaşacak.

5. Çalışan Refahı

İş ortamındaki toplam refah ile fiziksel, sosyal, psikolojik ve finansal sağlık daha önemli hale gelecek. Çalışanların refahının şirketle birlikte büyüdüğü sistemler popülerleşecek. Bu sayede iş yeri ve marka gelişimi, ancak çalışan refahının artırılması ile mümkün olacak. Dolayısıyla daha mutlu, sağlıklı ve kapsayıcı ofisler tasarlanacak.

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6. Hibrit Organizasyon Modeli

Hibrit organizasyon modelleri halihazırda kullanılır durumda ama bu yıl çok daha geniş bir alana yayılacak. İş ortamını dinamik hale getiren bu sistem, ofis kavramının yeniden tanımlanmasını gerektirecek. Birçok marka için fiziksel ofislerden ziyade, dijital platformlar ve uygulamalar üzerinde kurulan ofisler daha geçerli olacak.

7. Yapay Zeka Destekli Müşteri Hizmetleri

Yapay zeka destekli müşteri deneyimleri giderek daha iyi hale gelecek ve müşteri sorunlarını daha hızlı çözecek. Konuşma ve yazma gibi farklı algoritmalara sahip olan bu yazılımlar giderek daha akıllı olacak. Bu sayede genel kullanıcı memnuniyetini artırarak marka bilincini pekiştirecek. Müşteri destek hizmetleri çalışanlarınınsa daha fazla özen isteyen yardım konularında uzmanlaşmasına izin verecek.

8. Gig Ekonomi

Freelancer veya esnek olarak çalışmak, giderek daha geçerli bir iş yapma biçimi haline gelecek. Bu nedenle freelancer maaşlarında ve haklarında bir takım iyileştirmeler söz konusu olacak. Gig ekonomisinin yükselişi ile birlikte şirketler daha esnek modelleri benimsemek zorunda kalacak ve işlerini freelancer talepleri doğrultusunda esnetecek.

9. Beceriye Dayalı İşe Alım

Şirketler, eleman alımlarında diploma, yaş, eğitim gibi geleneksel verilerden ziyade beceriye ve deneyime dayalı bir metot kullanacak. Bu sistemin yaygınlaşması sayesinde yetenek havuzlarında öne çıkmak için tamamlanması gereken eğitim ve yazılı belge zorunluluğunu biraz esneyecek. Çünkü alanında yetenekli ve becerili olanlar, işe girme açısından da avantajlı olacak.

10. Nesnelerin İnterneti

Çalışanların hareketlerini izleyerek işyerinin optimum şekilde kullanılmasını sağlayan akıllı rozetler, akıllı telefonlar aracılığıyla çalıştırılabilen bağlı kahve makineler ve daha pek çok şey bu yılın yükselen trendleri arasındaki yerini alacak. Nesnelerin İnterneti ofis ortamlarını daha akıllı ve daha etkileşimli hale getirecek.

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11. Siber Güvenlik

Şirketler dijital uygulamalardan ve araçlardan daha fazla faydalanmaya başlayacağından siber güvenlik alanında ciddi önlemler söz konusu olacak. Şirket sağlığı ve devamlılığı adına kritik önem taşıyan siber güvenlik önlemleri, birbirinden farklı amaçlarla kullanılabilecek. Önemli verileri güvenli şekilde depolama, uçtan uça şifreleme, para transferi gibi her alanda daha fazla güvenlik önlemleri alınacak.

12. Veriye Dayalı Karar Alma

Veriye dayalı karar alma, İK çalışanlarının yeni yetkinlik alanı olacak. Çünkü profesyoneller birçok yerden gelen eş zamanlı veri akışı ile karşı karşıya kalacak. Dolayısıyla bu bilgileri takip etmek, analiz etmek, karşılaştırmak ve gerekli iş adımlarını uygulamak, İK'nın vazgeçilmez görevlerinden biri haline gelecek.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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