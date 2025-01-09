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Günün Fırsatı: Adidas Terrex Eastrail 2 Ayakkabı İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Adidas Terrex Eastrail 2 Ayakkabı İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
09.01.2025 - 14:08

Son zamanların en çok tercih edilen terliklerinden biri Adidas Terrex Eastrail 2 Ayakkabı gün boyu rahatlık sağlarken spor ve klasik kombinlerinize de şıklık katıyor. Spor görünümünü günlük kullanımla birleştiren bu koşu ayakkabısı, şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

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Bu içerik 09.01.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Rahatlığının, şıklığının yanında kalitesiyle de sevilen Adidas Erkek Terrex modeli, şu ara en çok tercih edilen ayakkabılardan biri.

Rahatlığının, şıklığının yanında kalitesiyle de sevilen Adidas Erkek Terrex modeli, şu ara en çok tercih edilen ayakkabılardan biri.

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Zorlu zeminler için geliştirilmiş Traxion dış tabana sahip model, aşınmaya karşı dayanıklı file yapısı ile kırsal alanda ya da ormanda yürüyüş yaparken ayaklarını koruyor.

Zorlu zeminler için geliştirilmiş Traxion dış tabana sahip model, aşınmaya karşı dayanıklı file yapısı ile kırsal alanda ya da ormanda yürüyüş yaparken ayaklarını koruyor.

Bu hafif ve gün boyu kullanıma uygun adidas yürüyüş ayakkabısı ile her yeri keşfetebilirsiniz.

Bu hafif ve gün boyu kullanıma uygun adidas yürüyüş ayakkabısı ile her yeri keşfetebilirsiniz.

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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wikox66849

"Ben bu yatı, bir çocuğun oyuncağını beklemesi gibi bekledim" denilen savarona'nın da sırrı çözülemedi henüz :d