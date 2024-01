Yaratıcılık ve İlhamın Kilitlerini Açmak

Doğa ve inanç.

Doğadan öğrenmek hayattaki tek gerçektir. Dünya anlayışımız sınırlıdır ve kolaylıkla aldanabiliriz. Daha iyi bir anlayış kazanmak için, doğru olduğunu sandığımız bir şeyin tersini düşünmek gerekebilir. Zaten bilim de bu şekilde; hipotezler ortaya atarak çalışır, sonrasında onları deneylerle test ederek deney yapar. Renkleri görme biçimimizi düşünelim, aslında her insan dünyayı farklı renk tonlarında görür. Her şeyin en az iki yönü vardır ve daha iyi anlamak için her zaman iki veya bir çok farklı açıdan bakmalıyız. Dikkat ve farkındalık bu bağlamda çok önemlidir ve daha iyi odaklanmamıza yardımcı olması için merkezi sinir sistemimizi nasıl yönetebileceğimizi öğrenmeliyiz. İçeriklerimin birçoğu da bu sinir sistemimizi nasıl regüle edebileceğimizden bahsediyor zaten, bu sebeple içeriklerime bir göz atmanızı ve Instagram ve TikTok’daki kısa videoları izlemenizi öneririm 😊

Güzel bir şey yaratmak için inancın sınırsız gücünü açığa çıkartabiliriz.

Çünkü inanç, yaşamlarımızı ve yeteneklerimizi şekillendirmek için büyük bir güce sahiptir. Harika bir şeyler yapıp yapamayacağımız kendimize ve bazen belki biraz yaratıcıya olan inancımıza bağlıdır. Çünkü en büyük yaratıcı kaynak O’dur. Dış dünyadan ve doğadan ipuçları almaya açık olmalı ve onlara dikkat vermeliyiz. Yaratıcılığımız evren tarafından pekiştirilir ve tüm olasılıklara açık kalarak sunduğu hediyeler arasından seçimler yapabiliriz. İşte o zaman bu hediyeleri alma ve başka türlü yapamayacağımız güzel bir şeyler yaratma gücüne sahip oluruz, yani arkamızı sağlam bir yere dayamış oluruz.

Bu konunun tüm detaylarını Youtube ‘da ki bölümün detaylarında bulabilirsiniz. Tüm soru-görüş-konu ve konuk önerilerinizi Youtube ‘da yorum olarak yazabilirsiniz. Tüm yorumları okuduğuma emin olabilirsiniz. Takibe alın, bildirimleri açın 😊

Kendinize iyi bakın. Yaratıcılığınız bol olsun.

YouTube

Instagram

X

Tiktok

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio