Yaratıcılık ve İlhamın Kilitlerini Açmak

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• Yaratıcılığın kilidini açmak kendimizi daha derinden anlamamıza yardımcı olur.

• Yaratıcılık entelektüel bir süreç değil, hızla gözlemlenerek yakalanması gereken duygular tarafından yönlendirilen bir süreçtir.

• Yaratıcılık için ön yargılarımızdan arınıp, etrafı keşfeden bir çocuk gibi olmalıyız.

• İlham söz konusu olduğunda kendi duygularımızı kucaklayıp, onlara güvenmeyi öğrenmeliyiz. Benzersiz ve özgün bir şeyler yaratmak için seçeneklerinizi sınırlamaktan korkmayın. Yaratıcılığın en güzel kısmı, sınırları olmamasıdır!

• Yaratıcı olmak için egomuzu bir kenara bırakıp, mevcut bilgimizin eksik olduğunu ve keşfedilmemiş milyonlarca olasılık olduğunu kabul etmeliyiz.

• Zevk aldığımız veya bağ kurabileceğimiz bir şeyler yaratmaya odaklanmalıyız çünkü bu gerçek ilhamın ana kaynağıdır.

• Bazen tamamen odaklanarak ve hiç dikkat dağıtmadan o projeye zaman ayırıp, bazense o projeden tamamen uzak durmalıyız. Odaklandığınız zamanlar ne kadar derinse, uzaklaşıp başka şeylerle ilgilendiğiniz zamanlar da bir o kadar değerlidir.

• İnsanın bazen kendisinden şüphe duyması, kendisine meydan okuması ve bilinçli olarak daha iyisini ortaya koyma çabası, yaratıcılık alanında gelişim için faydalı pratiklerdir.

• Kendimizi daha iyi anlamak ve hayatımızdan en iyi şekilde yararlanmak için yeni şeyler denemeye açık olarak değişimleri kucaklamamız gerekiyor.

• Orijinal bir şey yaratmak için olasılıklara açık kalıp ve elimizde ki tüm unsurlardan yararlanmalıyız. Anlamlı bir şeyler yaratmak için ise duygularımızı gözlemlemeyi öğrenmeliyiz.