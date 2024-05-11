Yaratıcı İşler Üretmenin Anahtarı “Aşamalı Tasarım Süreci”

Fikir aşaması aslında aynı zamanda bir başlangıç noktasıdır. Çünkü bu aşamada elde birçok varsayım, keşif ve gözlem vardır. Tasarım bir ihtiyaca bir probleme cevap verir ve bu ihtiyaca ve probleme göre eldekiler değişebilir. Unutmayalım ki tasarım çevrenizde gördüğünüz her ürün, her problem ya da ihtiyaç için olabilir. Yeter ki bu aşamada eldeki veriler ışığında doğru bir keşif yapılsın.

Tasarımcının temel bir kaygısı da estetiktir. Probleme ya da ihtiyaca getirilen çözüm aynı zamanda kullanıcıya da hitap etmeli, onu rahatsız etmemelidir. Hedefler doğrultusunda gürültüden uzak (algı ve odağı dağıtmadan) rahatça kullanılabilen çözümler üretilmelidir.

Bu aşamada herhangi bir çizim, çalışma ya da üretim yapılmaz. Bu aşamada sorun ya da ihtiyaç tam anlamı ile hissedilir, onunla birlikte yaşanır ve elde edilen veriler bir sonraki aşamaya aktarılmak üzere kaydedilir. Fikir aşaması sadece zihinde oluşur. Fiziki herhangi bir eyleme dönüşmeden beynin ve kalbin birleştiği, anlaştığı ve karar verdiği ihtiyaçları keşfetme aşamasıdır.