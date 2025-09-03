onedio
Yapay Zeka Araçları Yaratıcılığı Köreltir mi?

Emrah Kozan
03.09.2025 - 14:48

(Bir Grafik Tasarımcının Kahve Lekeli Masasından Notlar)

Son zamanlarda her toplantıda, her kahve molasında, hatta kuaförde bile aynı söylemleri duyuyorum:

“Abi bu yapay zekâ araçları yaratıcılığı köreltmez mi?”

“Tasarımcılık bitti şimdi her şeyi Yapay Zeka yapıyor”

“Yakında tasarımcılar iş bulamayacak mı?”

Bir dijital tasarımcı olarak cevaplarım net: 

Yapay Zeka Araçları;

  •  Yaratıcılığı  köreltmez, ama tembelleştirebilir. 

  •  Yapay Zeka harika bir araç kutusudur asla amaç olamaz.

  •  Henüz içgörüleri ve duyguları olmadığı için insan kadar hayal kuramaz

Tıpkı Photoshop’a ilk geçtiğimiz günlerde olduğu gibi. Hatırlıyor musunuz, bir zamanlar dergilerde rötuşu elle yapardık, cutter ile harf keserdik. Şimdi Ctrl+Z sayesinde yanlış yapma lüksümüz var. O zaman da “Bu program insan elini öldürecek” denmişti. Ama öldürmedi. Ellerimizi biraz daha az boyaya buladı, hepsi bu. Eğitmen olduğum dönemlerde seminere çağırıldığım grafik tasarım bölümlerinde dijital tasarımcılara öcü gibi bakılıyordu☺ Şimdi neredeyse dijitalsiz tasarım yapan kalmadı. 

Yöntem, kültür ve araçlar değişir gelişir ancak amaç ve yaratıcılık baki kalır!

Yapay Zeka Sizin Yeni Kalem Kutunuz!

Yapay zekâ araçları bana göre dijital tasarımcının yeni kalem kutusu. Eskiden 20 tane fırçamız vardı, şimdi 2000 tane oldu. Peki sorun nerede?

  • Kalem kutusu büyük diye Picasso olmuyorsun.

  • 2000 fırçan olabilir ama ruhsuz bir çizgiyi hâlâ kimse kurtaramaz.

Midjourney, DALL·E, Stable Diffusion… Hepsi yeni nesil “çiz bakalım” kalemleri. Ama yaratıcı fikir hâlâ senin beyninde ve hayal gücünde.

Yoksa yapay zekâya “uzaylı penguen” yazarsın, o da sana “uzaylı penguen” çizer. 

Ama işte mesele şu: Pengueni niye uzaylı yaptın? Onun arkasındaki hikâyeyi sen kurmazsan, çıkan görsel sadece dijital gürültü olur. Dijital bir kolaj yada rastgele bir görsel mi istiyorsun yoksa problem çözmek mi yada ürün çıkarmak mı? 

“Benim Yaptığım Daha Özel” Ego Tuzağı

Tasarım camiasında gizli bir egomuz var: “Benim çizdiğim çizgi daha organik, daha özgün.”

Tamam da dürüst olalım, bazen üç gün uğraştığımız afişi Yapay Zeka kardeşimiz 15 saniyede daha iyisini yapıyor. İşte burası bizim sinirlerimizi bozuyor. 😊

Ama şunu unutmamak lazım:

  • Yapay Zeka fikir üretir ama karar veremez.

  • Yapay Zeka varyasyon sunar ama seçici göz sende.

  • Yapay Zeka ışığı, gölgeyi atar ama ruhu hâlâ senin kahve uykusuzluğunda saklıdır.

Yaratıcılığı Köreltir mi?

Köreltmez. Ama hazıra alışanı hantallaştırır.

Yani yapay zekâ, tasarımcıyı değil, “kopyala-yapıştır kafasını” besler. Bir grafik tasarımcı için yaratıcılık, müşterinin “Şu logoyu biraz daha büyütsek mi?” sorusuna bile sabırlı bir çözüm bulmaktır. Bunu yapay zeka çözemez. (Gerçi yapay zekaya “müşteriyi ikna et” diye komut vermeyi çok isterdim, ama henüz o seviyede değiliz 😅).

Peki Ne Yapmalı?

  • YAPAY ZEKA’yi rakip değil asistan gibi görmek.

  • Onunla oynamak, denemek, yanılmak.

  • Çıkanı körü körüne değil, seçici gözle elemek.

Sonuçta tasarımın kalbi hâlâ insanda: hikâye, duygu, mizah, göz kırpma… Bunları makineler yapamıyor (henüz).

Yapay zekâ araçları yaratıcılığı köreltmez, ama rahatına düşkün tasarımcıyı köreltir.

Benim tavsiyem şu: yapay zekayı yanına al, rakip gibi değil stajyer gibi kullan. Sen aklı, ruhu ve espriyi ver, bırak o da ışığı-gölgeyi ayarlasın.

Unutma:

“Bir tasarımı harika yapan şey, kullandığın araç değil, hikâyeyi kimin anlattığıdır.”

Tasarımcı kafasında harika bir sonbahar dilerim!

