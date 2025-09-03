Yapay Zeka Araçları Yaratıcılığı Köreltir mi?

(Bir Grafik Tasarımcının Kahve Lekeli Masasından Notlar)

Son zamanlarda her toplantıda, her kahve molasında, hatta kuaförde bile aynı söylemleri duyuyorum:

“Abi bu yapay zekâ araçları yaratıcılığı köreltmez mi?”

“Tasarımcılık bitti şimdi her şeyi Yapay Zeka yapıyor”

“Yakında tasarımcılar iş bulamayacak mı?”

Bir dijital tasarımcı olarak cevaplarım net:

Yapay Zeka Araçları;

Yaratıcılığı köreltmez, ama tembelleştirebilir.

Yapay Zeka harika bir araç kutusudur asla amaç olamaz.

Henüz içgörüleri ve duyguları olmadığı için insan kadar hayal kuramaz

Tıpkı Photoshop’a ilk geçtiğimiz günlerde olduğu gibi. Hatırlıyor musunuz, bir zamanlar dergilerde rötuşu elle yapardık, cutter ile harf keserdik. Şimdi Ctrl+Z sayesinde yanlış yapma lüksümüz var. O zaman da “Bu program insan elini öldürecek” denmişti. Ama öldürmedi. Ellerimizi biraz daha az boyaya buladı, hepsi bu. Eğitmen olduğum dönemlerde seminere çağırıldığım grafik tasarım bölümlerinde dijital tasarımcılara öcü gibi bakılıyordu☺ Şimdi neredeyse dijitalsiz tasarım yapan kalmadı.

Yöntem, kültür ve araçlar değişir gelişir ancak amaç ve yaratıcılık baki kalır!