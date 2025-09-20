onedio
Yaparım/Yapmam Testine Göre Histrionik Kişilik Bozukluğuna Sahip misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
20.09.2025 - 15:03

Dramatik, dikkat çekici ve duygularını yüksek dozda yaşayan biri misin? Sosyal ortamların yıldızı olmayı sever misin yoksa bazen fazla abarttığın düşünüldü mü? Bu test, davranış ve tercihlerin üzerinden giderek, histrionik kişilik bozukluğunun bazı belirtilerini taşıyıp taşımadığını anlamana yardımcı olacak.

Not: Bu test eğlence amaçlıdır.

1. Kalabalık bir ortamda dikkat çekmek için abartılı hareketler yapar mısın?

2. Sosyal medyada sık sık paylaşım yaparsın mısın?

3. İnsanların ortasında bir anda ağlayabilir misin?

4. Bir sabah uyanıp karar vererek tek başına başka bir şehire gider misin?

5. Yeni insanlarla tanışırken kolayca ve hızlı yakınlık kurar mısın?

6. Başkalarının ilgisini çekmek için hikayelerini süsler misin?

7. Kıyafet ve makyajınla dikkat çekmeye çalışır mısın?

8. İlişkinde her şey yolunda giderken bir anda küçük bir tartışma çıkarır mısın?

9. Kendi fikirlerinin özel ve önemli olduğunu her ortamda vurgulayacak konuşmalar yapar mısın?

10. Son olarak uzun soluklu şeylerden sıkıldığın için başka arayışlara yönelir misin?

Histrionik kişilik özelliklerine sahip olma olasılığın yüksek.

Eğer sahne ışıklarının altında olmayı, dikkatleri üzerine çekmeyi ve dramatik bir şekilde duygularını ifade etmeyi seviyorsan, histrionik kişilik özelliklerine sahip olma olasılığın oldukça yüksek. Bu, senin hayatının bir film seti gibi olması anlamına gelebilir. Her zaman göz önünde olmayı, hayatının her anında başrolde olmayı ve çevrendeki herkesin seni onaylamasını arzuluyorsan, bu senin histrionik kişilik özelliklerini yansıtıyor olabilir. Bunlar, bir yandan hayatına renk katabilirken, diğer yandan da günlük yaşamını ve ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Belki de her şeyi bir drama haline getirme eğilimin, çevrendeki insanları yoruyor olabilir. Ya da sürekli onay arayışın, ilişkilerinde dengesizliklere yol açıyor olabilir. Eğer bu durum seni rahatsız ediyorsa ve hayatının kalitesini düşürüyorsa, bir uzmana danışman faydalı olabilir. Unutma, herkesin kişiliği biriciktir ve kişilik özelliklerinin her biri, hayatın farklı alanlarında farklı şekillerde ortaya çıkar. Ancak önemli olan, bu özelliklerin seni ve çevrendekileri mutlu etmesi. Eğer bu durumda değilsen, profesyonel bir yardım almayı düşünmekten çekinme.

Histrionik kişilik özelliklerine sahip olma olasılığın düşük!

Sanırım senin için parlak ışıklar ve büyük sahneler sadece birer hayal. Evet, doğru duydun, histrionik kişilik özelliklerine sahip olma olasılığın oldukça düşük. Bu, senin duygularını daha dengeli bir şekilde ifade ettiğin ve sosyal ortamlarda göz önünde olma ihtiyacının senin için pek de önemli olmadığı anlamına geliyor.  Biraz daha sakin, daha içe dönük, belki de biraz daha düşünceli biri olabilirsin. Bu, herkesin zaman zaman dikkat çekme ihtiyacı olabileceği gerçeğini değiştirmez, elbette. Kimi zaman gözler üzerinde olmak, alkışlanmak, beğenilmek hepimizin hoşuna gider. Ancak senin için bu durum, hayatının merkezinde yer almak yerine daha çok bir kenarda duruyor gibi görünüyor. Bu da demek oluyor ki, senin için dikkat çekmek bir yaşam biçimi değil, belki bir seçenek. Belki de sen, kendi dünyanda, kendi huzurunda, kendi sessizliğinde buluyorsun mutluluğu. Ve biliyor musun? Bu da bir o kadar güzel ve özel.

Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
