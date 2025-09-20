Yaparım/Yapmam Testine Göre Histrionik Kişilik Bozukluğuna Sahip misin?

Sanırım senin için parlak ışıklar ve büyük sahneler sadece birer hayal. Evet, doğru duydun, histrionik kişilik özelliklerine sahip olma olasılığın oldukça düşük. Bu, senin duygularını daha dengeli bir şekilde ifade ettiğin ve sosyal ortamlarda göz önünde olma ihtiyacının senin için pek de önemli olmadığı anlamına geliyor. Biraz daha sakin, daha içe dönük, belki de biraz daha düşünceli biri olabilirsin. Bu, herkesin zaman zaman dikkat çekme ihtiyacı olabileceği gerçeğini değiştirmez, elbette. Kimi zaman gözler üzerinde olmak, alkışlanmak, beğenilmek hepimizin hoşuna gider. Ancak senin için bu durum, hayatının merkezinde yer almak yerine daha çok bir kenarda duruyor gibi görünüyor. Bu da demek oluyor ki, senin için dikkat çekmek bir yaşam biçimi değil, belki bir seçenek. Belki de sen, kendi dünyanda, kendi huzurunda, kendi sessizliğinde buluyorsun mutluluğu. Ve biliyor musun? Bu da bir o kadar güzel ve özel.