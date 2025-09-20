Yaparım/Yapmam Testine Göre Histrionik Kişilik Bozukluğuna Sahip misin?
Dramatik, dikkat çekici ve duygularını yüksek dozda yaşayan biri misin? Sosyal ortamların yıldızı olmayı sever misin yoksa bazen fazla abarttığın düşünüldü mü? Bu test, davranış ve tercihlerin üzerinden giderek, histrionik kişilik bozukluğunun bazı belirtilerini taşıyıp taşımadığını anlamana yardımcı olacak.
Not: Bu test eğlence amaçlıdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kalabalık bir ortamda dikkat çekmek için abartılı hareketler yapar mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sosyal medyada sık sık paylaşım yaparsın mısın?
3. İnsanların ortasında bir anda ağlayabilir misin?
4. Bir sabah uyanıp karar vererek tek başına başka bir şehire gider misin?
5. Yeni insanlarla tanışırken kolayca ve hızlı yakınlık kurar mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Başkalarının ilgisini çekmek için hikayelerini süsler misin?
7. Kıyafet ve makyajınla dikkat çekmeye çalışır mısın?
8. İlişkinde her şey yolunda giderken bir anda küçük bir tartışma çıkarır mısın?
9. Kendi fikirlerinin özel ve önemli olduğunu her ortamda vurgulayacak konuşmalar yapar mısın?
10. Son olarak uzun soluklu şeylerden sıkıldığın için başka arayışlara yönelir misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Histrionik kişilik özelliklerine sahip olma olasılığın yüksek.
Histrionik kişilik özelliklerine sahip olma olasılığın düşük!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın