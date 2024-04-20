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Yaparım/Yapmam Testine Göre Gurursuz musun?

Yaparım/Yapmam Testine Göre Gurursuz musun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
20.04.2024 - 17:46

Yaparım/yapmam testine göre sen gurursuz musun?

Haydi testee!

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1. Seni aldatan eski sevgilinle biraz aradan sonra yeniden flörtleşir misin?

2. Senin arkadan dedikodunu yapan iş arkadaşının yüzün güler misin?

3. Çok zor durumda kaldığında insanlardan yardım ister misin?

4. Hoşlandığın birini uzun süredir bekledin ve sana bir türlü gelmedi, sen artık ona adım atar mısın?

5. Sen, bir hatayla çok sevdiğin sevgilini aldattın. Seni affetmesi için her şeyi yapar mısın?

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6. İş yerinde büyük bir sorumluluk aldın ama işler istediğin gibi gitmiyor. Hemen bu sorumluluğu başkasına devreder misin?

7. Üç kişilik arkadaş grubun var ve sensiz daha sık buluştuklarını fark ettin. Onlara trip atar mısın?

8. Son olarak sevgilinin çok yakın bir arkadaşı var ve davranışları da biraz fazla samimi. Bu rahatsızlığını direkt arkadaşıyla konuşur musun?

Alınma ama sen biraz gurursuz birisin!

Alınma ama sen biraz gurursuz birisin. Sen duygularınla hareket etmeyi seçen birisin. Çünkü sen, duygularının peşinden giden, kalbinin sesini dinleyen bir insansın. Ne kadar ağır, ne kadar affedilmez hatalar yaparsa yapsın, eğer o an birine ihtiyaç duyuyorsan, gururunu bir kenara bırakıp onun yanına gidebiliyorsun. Bu durum, seni gurursuz biri mi yapıyor, yoksa sadece duygularına sadık biri mi, orası biraz karışık. Belki de bu, senin karakterinin bir gereği. Kendi içinden geldiği gibi yaşamayı seçiyor, duygularını her şeyin üzerinde tutuyorsun. Evet, belki bu seni biraz gurursuz yapıyor ama en azından geçmişte yapmadığın şeyler için pişmanlık duymuyorsun. Belki de bu, senin hayata dair en güzel yanın. Hayatın içinde, duygularınla hareket etmek, gururunu bir kenara bırakmak ve her şeyden önemlisi, geçmişte yapmadığın şeyler için pişman olmamak... İşte senin hikayen bu. Gururlu, gurursuz, duygusal, ne olursa olsun, sen yine de sen olmaya devam et.

Sen gururlu birisin!

Dikkat çeken bir özelliğin var: Gurur. Hayatında belirgin çizgiler, keskin kurallar ve sınırlar var. Bu çizgilerin aşılmasını kabul etmiyor, aşırılıklar karşısında ise sabrını zorlayan bir tepki veriyorsun. Gururun, hayatının yönetmeni gibi. Senin adına kararlar alıyor, hangi yolu izleyeceğin konusunda sana yol gösteriyor. Bazen içinden geçenleri dillendiremiyor, bazen de yapmak istediklerini gerçekleştiremiyorsun. Ancak bu durum seni mutsuz etmiyor, tam tersine, gururunun getirdiği bu sınırlamalar seni daha da mutlu ediyor. Çünkü gururun, seni yanlışlardan koruyor, sana doğru yolu gösteriyor. Gururun, senin en büyük kalkanın. Yanlışlardan döndürüyor, hataların önüne geçiyor. Bu gurur, seni sen yapan en önemli özellik. Her ne kadar bazen sınırlayıcı olsa da, sonunda seni koruyor ve mutlu ediyor. Gururunla yaşamak, senin hayat tarzın. Daima gururlu kal, çünkü bu seni özel kılıyor.

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