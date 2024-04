Alınma ama sen biraz gurursuz birisin. Sen duygularınla hareket etmeyi seçen birisin. Çünkü sen, duygularının peşinden giden, kalbinin sesini dinleyen bir insansın. Ne kadar ağır, ne kadar affedilmez hatalar yaparsa yapsın, eğer o an birine ihtiyaç duyuyorsan, gururunu bir kenara bırakıp onun yanına gidebiliyorsun. Bu durum, seni gurursuz biri mi yapıyor, yoksa sadece duygularına sadık biri mi, orası biraz karışık. Belki de bu, senin karakterinin bir gereği. Kendi içinden geldiği gibi yaşamayı seçiyor, duygularını her şeyin üzerinde tutuyorsun. Evet, belki bu seni biraz gurursuz yapıyor ama en azından geçmişte yapmadığın şeyler için pişmanlık duymuyorsun. Belki de bu, senin hayata dair en güzel yanın. Hayatın içinde, duygularınla hareket etmek, gururunu bir kenara bırakmak ve her şeyden önemlisi, geçmişte yapmadığın şeyler için pişman olmamak... İşte senin hikayen bu. Gururlu, gurursuz, duygusal, ne olursa olsun, sen yine de sen olmaya devam et.