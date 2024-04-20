Yaparım/Yapmam Testine Göre Gurursuz musun?
Yaparım/Yapmam Testine Göre Gurursuz musun?
Yaparım/yapmam testine göre sen gurursuz musun?
Haydi testee!
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1. Seni aldatan eski sevgilinle biraz aradan sonra yeniden flörtleşir misin?
2. Senin arkadan dedikodunu yapan iş arkadaşının yüzün güler misin?
3. Çok zor durumda kaldığında insanlardan yardım ister misin?
4. Hoşlandığın birini uzun süredir bekledin ve sana bir türlü gelmedi, sen artık ona adım atar mısın?
5. Sen, bir hatayla çok sevdiğin sevgilini aldattın. Seni affetmesi için her şeyi yapar mısın?
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6. İş yerinde büyük bir sorumluluk aldın ama işler istediğin gibi gitmiyor. Hemen bu sorumluluğu başkasına devreder misin?
7. Üç kişilik arkadaş grubun var ve sensiz daha sık buluştuklarını fark ettin. Onlara trip atar mısın?
8. Son olarak sevgilinin çok yakın bir arkadaşı var ve davranışları da biraz fazla samimi. Bu rahatsızlığını direkt arkadaşıyla konuşur musun?
Alınma ama sen biraz gurursuz birisin!
Sen gururlu birisin!
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