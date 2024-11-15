Sen Bir Robot Olsan Hangi Özelliğinle Tanınırdın?
Sen Bir Robot Olsan Hangi Özelliğinle Tanınırdın?
Artık her evde robot süpürge var. Robot süpürgeler bu kadar yaygınlaşmışken sen bir robot süpürge olsan nasıl olurdun düşündün mü hiç? Robot süpürge olsan hangi özelliğinle tanınırdın gel birlikte bakalım...
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1. Arkadaşın zor bir durumun içinde kaldı diyelim. Böyle zamanlarda ona nasıl yardımcı olursun?
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2. İnsanlar seni nasıl tarif ederler?
3. Temizlik yaparken en çok dikkat ettiğin şey ne?
4. Aşağıdakilerden hangisi sana daha uygun?
5. Önünde çok zor bir proje var, ilk adımın ne olur?
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