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Sen Bir Robot Olsan Hangi Özelliğinle Tanınırdın?

etiket Sen Bir Robot Olsan Hangi Özelliğinle Tanınırdın?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
15.11.2024 - 10:31

Artık her evde robot süpürge var. Robot süpürgeler bu kadar yaygınlaşmışken sen bir robot süpürge olsan nasıl olurdun düşündün mü hiç? Robot süpürge olsan hangi özelliğinle tanınırdın gel birlikte bakalım...

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1. Arkadaşın zor bir durumun içinde kaldı diyelim. Böyle zamanlarda ona nasıl yardımcı olursun?

2. İnsanlar seni nasıl tarif ederler?

3. Temizlik yaparken en çok dikkat ettiğin şey ne?

4. Aşağıdakilerden hangisi sana daha uygun?

5. Önünde çok zor bir proje var, ilk adımın ne olur?

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6. Sence seni öne çıkaran özelliğin ne?

7. Tatil tercihini de soralım mı?

8. Son bir soru daha. Sence başkalarının ihtiyaçlarını onlar söylemeden anlayabiliyor musun?

Sen robot olsaydın akıllı olmanla tanınırdın!

Sen tam bir akıllı robot olurdun. Yani sen planlandığın gibi çalışırdın ama bunun yanında enerji ve zamanı iyi kullanmayı bilirdin. Verimli yollar senden sorulurdu. Bütün kişilik özelliklerin seni akıllı bir robot yapıyor. Çünkü sen planlı hayatın ve sosyal kişiliğin sayesinde herkesin ihtiyaçlarını anlamayı iyi bilen birisin. Yani birinin sana bir şeye ihtiyacı olduğunu söylemesine gerek yok, sen şıp diye anlıyorsun zaten. Çevrenle empati yeteneğin de çok fazla. Çözüm odaklı olduğun için herkesin dert yandığı kişi de sen oluyorsun genelde. Bunlar da seni en akıllı robotlardan biri yapıyor.

Sen robot olsaydın sessizliğinle tanınırdın!

Sen sessiz ve sakin bir kişiliğe sahipsin. Hayatının her alanında huzuru arıyorsun, bunun için de olabildiğince uzaklaşıyorsun. Kendinle barışık ve çevrene karşı anlayışlı birisin. Yakın arkadaşların ve ailen dışında öyle pek yeni arkadaşlıklar peşinde değilsin. Doğayla baş başa vakit geçirmeyi de bu yüzden çok seviyorsun. Yani bir robot olsaydın en beğenilen özelliğin sessiz çalışman olurdu. Çalışırken kimseyi rahatsız etmez ve kimseye ayak bağı olmazdın.

Sen robot olsaydın çok fonksiyonlu olmanla tanınırdın!

Sen robot olsaydın çok fonksiyonlu olmanla tanınırdın!

Sen aynı anda birçok iş yapabilenlerdensin. Yani bir yandan yemek yaparken bir yandan başka işlerini halledebiliyorsun. Pratik bir zekaya sahipsin, olayları hemen anlayıp çözüme koşuyorsun. Hız ve pratikliğin tek bedende vücut bulmuş hali gibisin. Ayrıca her ortama hemen uyum sağlayabiliyorsun. Bu yüzden her ortamda çok rahat ediyorsun. Bir robot olsaydın seni çok fonksiyonlu olmanla tanırdık. Yani hem silen hem süpüren özellikli robotlar gibi olurdun.

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