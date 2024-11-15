Sen Bir Robot Olsan Hangi Özelliğinle Tanınırdın?

Sen tam bir akıllı robot olurdun. Yani sen planlandığın gibi çalışırdın ama bunun yanında enerji ve zamanı iyi kullanmayı bilirdin. Verimli yollar senden sorulurdu. Bütün kişilik özelliklerin seni akıllı bir robot yapıyor. Çünkü sen planlı hayatın ve sosyal kişiliğin sayesinde herkesin ihtiyaçlarını anlamayı iyi bilen birisin. Yani birinin sana bir şeye ihtiyacı olduğunu söylemesine gerek yok, sen şıp diye anlıyorsun zaten. Çevrenle empati yeteneğin de çok fazla. Çözüm odaklı olduğun için herkesin dert yandığı kişi de sen oluyorsun genelde. Bunlar da seni en akıllı robotlardan biri yapıyor.