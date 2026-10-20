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Salı Günü Hangi Diziler Var? 20 Ekim Salı Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve Yayın Akışı

Salı Günü Hangi Diziler Var? 20 Ekim Salı Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve Yayın Akışı

yayın akışı
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 08:37
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Salı akşamı televizyon başına geçecekler için diziler hakkında merak edilenleri araştırdık. 20 Ekim Salı günü hangi diziler var? Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve bu akşam yeni bölümle mi geliyor, Mehmed: Fetihler Sultanı kaçta başlıyor? TRT 1’de Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı hangi saatte, ATV ve Show TV’de dizi yerine ne var? İşte Salı akşamının yayın akışı

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20 Ekim Salı Günü Hangi Diziler Var?

20 Ekim Salı Günü Hangi Diziler Var?

Kanal D’de Salı Günü Hangi Dizi Var?

Kanal D’de salı akşamının dizisi Haysiyet. Dizinin 7. bölümü saat 20.00’de başlıyor. Fragmanda Suzan ile Haluk’un Karlıova ailesine karşı ortak hareket etmesi ve Mehmet ile Simay arasındaki ilişkinin soğuması öne çıkıyor. Doğukan Güngör ile Merih Öztürk’ün başrolde olduğu dizinin ardından 00.15’te Daha 17 tekrarı var.

NOW’da Salı Günü Hangi Dizi Var?

NOW’da salı akşamı Anne Yarısı var. Dizinin 5. bölümü saat 20.00’de yeni bölümle başlıyor. Zeynep’in Meryem’in kurduğu kumpas sonrası dışlandığı, Ege’nin ise ona yardım etmeye çalıştığı bölümde Kadir ile Ali arasındaki rekabet de sertleşiyor. Gece 23.45’te Yeraltı altyazılı olarak yayınlanacak.

Star TV’de Salı Günü Hangi Dizi Var?

Star TV’de salı akşamı Tuzlu Kahve var. Dizinin 8. bölümü saat 20.00’de yeni bölümle başlıyor. Mehmet ile Derin’in evlendikten sonra Amerika’ya yerleşme kararı Hatun’u sarsıyor, Murat ile Elit’in evlilik hazırlıkları ise iki aile arasındaki gerilimi artırıyor. Gece 00.15’te yerli dizi tekrarı ya da sinema kuşağı başlayacak.

Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?

Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?

Diğer kanallara da göz atalım 👇

TRT 1’de Salı Günü Hangi Dizi Var?

TRT 1’de salı akşamı dizi, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçının ardından ekrana geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe–Slavia Prag karşılaşması saat 19.45’te başlayacak. Mehmed: Fetihler Sultanı ise 21.30’da yayınlanacak. Gece 00.15’te Teşkilat tekrarı var.

ATV’de Salı Günü Hangi Program Var?

ATV’de salı akşamı dizi yerine Esra Erol’un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışması var. Program saat 20.00’de ekrana geliyor.

Show TV’de Salı Günü Hangi Dizi Var?

Show TV’de salı akşamı yeni dizi bölümü yok. Kanal saat 20.00’de Sevdan Bir Ateş’in tekrar bölümünü yayınlıyor. Gece 23.30’da Ajan Recon filmi, 01.15’te Kızılcık Şerbeti tekrarı var.

TV8’de Salı Günü Hangi Program Var?

TV8’de salı akşamı dizi yerine MasterChef Türkiye yayınlanıyor. Yarışmanın yeni bölümü saat 20.00’de başlayacak.

Tuzlu Kahve Hangi Gün Yayınlanıyor?

Tuzlu Kahve Hangi Gün Yayınlanıyor?

Tuzlu Kahve, her salı akşamı saat 20.00’de Star TV’de yeni bölümle izleyiciyle buluşuyor. Eda Ece ile Buğra Gülsoy’un başrolleri paylaştığı dizinin kadrosunda Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen de yer alıyor. İki aile arasındaki çatışmayı ve Derin ile Mehmet’in ilişkisini anlatan dizi, 8. bölümüyle bu akşam kaldığı yerden devam ediyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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