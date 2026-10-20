Salı Günü Hangi Diziler Var? 20 Ekim Salı Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve Yayın Akışı

Kanal D’de Salı Günü Hangi Dizi Var?

Kanal D’de salı akşamının dizisi Haysiyet. Dizinin 7. bölümü saat 20.00’de başlıyor. Fragmanda Suzan ile Haluk’un Karlıova ailesine karşı ortak hareket etmesi ve Mehmet ile Simay arasındaki ilişkinin soğuması öne çıkıyor. Doğukan Güngör ile Merih Öztürk’ün başrolde olduğu dizinin ardından 00.15’te Daha 17 tekrarı var.

NOW’da Salı Günü Hangi Dizi Var?

NOW’da salı akşamı Anne Yarısı var. Dizinin 5. bölümü saat 20.00’de yeni bölümle başlıyor. Zeynep’in Meryem’in kurduğu kumpas sonrası dışlandığı, Ege’nin ise ona yardım etmeye çalıştığı bölümde Kadir ile Ali arasındaki rekabet de sertleşiyor. Gece 23.45’te Yeraltı altyazılı olarak yayınlanacak.

Star TV’de Salı Günü Hangi Dizi Var?

Star TV’de salı akşamı Tuzlu Kahve var. Dizinin 8. bölümü saat 20.00’de yeni bölümle başlıyor. Mehmet ile Derin’in evlendikten sonra Amerika’ya yerleşme kararı Hatun’u sarsıyor, Murat ile Elit’in evlilik hazırlıkları ise iki aile arasındaki gerilimi artırıyor. Gece 00.15’te yerli dizi tekrarı ya da sinema kuşağı başlayacak.