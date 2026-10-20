Salı Günü Hangi Diziler Var? 20 Ekim Salı Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve Yayın Akışı
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Salı akşamı televizyon başına geçecekler için diziler hakkında merak edilenleri araştırdık. 20 Ekim Salı günü hangi diziler var? Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve bu akşam yeni bölümle mi geliyor, Mehmed: Fetihler Sultanı kaçta başlıyor? TRT 1’de Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı hangi saatte, ATV ve Show TV’de dizi yerine ne var? İşte Salı akşamının yayın akışı…
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20 Ekim Salı Günü Hangi Diziler Var?
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Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?
Tuzlu Kahve Hangi Gün Yayınlanıyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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