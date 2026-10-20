Celal Han Peker Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Sedat Peker'in Oğlu Celal Han Peker Hakkında Bilinenler
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Celal Han Peker ismi, sosyal medyada yeniden öne çıktı. Sedat Peker'in oğlu olarak bilinen Celal Han Peker, medyada çoğunlukla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen bir isim. Peki Celal Han Peker kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Celal Han Peker hakkında bilinenler...
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Celal Han Peker, Sedat Peker'in büyük oğlu olarak biliniyor.
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Celal Han Peker Kaç Yaşında, Nereli?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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