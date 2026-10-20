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Celal Han Peker Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Sedat Peker'in Oğlu Celal Han Peker Hakkında Bilinenler

Celal Han Peker Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Sedat Peker'in Oğlu Celal Han Peker Hakkında Bilinenler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 08:48
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Celal Han Peker ismi, sosyal medyada yeniden öne çıktı. Sedat Peker'in oğlu olarak bilinen Celal Han Peker, medyada çoğunlukla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen bir isim. Peki Celal Han Peker kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Celal Han Peker hakkında bilinenler...

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Celal Han Peker, Sedat Peker'in büyük oğlu olarak biliniyor.

Celal Han Peker, Sedat Peker'in büyük oğlu olarak biliniyor.

Basında yer alan haberlere göre Celal Han Peker, Sedat Peker'in ilk evliliğinden olan iki oğlundan biri. Kardeşinin adı Serdar Han Peker olarak geçiyor. Sedat Peker'in 2008'de Özge Peker ile yaptığı evlilikten de çocukları bulunuyor.

Celal Han Peker Kaç Yaşında, Nereli?

Celal Han Peker Kaç Yaşında, Nereli?

Celal Han Peker'in doğum tarihi ve doğum yeri kamuoyuyla resmî olarak paylaşılmadı; bu nedenle kaç yaşında olduğu kesin olarak bilinmiyor. Babası Sedat Peker Adapazarı doğumlu ve ailenin kökeni Rize'ye dayanıyor. Celal Han Peker'in eğitimi ve mesleğine dair doğrulanmış bir bilgi de bulunmuyor.

Celal Han Peker Neden Gündeme Geldi?

Celal Han Peker Neden Gündeme Geldi?

Celal Han Peker, ilk olarak 2021 yılında babası Sedat Peker'in yayımladığı videolar döneminde gündeme geldi. O dönem bazı haber sitelerinde, videolarda kolu görünen kişinin Celal Han Peker olduğu iddia edildi. Celal Han Peker, sonraki yıllarda da babasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle zaman zaman haberlere konu oldu.

Celal Han Peker'in Pasaportu İptal Edildi mi?

Celal Han Peker'in Pasaportu İptal Edildi mi?

Cumhuriyet'in 25 Temmuz 2021 tarihli haberine göre Celal Han Peker, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun iptal edildiğini X (Twitter) hesabından duyurdu. Celal Han Peker paylaşımında, yurt dışında babasıyla vakit geçiren birinin pasaportunun neden iptal edildiğini sorarak hükümeti eleştirdi.

Celal Han Peker'in Sedat Peker Paylaşımı

Celal Han Peker, Mart 2022'de babası Sedat Peker ile birlikte göründükleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma 'Baba Komutan Lider Reis' notunu düşen Celal Han Peker'in bu paylaşımı, Sedat Peker'in o dönemki son görüntüsü olarak basında geniş yer buldu. Celal Han Peker'in sosyal medya hesapları, babasıyla ilgili gelişmeler yaşandığında takip edilen hesaplar arasında yer alıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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