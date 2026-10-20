Celal Han Peker Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Sedat Peker'in Oğlu Celal Han Peker Hakkında Bilinenler

Celal Han Peker'in doğum tarihi ve doğum yeri kamuoyuyla resmî olarak paylaşılmadı; bu nedenle kaç yaşında olduğu kesin olarak bilinmiyor. Babası Sedat Peker Adapazarı doğumlu ve ailenin kökeni Rize'ye dayanıyor. Celal Han Peker'in eğitimi ve mesleğine dair doğrulanmış bir bilgi de bulunmuyor.