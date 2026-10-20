NAB 2.500 Kişiyi İşten Çıkarıyor: Kesintiler Üst Yönetim ve Kurumsal Birimlerde Yoğunlaşacak

NAB, 20 Ekim sabahı ASX'e yaptığı bildirimle planı açıkladı. Buna göre en fazla 1.500 pozisyon 2026 sonuna kadar kaldırılacak, kalan kesintiler ise 2027 mali yılı içinde tamamlanacak. Bankanın son yıllık raporunda 42.471 tam zamanlı eşdeğer çalışan bildirilmişti.

Kesintiler stratejiden dönüşüm ve proje yönetimine, arka ofisten uyum, risk ve iş hizmetleri birimlerine kadar uzanan kurumsal işlevlerde yoğunlaşacak. NAB ayrıca danışman ve dış yüklenici kullanımını da önemli ölçüde azaltacağını duyurdu.

CEO Andrew Irvine, müşteriye dönük bankacılık rollerinde önemli bir etki beklenmediğini belirtti. Irvine, değişikliklerin 'tekrarları azaltarak ve karar almayı hızlandırarak müşteri sonuçlarını iyileştirmesinin' beklendiğini söyledi; 'Hedefimiz ve stratejimiz değişmedi' ifadesini de kullandı. Etkilenecek çalışanlar için 'zor bir dönem' yaşanacağının farkında olduklarını da ekledi.