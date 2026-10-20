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NAB 2.500 Kişiyi İşten Çıkarıyor: Kesintiler Üst Yönetim ve Kurumsal Birimlerde Yoğunlaşacak

NAB 2.500 Kişiyi İşten Çıkarıyor: Kesintiler Üst Yönetim ve Kurumsal Birimlerde Yoğunlaşacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 08:46
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Avustralya'nın dört büyük bankasından National Australia Bank (NAB), yaklaşık 2.500 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Toplam iş gücünün yüzde 6'sına denk gelen kesintilerin büyük bölümü genel merkez birimlerinde ve üst yönetimde yaşanacak; şube çalışanlarının ise asgari düzeyde etkilenmesi bekleniyor.

Kaynak: ABC News

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Kesintilerin İlk 1.500'ü Yıl Sonuna Kadar, Geri Kalanı 2027 Mali Yılında Tamamlanacak.

Kesintilerin İlk 1.500'ü Yıl Sonuna Kadar, Geri Kalanı 2027 Mali Yılında Tamamlanacak.

NAB, 20 Ekim sabahı ASX'e yaptığı bildirimle planı açıkladı. Buna göre en fazla 1.500 pozisyon 2026 sonuna kadar kaldırılacak, kalan kesintiler ise 2027 mali yılı içinde tamamlanacak. Bankanın son yıllık raporunda 42.471 tam zamanlı eşdeğer çalışan bildirilmişti.

Kesintiler stratejiden dönüşüm ve proje yönetimine, arka ofisten uyum, risk ve iş hizmetleri birimlerine kadar uzanan kurumsal işlevlerde yoğunlaşacak. NAB ayrıca danışman ve dış yüklenici kullanımını da önemli ölçüde azaltacağını duyurdu.

CEO Andrew Irvine, müşteriye dönük bankacılık rollerinde önemli bir etki beklenmediğini belirtti. Irvine, değişikliklerin 'tekrarları azaltarak ve karar almayı hızlandırarak müşteri sonuçlarını iyileştirmesinin' beklendiğini söyledi; 'Hedefimiz ve stratejimiz değişmedi' ifadesini de kullandı. Etkilenecek çalışanlar için 'zor bir dönem' yaşanacağının farkında olduklarını da ekledi.

Finans Sektörü Sendikası Kararı "Skandal" Diye Nitelendirdi.

Finans Sektörü Sendikası Kararı "Skandal" Diye Nitelendirdi.

Finans Sektörü Sendikası (FSU) ulusal yardımcı sekreteri Nicole McPherson, açıklamaya sert çıktı. McPherson, 'Avustralya'nın en büyük işverenlerinden birinin iş gücünün yüzde 6'sına Noel'e bu kadar yakın bir dönemde balyozla vurmak skandal; NAB yönetiminin çalışanların gerçek yaşamından tamamen kopuk olduğunu gösteriyor' dedi. Sendika, kesintilerin zaten yoğun iş yükü altındaki çalışanları daha da zorlayacağını ve bankada kaygı kültürü yaratacağını savundu.

Swinburne Üniversitesi'nden yönetişim uzmanı Helen Bird ise küçülmenin ölçeğinin 'çok daha kaygı verici bir tabloya' işaret ettiğini söyledi. Bird, NAB'in yapay zekânın personelin yerini alıp almadığı konusunda açık olması gerektiğini vurguladı. Bankanın açıklamasında yapay zekâya doğrudan atıf yok; yalnızca 'hızlı teknolojik değişim' ifadesi geçiyor.

Sektörde benzer hamleler daha önce de görülmüştü. Rakip ANZ, Eylül 2025'te 3.500 kişilik işten çıkarma ve yaklaşık 1.000 yüklenicinin görevine son verileceğini duyurmuştu. Bendigo and Adelaide Bank ise bu yılın Eylül ayında 137 pozisyonu kaldırmayı önermişti. NAB tarafı, etkilenen çalışanlar için yeniden görevlendirme ve kariyer geçişi desteği sunacağını bildirdi; sendikayla görüşmeler başlıyor.

Yeniden Yapılanmanın Maliyeti 300 Milyon Avustralya Dolarını Bulacak, Hisse Gün İçinde Dalgalandı.

Yeniden Yapılanmanın Maliyeti 300 Milyon Avustralya Dolarını Bulacak, Hisse Gün İçinde Dalgalandı.

NAB, 2027 mali yılında vergi öncesi yaklaşık 300 milyon Avustralya doları tutarında yeniden yapılanma gideri öngörüyor. Bu kalem tazminat, yeniden görevlendirme ve organizasyon yeniden tasarımını kapsıyor. Rakam, 2025 ve 2026 mali yıllarının her birinde kaydedilen yaklaşık 80 milyon dolarlık giderin kabaca üç katı.

Piyasa tepkisi karışık oldu. NAB hisseleri açılışta yaklaşık yüzde 1 artışla iki ayın zirvesi olan 40,29 dolara çıktı, ancak ilk 20 dakikada yüzde 1,9'a varan düşüşle 39,15 dolara geriledi. Ardından 39,90 dolar civarına toparlanan hisse, öğle saatlerinde 38,91 dolardan işlem görüyordu.

Kesintilerin net tasarruf ve bilanço etkisinin, NAB'in 5 Kasım'da açıklayacağı 2026 mali yılı sonuçlarıyla netleşmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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