NAB 2.500 Kişiyi İşten Çıkarıyor: Kesintiler Üst Yönetim ve Kurumsal Birimlerde Yoğunlaşacak
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Avustralya'nın dört büyük bankasından National Australia Bank (NAB), yaklaşık 2.500 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Toplam iş gücünün yüzde 6'sına denk gelen kesintilerin büyük bölümü genel merkez birimlerinde ve üst yönetimde yaşanacak; şube çalışanlarının ise asgari düzeyde etkilenmesi bekleniyor.
Kaynak: ABC News
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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