Video İzleme Alışkanlıklarına Göre En Sevdiğin YouTuber’ı Tahmin Ediyoruz!
YouTube, hepimizin hayatında önemli bir yere sahip. Her şeyi bulduğumuz YouTube'da hepimiz farklı içeriklere yöneliyoruz. Buna uygun sevdiğimiz YouTuberlar da var elbette. Sevdiğimiz olunca videoyu ilk yüklediği anda hemen izlemeye başlıyoruz. Peki senin en sevdiğin YouTuber hangisi? Sorularımıza cevap ver, biz tahmin edelim!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Şimdi de yaşını seç bakalım...
3. YouTube'da en çok ilgini çeken içerikler nasıl?
4. YouTube'dan video izlemeyi hangi zamanlarda tercih ediyorsun?
5. İzleyeceğin videoların süresi ne kadar olmalı?
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6. YouTube'da yorumları okur musun?
7. İzlediğin videolarda en çok neye dikkat ediyorsun?
8. YouTube'daki videolar genelde arka planda mı oynar yoksa oturup izler misin?
9. Yeni YouTube kanalları keşfeder misin?
10. Kaç tane kanala abonesin?
Senin en sevdiğin YouTuber Johnny Harris!
Senin en sevdiğin YouTuberlar Thomas Brag, Ammar Kandil, Matt Dahlia ve Derin Emre!
Senin en sevdiğin YouTuber Laura Vitale!
Senin en sevdiğin YouTuber Alex Cooper!
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