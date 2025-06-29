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Video İzleme Alışkanlıklarına Göre En Sevdiğin YouTuber’ı Tahmin Ediyoruz!

etiket Video İzleme Alışkanlıklarına Göre En Sevdiğin YouTuber’ı Tahmin Ediyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
29.06.2025 - 13:38

YouTube, hepimizin hayatında önemli bir yere sahip. Her şeyi bulduğumuz YouTube'da hepimiz farklı içeriklere yöneliyoruz. Buna uygun sevdiğimiz YouTuberlar da var elbette. Sevdiğimiz olunca videoyu ilk yüklediği anda hemen izlemeye başlıyoruz. Peki senin en sevdiğin YouTuber hangisi? Sorularımıza cevap ver, biz tahmin edelim!

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını seç bakalım...

3. YouTube'da en çok ilgini çeken içerikler nasıl?

4. YouTube'dan video izlemeyi hangi zamanlarda tercih ediyorsun?

5. İzleyeceğin videoların süresi ne kadar olmalı?

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6. YouTube'da yorumları okur musun?

7. İzlediğin videolarda en çok neye dikkat ediyorsun?

8. YouTube'daki videolar genelde arka planda mı oynar yoksa oturup izler misin?

9. Yeni YouTube kanalları keşfeder misin?

10. Kaç tane kanala abonesin?

10. Kaç tane kanala abonesin?

Senin en sevdiğin YouTuber Johnny Harris!

Senin en sevdiğin YouTuber Johnny Harris!

Johnny Harris, bilgi peşinde koşanların en sevdiği YouTuberlardan. Sen de zaten bu yüzden çok seviyorsun. Çünkü senin için YouTube sadece eğlence değil, aynı zamanda kendine bir şeyler katmanı sağlayan bir platform. Burada yeni şeyler öğrenmeyi ve keşfetmeyi çok seviyorsun. Bilmediğin şeyleri öğrenmek ya da dünyanın herhangi bir yerinde yaşanılanlar seni çok cezbediyor. Bu yüzden Johnny Harris'in videolarına bayılıyorsun. Johnny Harris yeni video atar atmaz videonun başına geçip heyecanla bekliyorsun.

Senin en sevdiğin YouTuberlar Thomas Brag, Ammar Kandil, Matt Dahlia ve Derin Emre!

Senin en sevdiğin YouTuberlar Thomas Brag, Ammar Kandil, Matt Dahlia ve Derin Emre!

Senin için YouTube sadece eğlenceden ibaret. Kafanı dağıtmaya yarayan videoları çok seviyorsun. İşte o yüzden Yes Theory ekibi en sevdiklerinden. Bu grubun videolarına bayılıyorsun. Hem onların samimi dilleri hem de farklı etkinlikleri sana çok hitap ediyor. Eğlenceli videolarını izlerken kendini mutlu ve huzurlu hissediyorsun. O an kafan ne kadar dolu olursa olsun Yes Theory videolarından birini açıp kafanı dağıtabiliyorsun.

Senin en sevdiğin YouTuber Laura Vitale!

Senin en sevdiğin YouTuber Laura Vitale!

Sen YouTube'a öyle eğlenmek için girmezsin. Senin videodan bir şeyler alman lazım. Yani daha çok pratik amaçlarla kullanıyorsun YouTube'u. Yemek tarifi videoları da sana istediğini veriyor. Zaten o yüzden en sevdiğin YouTuber Laura. Laura'nın samimi ve eğlenceli dili ve yaptığı enfes yemekler senin YouTube'a girme nedenin. İş yaparken ya da yemek yaparken arkada izlediğin Laura in The Kitchen videolarından güzel tüyolar öğreniyorsun. Bazen videodaki yemeği yapmayacak olsan bile Laura'nın samimiyeti için videosunu izliyorsun.

Senin en sevdiğin YouTuber Alex Cooper!

Senin en sevdiğin YouTuber Alex Cooper!

Sen YouTube'da kafa dağıtmak istiyorsun. Bunun yolu da magazin sana göre. O yüzden en sevdiğin YouTuber Alex Cooper. Call Her Dady podcastiyle bilinen Alex, YouTube'da da yayınladığı videolarla ünlünlerle samimi bir şekilde sohbet ediyor. Sıkıldığında adresin belli, Alex Cooper'ın kanalı! Konuğuna samimi ve dobra şekilde sorular soran Alex ile eğlenceli bir saat geçireceğini biliyorsun. Yorgun hissettiğinde ya da iş yaparken bir şeyler çalsın istediğinde hemen Call Her Dady videolarını izliyorsun. Hatta bazı bölümleri o kadar çok seviyorsun ki tekrar tekrar izliyorsun.

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