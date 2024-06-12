Uzun Süre Evli Kalanlardan Yeni Evli Çiftlere: İlişkinizdeki Heyecanı Hep Sürdürmeniz İçin 10 Tavsiye
Uzun Süre Evli Kalanlardan Yeni Evli Çiftlere: İlişkinizdeki Heyecanı Hep Sürdürmeniz İçin 10 Tavsiye
Daha yeni evlenen kişilerin aklında birtakım sorular olabilir. Bu soruların cevapları deneyimli kişilerde bulunuyor. Uzun süredir evli olanlar ve mutlu bir şekilde hayatını süren eşlerin tavsiyelerinden yola çıkarak evlilikte heyecanı nasıl canlı tutabileceğimizi öğrendik. Gelin hep birlikte heyecanlı bir evlilik hayatı nasıl olur öğrenelim!
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1. Gelecek planları yapmaya devam edin.
2. Şakalaşıp gülüşmeyi unutmayın.
3. Size özel günler ve gelenekler oluşturun.
4. Birbirinize destek ve yoldaş olun.
5. Fiziksel çekimin uçup gitmesine izin vermeyin.
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