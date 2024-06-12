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Uzun Süre Evli Kalanlardan Yeni Evli Çiftlere: İlişkinizdeki Heyecanı Hep Sürdürmeniz İçin 10 Tavsiye

etiket Uzun Süre Evli Kalanlardan Yeni Evli Çiftlere: İlişkinizdeki Heyecanı Hep Sürdürmeniz İçin 10 Tavsiye

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 13:31

Daha yeni evlenen kişilerin aklında birtakım sorular olabilir. Bu soruların cevapları deneyimli kişilerde bulunuyor. Uzun süredir evli olanlar ve mutlu bir şekilde hayatını süren eşlerin tavsiyelerinden yola çıkarak evlilikte heyecanı nasıl canlı tutabileceğimizi öğrendik. Gelin hep birlikte heyecanlı bir evlilik hayatı nasıl olur öğrenelim!

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1. Gelecek planları yapmaya devam edin.

Flört aşamasında ya da sevgililikte uzaklara dalıp uzun uzun gelecek hakkında konuşulur. Tatlı ve sevimli olan bu konuşmalar sizi heyecanlandırır, heveslendirir. Peki, evlilik sürecinde neden devam etmesin? Evlilik hiçbir şeyin sonu değildir. Tam tersi bir ömür birlikte olmaya evet dediğiniz kişi ile geleceğe dair bir sürü plan yapabilirsiniz!

2. Şakalaşıp gülüşmeyi unutmayın.

Karşılıklı kahkaha atılan bir ilişkiyi anlatan kelime 'heyecandır'. Çocuklaşabildiğiniz, şımarabildiğiniz anlar oluşturun ve birlikte ne kadar eğlendiğini unutturmayın. Böylece kendiniz olabildiğini heyecanlı bir evlilik ortamı yaratırsınız.

3. Size özel günler ve gelenekler oluşturun.

Evliliğinizi özel kılacak bir rutin oluşturmak çok önemlidir. Genel evlilik yaşamından farklı şeyler yapmak heyecan seviyesini arttırır. Size özel olan bu rutin her türlü aktivite olabilir. Konseptli bir film gecesi ya da dans günü gibi.

4. Birbirinize destek ve yoldaş olun.

Hayat dediğimiz uzun bir yolculuktur. Bu yolculukta yanında yer alan yoldaşın ile zorlukları ve engelleri aşmak her zaman daha kolay olur. Birbirinize karşı sevgi ve saygıyı oluşturan desteğin süreklilik göstermesi sayesinde içinizdeki heyecan ateşi sönmez!

5. Fiziksel çekimin uçup gitmesine izin vermeyin.

Tensel uyum çok önemlidir. Ellerinizin, parmaklarınızın temas etmesi ile oluşan kıvılcımın geçmesine asla izin vermeyin. Birbirinize her dokunduğunuzda tutkulu olduğunuzu hissettirmeye devam edin. Tatlı heyecan ile başlayan evlilik yolculuğunda heyecanlı arttırmak fiziksel olarak yakın olmaya devam etmekle olur!

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6. Duygu, his, düşünce aktarımı yapın.

Neler hissedip düşündüğünüzü sansürlemeden anlatabildiğiniz kişi yanınızda iken bu fırsatı kaçırmayın! Her ne kadar evlenmiş olsanız bile birbirinizi tanıma aşaması her zaman devam etmektedir. Bu yüzden karşılıklı merak her zaman olacaktır. Duygu ve düşünceler bazen tahmin edilemez, konuşup karşılıklı aktarım yapılması ilişkiyi sağlıklı kılar. Ayrıca birbirinizi sürekli tanımaya devam etmeniz heyecanı diri tutar!

7. Beklenmedik sürprizlerle birbirinizi şaşırtın.

Ne zaman ne olacağını bilemediğinde oluşan o heyecanı düşünsenize... Özel günler ya da bilindik zamanlarda kutlama yapmak tatlı olabiliyor ama aniden gelişen bir sürpriz planı her zaman daha etkileyicidir. Eşler biri eve geldiğinde etrafı balon dolu gördüğünde ya da pırlanta ile karşılaştığında nasıl tepki verir hayal bile edemiyoruz!

8. Birlikte sorumluluk alıp iş yapmaya çalışın.

Ayrı ayrı çalışıp vakit geçirmektense bir arada olmaya özen gösterin. Hem birbirinize destek olup işi kolay hale getirebilirsiniz hem de bolca heyecanlı anlar yaşayabilirsiniz. Karşınızdaki kişiye neden aşık olduğunuzu tekrar ve tekrar keşfedebilirsiniz.

9. Farklı iltifatlar ile birbirinizi şımartın.

Tek düze bilindik kelimeler ya da cümleler yerine alışılmadık iltifatlar ile birbirinizi şımartabilirsiniz. Özel olduğunuzu hissettirir ve heyecanlandırır. Defalarca duyduğun şeyler yerine ilk defa duyduğun etkileyici bir söz kalbinizde minik kelebekler uçuşturur.

10. Anılarınızdan bahsedip aynı zamanda yeni anılar biriktirmeye devam edin.

Geçmişe dair konuşmak sizi rahatlatabilir. İlk tanıştığınız, öpücük kondurduğunuz anları konuşmak tutkuyu arttırır. Kalbinizin nasıl çarptığını hatırlamak o heyecanı tekrar yaşamınızı sağlar. Ayrıca yeni maceralara atılarak, seyahatlere çıkarak bu anıları arttırabilirsiniz. Böylece heyecan üstüne heyecan eklersiniz.

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