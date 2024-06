Uzun Süre Evli Kalanlardan Yeni Evli Çiftlere: İlişkinizdeki Heyecanı Hep Sürdürmeniz İçin 10 Tavsiye

Neler hissedip düşündüğünüzü sansürlemeden anlatabildiğiniz kişi yanınızda iken bu fırsatı kaçırmayın! Her ne kadar evlenmiş olsanız bile birbirinizi tanıma aşaması her zaman devam etmektedir. Bu yüzden karşılıklı merak her zaman olacaktır. Duygu ve düşünceler bazen tahmin edilemez, konuşup karşılıklı aktarım yapılması ilişkiyi sağlıklı kılar. Ayrıca birbirinizi sürekli tanımaya devam etmeniz heyecanı diri tutar!