Uzmandan Parvovirüs B19 Uyarısı: Özellikle Okul Çağındaki Çocuklarda Görülen “Beşinci Hastalık”
Uzmandan Parvovirüs B19 Uyarısı: Özellikle Okul Çağındaki Çocuklarda Görülen “Beşinci Hastalık”
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Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzman Dr. Esra Çelik Kuzeytepe, özellikle okul çağı çocuklarında görülen bir enfeksiyon olan Parvovirüs B19 hakkında uyarılarda bulundu.
Okullarda ikinci dönemin başlamasıyla artan ‘beşinci hastalık’ vakalarına dikkat çeken Dr. Kuzeytepe, "Eritema enfeksiyozum, Parvovirüs B19 enfeksiyonunun klasik belirtisidir. Başlangıçta ateş, nezle, baş ağrısı, bulantı ve ishal gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösterir. İki ila beş gün sonrasında, yüzde klasik ‘tokatlanmış yanak’ döküntüsü ortaya çıkar ve ardından vücudun diğer bölümlerinde dantel benzeri döküntüler görülür. Parvovirüs B19'un solunum yoluyla, gebe kadından fetüse ve kan ürünleri aracılığıyla bulaşabilmektedir. Enfeksiyon farklı klinik tablolar gösterebilir, bu durumun enfekte kişinin yaşı, kan değerleri ve bağışıklık sistemi durumuna bağlıdır. Yaklaşık olarak enfekte bireylerin yüzde 25’i semptom göstermezken, yüzde 50’si hafif grip benzeri semptomlar yaşar. Geri kalan yüzde 25’lik kesim ise eritema enfeksiyozum ve eklem ağrıları gibi daha belirgin semptomlarla karşılaşır” ifadelerini kullandı.
Hastalık, kan testi ile tespit edildiği gibi hastanın öyküsü ve klinik bulgularla da teşhis konulabiliyor.
“Özel bir antiviral ilaç olmamakla birlikte bulgulara yönelik destekleyici tedavi uygulanabilir, antihistaminikler ve ağrı kesiciler semptomların hafifletilmesinde kullanılabilir. Temel yöntemler arasında yiyecek ve içeceklerin başkalarıyla paylaşılmaması, özellikle çocuklara el yıkamanın önemi konusunda bilgi verilmesi yer alır. Parvovirüs B19, yaygın olarak çocukluk çağında karşılaşılan bir enfeksiyon olmakla birlikte, bilinçli önlemler ve erken tanı ile yönetilebilir bir durumdur. Herhangi bir belirti veya semptomla karşılaşıldığında, tıbbi yardım almak önemlidir.”
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