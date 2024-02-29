Uzmandan Parvovirüs B19 Uyarısı: Özellikle Okul Çağındaki Çocuklarda Görülen “Beşinci Hastalık”

‘Tokatlanmış yanak sendromu’ ya da ‘pembe yanak sendromu’ çoğunlukla okul çağındaki çocuklarda görülen ve ‘beşinci hastalık’ olarak bilinen, griple benzer bir hastalık. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Çelik Kuzeytepe, beşinci hastalıktan sakınmak için yapılması gerekenleri açıkladı.