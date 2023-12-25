Annesinin Ölüm Raporlarını İnceleyince Her Şey Ortaya Çıktı: Özel Hastane Faturayı Yükseltmiş
Annesinin Ölüm Raporlarını İnceleyince Her Şey Ortaya Çıktı: Özel Hastane Faturayı Yükseltmiş
Adana'daki bir hastanede tedavi gören bir Şadiye Taşdan hayatını kaybettikten sonra, kızı hastanenin faturayı abartılı bir şekilde yükselterek devlete zarar verdiğini fark etti. Durumu yetkililere bildiren kız sayesinde, hastanenin haksız kazancı devlete geri ödendi.
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Adana'da yaşayan Şadiye Taşdan, 15 Ekim 2021'de ateşlenip fenalaşınca özel bir hastaneye götürüldü. İdrar yolları enfeksiyonu teşhisi ile 28 gün yoğun bakımda tedavi gördü. 28 günün ardından tekrar fenalaşınca kaldırıldığı kamu hastanesinde hayatını kaybetti.
Enfeksiyon kaptığı için vefat ettiği belirlenen Şadiye Taşdan'ın kızı Mine Taşdan, annesinin vefatı üzerine özel hastaneden epikriz raporlarını aldı.
Taşdan, annesinin enfeksiyon kapmasından özel hastaneyi sorumlu tutarak suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık kovuşturma başlatmadı. SGK ise konuyla ilgili incelemeye başladı.
Yapılan incelemede pandamı nedeniyle sadece telefon üzerinden iletişim kurabilen Şadiye Taşdan'ın 2'nci derece yoğun bakım hastası olması gerekirken 3'üncü derece hasta olarak kaydedildiğini fark edildi.
Epikriz raporlarını alan Mine Taşdan, doktorun verdiği bilgiler ile e-devlet üzerindeki bilgilerin uyuşmadığı söyledi.
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Her gün annesi ile görüntülü konuştuğunu söyleyen Taşdan, annesinin durumunun iyi olduğunu fakat epikriz raporlarına göre annesinin 22 gün boyunca makineye bağlı yaşadığına dair işlem yapıldığını söyledi.
Taşdan, "SGK'ya ihbarda bulunduğumda devlete yersiz fatura kestiği için aldıkları para devlete iade edildi. Bu hastane, devleti dolandırıp, zarara uğrattı." dedi.
SGK, özel hastaneye ödediği fazla parayı faiziyle 25 bin 496 lira 50 kuruş olarak tahsil etti.
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