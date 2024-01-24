Üst Düzey Performansı Eşsiz Tasarımıyla Buluşturan Huawei MatePad Pro 13.2 Özellikleri

Huawei MatePad Pro 13.2, yeni nesil bir tablet arayanlar için kaçırılmayacak bir model. Ekran özellikleriyle ilkleri yaşatacak tableti kullanırken bilgisayardaki gibi verim alabileceksiniz. İş veya okul hayatınızda en büyük yardımcınız olacak Huawei MatePad Pro, pil özellikleriyle de sizi tatmin edecek. Hafif yapısıyla her yere kolayca taşıyabileceğiniz tablet yanında kalemiyle geliyor. Yeni nesil teknolojiye sahip kalemle normal kalem gibi yazabiliyorsunuz.

2 farklı rengi olan tabletten tarzınıza uygun olanı seçmeniz mümkün. Herkese uygun bu tabletin özelliklerini merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

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