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Üst Düzey Performansı Eşsiz Tasarımıyla Buluşturan Huawei MatePad Pro 13.2 Özellikleri

etiket Üst Düzey Performansı Eşsiz Tasarımıyla Buluşturan Huawei MatePad Pro 13.2 Özellikleri

Huawei
Huawei - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 15:50

Huawei MatePad Pro 13.2, yeni nesil bir tablet arayanlar için kaçırılmayacak bir model. Ekran özellikleriyle ilkleri yaşatacak tableti kullanırken bilgisayardaki gibi verim alabileceksiniz. İş veya okul hayatınızda en büyük yardımcınız olacak Huawei MatePad Pro, pil özellikleriyle de sizi tatmin edecek. Hafif yapısıyla her yere kolayca taşıyabileceğiniz tablet yanında kalemiyle geliyor. Yeni nesil teknolojiye sahip kalemle normal kalem gibi yazabiliyorsunuz. 

2 farklı rengi olan tabletten tarzınıza uygun olanı seçmeniz mümkün. Herkese uygun bu tabletin özelliklerini merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Yeni nesil bir tablet almak istiyorsanız Huawei MatePad Pro 13.2, sizin için ideal olabilir.

Yeni nesil bir tablet almak istiyorsanız Huawei MatePad Pro 13.2, sizin için ideal olabilir.

Çift hücreli 10.100 mAh kapasiteli pili bulunan tablet, işlerinizi yaparken sizin için yeterli olacak! 88 Wattlık hızlı şarj desteği bulunan Huawei MatePad yıldırım hızında şarj oluyor. 65 dakikada tamamen şarj olan tabletiniz ile 12 saat kesintisiz video oynatabilirsiniz.

Performansına hayran bırakan Huawei tabletin ses özellikleri de çok iyi. 👍

Performansına hayran bırakan Huawei tabletin ses özellikleri de çok iyi. 👍

MatePad Pro'nun 4 set özelleştirilmiş bas hoparlörü ve 2 set tiz hoparlörü var. Bu hoparlörler 82 dB1 ses yüksekliği sağlıyor. En iyi ses deneyimi yaşatan Huawei tablet ile bir şeyler izlerken orada gibi hissedeceksiniz.

Performansının yanında tasarımıyla da çok konuşulan Huawei MatePad Pro, sizi ekran özellikleriyle de şaşırtacak.

Performansının yanında tasarımıyla da çok konuşulan Huawei MatePad Pro, sizi ekran özellikleriyle de şaşırtacak.

Estetik tasarımlı tablet hem performasıyla hem görünüşüyle kullanıcıların favorilerinden. 13.2' geniş ekranıyla şimdiye kadarki en yüksek ekrana sahip tabletin ekran kısmı çok daha geniş. %94 ekran gövde oranı olan Huawei MatePad Pro 13.2 tablet, bu oranla piyasadaki en yüksek orana sahip. Huawei tabley aynı zamanda esnek OLED ekranlı ilk tablet. Daha fazlasını yapmak ve görmek için bu tablet ideal! 🖥️

Kristal netliğinde ayrıntılar sunan ekranıyla izlemek istediğiniz her şeyi en güzel netlikte görebileceksiniz.

Huawei tabletinin ekran özellikleri de sizi diğer özellikleri gibi tatmin ediyor.

Huawei tabletinin ekran özellikleri de sizi diğer özellikleri gibi tatmin ediyor.

2880*1920 çözünürlüğü bulunan tabletin kontrast oranı ise 1.000.000:1. 1.07 milyar renk derinliği bulunan Huawei MatePad Pro 13.2 ile tüm renkleri en güzel şekilde görebiliyorsunuz. 🌈 P3 Premium renk yöntemi özelliği de olan Huawei tabletin ekranı ile her görüntü çok daha güzel oluyor!

Çoklu ekran özelliği kullanıcıların çok beğendiği özelliklerinden biri. Bu tabletle bilgisayara benzeyen bir çoklu pencere deneyimi yaşamanız mümkün.

Renk tutarlılığı olan bu tabletle oluşturduğunuz tüm görüntü ve görselleri başka cihazlarda görüntülediğinizde aynı kalitede ve doğrulukta görebiliyorsunuz. Tutarlı bir çoklu ekran deneyimi yaşatan Huawei MatePad Pro, özellikle fotoğrafçı ve tasarımcıların çok işine yarayacak ürünlerden. 📷

Çoklu pencere özelliği daha verimli çalışmayı sağlıyor. 2 uygulama zaten daha önce olduğu gibi küçük pencerelerde çalışabiliyor. MatePad Pro tabletin yeniliği ise küçük pencerelerin artık 3 sabit oranda ölçeklendirilebilmesi. Bu ölçeklendirmeler sayesinde tabletle çalışmak çok rahat! 🤙

Huawei tabletin en önemli özelliği de TÜV Rheinland Göz Konforu 3.0 sertifikasına sahip olması.

Huawei tabletin en önemli özelliği de TÜV Rheinland Göz Konforu 3.0 sertifikasına sahip olması.

Bu sertifika, Huawei MatePad Pro'ya donanım düzeyinde verilmiş. Gözlerinizin konforunu korumaya yardımcı bu sertifika özellikle çok ekran önünde duranlar için gerekli. Huawei MatePad Pro, mavi ışık emisyonunu azaltarak sizi ve gözlerinizi düşünüyor. 👁️ Teknolojik aletlerle çok uzun süre uğraşanlar için bu sertifika önemli!

Huawei MatePad Pro, her yere taşıyabilmeniz için çok hafif!

Huawei MatePad Pro, her yere taşıyabilmeniz için çok hafif!

Bir tablet alacaksanız hafif olması en önemli tercih sebeplerinden biridir. Bilgisayar gibi kullanabileceğiniz Huawei'nin bu tableti bilgisayar kadar ağır değil ama onun kadar işlevsel. 580 gram ağırlığındaki Huawei MatePad Pro 5.5 mm kalınlığında. ⚖️

Huawei MatePad Pro yanında kalemiyle geliyor. Üzerine rahatça yazmak için bu kalem çok işinize yarıyor. ✍️

Huawei MatePad Pro yanında kalemiyle geliyor. Üzerine rahatça yazmak için bu kalem çok işinize yarıyor. ✍️

NearLink destekli 3.Nesil M-Pencil, oldukça başarılı. 10 bin dereceli basınç hassasiyeti ile sizi rahat ettirecek kalemi kullanırken neredeyse hiç gecikme yaşamıyorsunuz. Yeni nesil kalemin yanında akıllı manyetik klavyesi de bulunuyor. Dizüstü bilgisayar gibi dokunmatik yüzeye sahip klavye sayesinde her işinizi rahatça yapabiliyorsunuz. Klavye ve kalemle birlikte tabletin kullanımı kolaylaşıyor. ⌨️ 🖋️

Nearlink teknolojisi, bluetooth ve Wi-Fi'den daha hızlı veri iletilmesini sağlıyor. Yeni bu kablosuz bağlantı özellikli Huawei kalemini kullanmak çok kolay. Bu teknolojiyi kullanan ilk Huawei tüketici cihazı olan Pencil ile yazarken veya çizim yaparken kontrol sizde! El yazınızı daha gerçekçi hale getiren kalemi kullanırken normal kalemle yazıyormuş gibi hissedeceksiniz.

Huawei not uygulaması ile hayatınızı çok daha rahat kontrol altına alabiliyorsunuz.

Huawei not uygulaması ile hayatınızı çok daha rahat kontrol altına alabiliyorsunuz.

Geliştirilmiş Huawei Notes uygulaması olan MatePad Pro 13.2 her an not almanıza imkan veriyor. Devrim niteliğinde not alma deneyimi sunan tabletin not uygulamasında şablonlar, kişileştirilmiş kapaklar ve klasörler var. Kolayca not yazmak ve bulmak için bu uygulama harika! 🤩

Kamera konusunda da iddialı Huawei MatePad Pro'nun çift UHD arka kamerası var.

Kamera konusunda da iddialı Huawei MatePad Pro'nun çift UHD arka kamerası var.

Hem önde hem arkada kamerası olan Huawei tabletin iki kamerası da oldukça yeterli. 16 MP ön kamera ve 13 MP arka kamerası var. Ultra geniş açılı kamerasıyla en güzel fotoğrafları çekmenize yardımcı oluyor. 📸

Şık renkleriyle tarzınızı yansıtabileceğiniz Huawei MatePad 13.2 tabletin seçebileceğiniz iki rengi var.

Şık renkleriyle tarzınızı yansıtabileceğiniz Huawei MatePad 13.2 tabletin seçebileceğiniz iki rengi var.

Altın siyah ve yeşil renk seçenekleriyle gelen tableti herkes kendi sevdiği renge göre seçebiliyor. Rengini güzelliğinin yanında darbeye dayanıklı arka kapağı sayesinde tabletinizi istediğiniz her yerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Arka kapağı darbeye ve çizilmeye dayanıklı yüksek mukavemetli cam elyaftan yapılmış.

Huawei MatePad Pro 13.2 tabletin tüm özelliklerini anlattık. Bilgisayarda yaptığınız her şeyi yapmanıza imkan veren tablet, çalışan veya okuyan herkesin severek kullanacağı bir model. Şimdi gelin bakalım bu ürün ne kadar...

Huawei MatePad Pro 13.2 tabletin tüm özelliklerini anlattık. Bilgisayarda yaptığınız her şeyi yapmanıza imkan veren tablet, çalışan veya okuyan herkesin severek kullanacağı bir model. Şimdi gelin bakalım bu ürün ne kadar...

Tablet almak isteyenler için ağırlık ve incelik konusu ilk önce geliyor. Her yere yanınızda taşımanız için ideal ağırlık ve incelikte olan Huawei MatePad Pro, uzun pil ömrüyle sizi hiç yarı yolda bırakmıyor. Hızlıca şarj olabilen tablet ile şarjın dolması için saatlerce beklemenize gerek yok!

Ekranı en güzel tabletlerden biri olan Huawei MatePad Pro hem ses kalitesi hem ekran renkleriyle bir şeyler izlemek için en sevdiğiniz cihazınız olacak!

Doğal çizim deneyimi için yanınızdan ayıramayacağınız M-Pencil'la tabletinizi en verimli şekilde kullanmanız mümkün. Kalem dışında birçok uygulamasıyla da çalışmanıza destek olacak Huawei tabletle bilgisayara benzer bir çalışma ortamı oluşturmanız mümkün. Bu uygulamalardan en öne çıkanı not uygulaması. Hayatınızı planlamanıza yardımcı olan not uygulaması hayatınızı kolayca yönetmenize imkan veriyor. 

Bu tabletin fiyatı 32.999 TL. Bu tableti aldığınızda 6 ay ekran hasarı garantisi de hediye! 🎁

Bilgisayar kadar işlevsel ama onun kadar yer kaplamayan bu tableti almak için tıklayabilirsiniz.