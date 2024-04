Unutulmaz Deneyimler Yaşamak İsteyenler İçin: 2024'ün En Romantik Balayı Otelleri

Bodrum balayı otelleri arasında popüler olan The Bodrum EDITION, Yalıkavak’ta yer alıyor. Otelde, lüks odalar, restoran, bar, spor merkezi, SPA-masaj salonu, 24 saat oda servisi, özel plaj gibi bir dizi imkân bulunuyor. Ayrıca balayı çiftlerine özel konseptler ve hizmetler otelde mevcut. The Bodrum EDITION’u özel kılan özelliklerinden biri de evcil hayvan dostu olması. Evcil hayvanları olan balayı çiftleri için The Bodrum EDITION harika bir seçim olacaktır.