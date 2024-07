Unreal Engine 5 ile Geliştirilen Son Teknoloji Oyunlar

CD Projekt Red, henüz çıkış tarihi açıklamasa da The Witcher serisine yeni bir oyunla devam edeceğini duyurdu. The Witcher - A New Saga Begins olarak adlandırılan bu yeni oyun, Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor ve serinin önceki oyunlarından daha geniş ve dinamik bir açık dünya sunmayı hedefliyor. Geralt'ın hikayesi 'The Witcher 3: Wild Hunt' ile sona erdiği için yeni oyunda büyük olasılıkla yeni bir ana karakter olacak gibi görünüyor.