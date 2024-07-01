Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Unreal Engine 5 ile Geliştirilen Son Teknoloji Oyunlar

etiket Unreal Engine 5 ile Geliştirilen Son Teknoloji Oyunlar

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 13:01

Oyun dünyası her geçen gün daha da gelişiyor ve bizi şaşırtmaya devam ediyor. Son yıllarda bu gelişimin öncülerinden biri de Unreal Engine 5 oldu. Epic Games'in bu yeni oyun motoru, gerçekçilikte sınırları zorlayan grafikler, inanılmaz detaylar ve devrim niteliğindeki teknolojilerle oyunseverlerin kalbini fethediyor. Peki, Unreal Engine 5 ile geliştirilen ve göz kamaştıran bu yeni nesil oyunlar hangileri? Gelin, birlikte keşfedelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Ark 2

1. Ark 2

2024'ün sonlarına doğru piyasaya sürülecek olan Ark 2, Unreal Engine 5 ile geliştirilen ve Vin Diesel'in başrolde yer aldığı dinozor temalı bir hayatta kalma macerası. Oyun, Souls-like dövüş mekaniği, modüler silah ve araç tasarımı gibi önemli yeniliklerle geliyor. Hikaye, Ark: Survival Evolved'in Genesis: Part 2 genişlemesinin ardından, gizemli bir yabancı gezegende geçecek​

2. Redfall

2. Redfall

Redfall, Arkane Austin tarafından geliştirilen ve Unreal Engine 5 kullanılarak oluşturulan bir açık dünya co-op FPS oyunu. Oyuncular vampirlerle dolu Redfall adasında hayatta kalmaya çalışırken benzersiz karakter yetenekleri ve el yapımı silahlarla düşmanlarla savaşıyor. Redfall, dört oynanabilir karakter sunuyor ve her birinin kendine özgü hikayeleri ve yetenekleri var, bu da takım oyununu ve stratejik derinliği teşvik ediyor.

3. Stalker 2: Heart of Chornobyl

3. Stalker 2: Heart of Chornobyl

Unreal Engine 5 motoru ile geliştirilen Stalker 2: Heart of Chornobyl, oyunculara etkileyici grafikler ve geniş bir açık dünyayı vaat ediyor. Oyun, Chornobyl Nükleer Santrali çevresindeki Tehlike Bölgesi'nde geçiyor ve hayatta kalma, keşif, FPS ve korku öğelerini bir araya getiriyor. Dinamik hava durumu, tam gün-gece döngüsü ve gerçekçi hayatta kalma mekanikleri gibi özelliklerle oyunculara zorlu bir deneyim sunuyor. Eylül ayında çıkması planlanan oyuna piyasaya sürüldükten sonra ücretsiz bir güncelleme ile çok oyunculu mod da eklenmesi planlanıyor.

4. Senua's Saga: Hellblade II

4. Senua's Saga: Hellblade II

Senua's Saga: Hellblade II, Unreal Engine 5 ile geliştirilen ve 2024'te Xbox Series X/S ve PC'ye gelecek olan bir oyun. Bu devam oyunu, gelişmiş grafik teknolojileriyle dikkat çekiyor. Nanite geometrisi ve MetaHuman teknolojisi sayesinde yüz animasyonları ve çevresel detaylar çok daha etkileyici olacak oyun, 30 FPS sinematik bir deneyim sunan detaylı gölgelerle dolu görseller vaat ediyor. Ayrıca, binaural ses teknolojisi ile daha immersif bir deneyim sağlanacak.

5. Layers of Fear 2023

5. Layers of Fear 2023

Unreal Engine 5 ile geliştirilen 2023 yapımı Layers of Fear, önceki sürümlerden çok daha gelişmiş bir deneyim sunuyor. Bloober Team tarafından geliştirilen korku oyunu, Işın İzleme, HDR ve 4K çözünürlük desteğiyle görsel olarak büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Ayrıca, yeni Lumen aydınlatma sistemi, en doğal ve sürükleyici korku deneyimini hedefliyor. Oyun, üç ana karakterin (ressam, aktör ve yazar) birbirine bağlı hikayelerini anlatan genişletilmiş içeriğiyle dikkat çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. The Witcher - A New Saga Begins

6. The Witcher - A New Saga Begins

CD Projekt Red, henüz çıkış tarihi açıklamasa da The Witcher serisine yeni bir oyunla devam edeceğini duyurdu. The Witcher - A New Saga Begins olarak adlandırılan bu yeni oyun, Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor ve serinin önceki oyunlarından daha geniş ve dinamik bir açık dünya sunmayı hedefliyor. Geralt'ın hikayesi 'The Witcher 3: Wild Hunt' ile sona erdiği için yeni oyunda büyük olasılıkla yeni bir ana karakter olacak gibi görünüyor.

7. Hell is Us

7. Hell is Us

Harap olmuş izole bir ülkede geçen Hell is Us, Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirilen, bir aksiyon-macera oyunu. Oyun, yoğun dövüş sahnelerini keşif heyecanıyla birleştirerek geleneksel harita veya görev işaretçileri olmadan oyunculara benzersiz bir deneyim sunuyor. Oyuncular, kendi içgüdülerine güvenerek yarı açık dünyada gezinirken geçmişlerinin karanlık sırlarını ortaya çıkarırlar ve gizemli doğaüstü yaratıklarla yüzleşiyorlar.

8. Off The Grid

8. Off The Grid

Gunzilla Games tarafından Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirilen Off The Grid, distopik bir gelecekte geçen son derece modern bir cyberpunk battle royale oyunudur. Oyun, zengin bir hikaye ile geleneksel PvP oyun deneyimini birleştirerek her oturumda 150 oyuncuya kadar destek sağlıyor. Oyuncular, aynı haritada hem PvP çatışmalarına hem de PvE hikaye görevlerine katılabiliyor, bu da her oturumu dinamik ve öngörülemez kılıyor.

9. Tekken 8

9. Tekken 8

Bu yılın Ocak ayında piyasaya sürülen Tekken 8, Unreal Engine 5 ile geliştirilen bir dövüş oyunu. Hayranlarına harika grafikler ve akıcı oynanış sunmayı hedefleyen oyunda yeni Heat ve Rage sistemleri tanıtılıyor; Heat sistemi güçlü kombolar yapmayı veya savunma mekanizması olarak kullanmayı sağlarken Rage sistemi yenilgiye yaklaşan oyunculara güçlü saldırılar yapma imkanı veriyor. Hikaye modları arasında 'The Dark Awakens' ve 'Arcade Quest' bulunuyor. Ayrıca, çevrimiçi maçlar, karakter özelleştirme ve çeşitli eğlenceli modlar da mevcut.

10. Lords of the Fallen

10. Lords of the Fallen

CI Games tarafından Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirilip yayınlanan Lords of the Fallen, Ekim 2024'te çıkış yapması heyecanla beklenen bir Soulslike RPG oyunu. Oyunda, karanlık bir fantezi dünyasında Demon God Adyr'i yok etmek için yola çıkan Dark Crusader rolündesin. Unreal Engine 5'in sunduğu görsel detaylar ve fizik motoru sayesinde oyun, etkileyici grafikler sunuyor. Ayrıca co-op modunda arkadaşlarınla veya rastgele bir oyuncuyla birlikte de oynayabiliyorsun.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Echoes of the End

11. Echoes of the End

Çıkış tarihi henüz açıklanmayan Echoes of the End, Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirilen ve Myrkur Games tarafından yapılan, hikaye odaklı bir aksiyon-macera oyunu. Benzersiz bir fantezi dünyasında geçen oyun, maddeyi manipüle edip yok edebilen bir savaşçı olan Ryn'i takip ediyor. Görsel olarak etkileyici manzaralar ve duygusal derinliği artıran detaylı yüz animasyonları vaat eden oyunda oyuncuları, savaş, bulmacalar ve zengin öyküyle dolu bir tek kişilik deneyim bekliyor.

12. Dreamhouse: The Game

12. Dreamhouse: The Game

Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirilen Dreamhouse: The Game, 2024'te çıkacak olan bir simülasyon oyunu. Oyunda, kendi inşaat şirketini kurup ev inşa etmenin her aşamasını yönetiyorsun. Temelden başlayarak ev dekorasyonuna kadar her şey senin kontrolünde. Fotogerçekçi grafikleri ve fizik tabanlı yıkım modeli ile oldukça gerçekçi bir deneyim sunan oyunun ayrıca VR desteği, çok oyunculu ve çevrimiçi eşli modları da var.

13. Quantum Error

13. Quantum Error

TeamKill Media tarafından Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirilen Quantum Error, yeni nesil grafikleri ve özellikle Lumen ışıklandırma teknolojisi ile görsel açıdan oldukça etkileyici bir oyun. Hem birinci şahıs hem de üçüncü şahıs perspektifinden oynanabilen oyunda, oyuncular bir itfaiyecinin yerine geçip bilim kurgu ve korku dolu bir maceraya atılıyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın