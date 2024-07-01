Unreal Engine 5 ile Geliştirilen Son Teknoloji Oyunlar

Senua's Saga: Hellblade II, Unreal Engine 5 ile geliştirilen ve 2024'te Xbox Series X/S ve PC'ye gelecek olan bir oyun. Bu devam oyunu, gelişmiş grafik teknolojileriyle dikkat çekiyor. Nanite geometrisi ve MetaHuman teknolojisi sayesinde yüz animasyonları ve çevresel detaylar çok daha etkileyici olacak oyun, 30 FPS sinematik bir deneyim sunan detaylı gölgelerle dolu görseller vaat ediyor. Ayrıca, binaural ses teknolojisi ile daha immersif bir deneyim sağlanacak.