Ünlü Astrolog Perseid Meteor Yağmuruyla Beraber Şans Yağmurunun da Başladığını Söyledi: Neler Yaşayacağız?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.08.2025 - 12:26

Yılın en etkileyici zamanlarından biri geldi çattı! Saatte 100 meteorun düşeceği Perseid Meteor Yağmuru, 12-13 Ağustos'ta zirve noktasına ulaşacak. Peki bu meteor yağmurunun bizler için bir etkisi var mı? Belki bu meteor yağmurunun yok ama gökyüzünde aynı zamanlarda yaşanan başka bir olayın var!

Ünlü astrolog Dinçer Güner, yengeç burcunda Venüs-Jüpiter kavuşumu ile şans yağmurunun da başlayacağını açıkladı. Bakalım neler yaşayacağız?

Kaynak: Dinçer Güner

Sosyal medyadaki yorumları, katıldığı programlardaki açıklamalarıyla yakından takip ettiğimiz ünlü astrolog Dinçer Güner'den önümüzdeki günler için müjdeli haber geldi. Dinçer Güner, X hesabından yaptığı paylaşıma

'ŞANS YAĞMURU!!

Gökyüzünden Sevgi ve Şans Yağmuru: Yengeç Burcunda Venüs-Jüpiter Kavuşumu' başlığını atarak önümüzdeki süreçte yaşanacakları açıkladı. Güner'den neredeyse her konuda güzel bir haber geldi. Aşk, kariyer, maddiyat, aile...

"Gökyüzünde nadir ve bir o kadar da içimizi ısıtan bir buluşma gerçekleşiyor. "

Dinçer Güner, 'Güzellik, sevgi ve paranın gezegeni' Venüs ile 'bolluk, bereket ve şansın temsilcisi' Jüpiter'in anaç ve koruyucu Yengeç burcunda kavuştuğunu açıkladı. Bu kavuşma, astrolojide 'küçük iyicil' ve 'büyük iyicil' olarak anılan iki gezegenin buluşması olduğu için evrene pozitif bir enerji yayıyor.

Peki, bu muhteşem kavuşum bizleri nasıl etkileyecek? Aşk hayatımızda neler yaşayacağız?

Gelin, Dinçer Güner'in paylaşımından öne çıkanlara bakalım.

"Bu kavuşumun ana teması şüphesiz ki sevgi, aile ve yuva kavramları etrafında şekilleniyor. "

'Venüs'ün estetik ve uyum arayışı, Jüpiter'in büyüten ve genişleten enerjisiyle birleşince, ilişkilerimizde bir bahar havası esmeye başlıyor. Kırgınlıkların son bulduğu, küslerin barıştığı, sevgi bağlarının güçlendiği bir döneme giriyoruz. Partnerinizle aranızdaki romantizmi canlandırmak, ailenizle daha fazla vakit geçirmek ve evinizi güzelleştirmek için harika bir zaman dilimindesiniz. Kendinizi daha cömert, daha affedici ve daha sevgi dolu hissedebilirsiniz. Bu dönemde atılan adımlar, kurulan ilişkiler uzun vadede kalıcı ve bereketli olma potansiyeli taşıyor. Bekarsanız, karşınıza ailenizin bir parçası olabilecek, size huzur ve güven verecek biri çıkabilir.'

Sadece duygularımız değil, maddi konularımız da olumlu etkileniyor.

'Jüpiter'in bereketi, Venüs'ün para enerjisiyle birleşerek özellikle gayrimenkul alım satımı, ev dekorasyonu, yeme-içme sektörleri ve aile işleri gibi konularda şans sizden yana olabilir.'

Bu kavuşumu daha da özel yapan bir şey var: Sirius yıldızı.

Sirius yıldızı, tarih boyunca medeniyetlerin dikkatini çekti ve dinlerde bile kendisine bir yer buldu. Bu kavuşum, Güner'in ifadeleriyle 'En temel anlamıyla büyük bir şans, ün, zenginlik ve yüksek bir mevki vadeder. Kişinin adını duyurmasına ve büyük işler başarmasına yardımcı olur. İki iyicilin bu yıldızla kavuşumu bu yüzden ekstra önemlidir, fırsatları, şansları, bereketi daha da büyütür!'

Biraz daha geniş bir pencereden bakarak Dinçer Güner'in son satırlarını da aktaralım;

'Ülkeler arasında daha yapıcı ve diplomatik ilişkiler kurulabilir, barışçıl çözümler gündeme gelebilir. Gıda üretimi ve tarımla ilgili sevindirici gelişmeler, bereketli bir hasat dönemi yaşanabilir. Halkın refahını ve mutluluğunu artırmaya yönelik adımlar atılabilir. Toplumsal olarak daha duyarlı, yardımsever ve birleştirici bir atmosferin hakim olması beklenebilir. Bu dönem, liderlerin daha anaç ve koruyucu politikalar izleyeceği bir zamanın habercisidir.'

Şans bizimle olsun!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
