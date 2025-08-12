Ünlü Astrolog Perseid Meteor Yağmuruyla Beraber Şans Yağmurunun da Başladığını Söyledi: Neler Yaşayacağız?

'Venüs'ün estetik ve uyum arayışı, Jüpiter'in büyüten ve genişleten enerjisiyle birleşince, ilişkilerimizde bir bahar havası esmeye başlıyor. Kırgınlıkların son bulduğu, küslerin barıştığı, sevgi bağlarının güçlendiği bir döneme giriyoruz. Partnerinizle aranızdaki romantizmi canlandırmak, ailenizle daha fazla vakit geçirmek ve evinizi güzelleştirmek için harika bir zaman dilimindesiniz. Kendinizi daha cömert, daha affedici ve daha sevgi dolu hissedebilirsiniz. Bu dönemde atılan adımlar, kurulan ilişkiler uzun vadede kalıcı ve bereketli olma potansiyeli taşıyor. Bekarsanız, karşınıza ailenizin bir parçası olabilecek, size huzur ve güven verecek biri çıkabilir.'

Sadece duygularımız değil, maddi konularımız da olumlu etkileniyor.

'Jüpiter'in bereketi, Venüs'ün para enerjisiyle birleşerek özellikle gayrimenkul alım satımı, ev dekorasyonu, yeme-içme sektörleri ve aile işleri gibi konularda şans sizden yana olabilir.'

Bu kavuşumu daha da özel yapan bir şey var: Sirius yıldızı.

Sirius yıldızı, tarih boyunca medeniyetlerin dikkatini çekti ve dinlerde bile kendisine bir yer buldu. Bu kavuşum, Güner'in ifadeleriyle 'En temel anlamıyla büyük bir şans, ün, zenginlik ve yüksek bir mevki vadeder. Kişinin adını duyurmasına ve büyük işler başarmasına yardımcı olur. İki iyicilin bu yıldızla kavuşumu bu yüzden ekstra önemlidir, fırsatları, şansları, bereketi daha da büyütür!'

Biraz daha geniş bir pencereden bakarak Dinçer Güner'in son satırlarını da aktaralım;

'Ülkeler arasında daha yapıcı ve diplomatik ilişkiler kurulabilir, barışçıl çözümler gündeme gelebilir. Gıda üretimi ve tarımla ilgili sevindirici gelişmeler, bereketli bir hasat dönemi yaşanabilir. Halkın refahını ve mutluluğunu artırmaya yönelik adımlar atılabilir. Toplumsal olarak daha duyarlı, yardımsever ve birleştirici bir atmosferin hakim olması beklenebilir. Bu dönem, liderlerin daha anaç ve koruyucu politikalar izleyeceği bir zamanın habercisidir.'

Şans bizimle olsun!