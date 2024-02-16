Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Üniversite Öğrencileri İçin 11 Etkili Ders Çalışma Yöntemi

etiket Üniversite Öğrencileri İçin 11 Etkili Ders Çalışma Yöntemi

cihan taştan
cihan taştan - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 14:05

Vizeler, finaller, proje ödevleri... 😅 Öğrenci olmak zor zanaat! Peki, bitmek bilmeyen sınav maratonunda hem hayata tutunup hem de başarılı olmanı sağlayacak stratejiler neler?

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İçindeki öğretmeni dışarı çıkarmayı denedin mi? 🤔

Bir konuyu basitçe anlatabilmek için o konuyu gerçekten iyi bilmek gerekir. Belki de öğrendiğin konuyu daha iyi kavramak ve pekiştirmek için ihtiyacın olan şey, konuyu bir öğretmen edasıyla başkasına anlatmaktır.

2. Çok da abartmamak lazım: Pomodoro tekniği 😅

Zaman yönetimi konusunda etkili bir strateji olan pomodoro tekniği, her 25 dakikalık çalışmaya müteakip 5 dakikalık ara vermeyi gerektirir. Sıklıkla ihmal edilen bu kural, odağı yükselmeyi ve bunalıp bayılmadan çalışabilmeyi mümkün kılar. Böylelikle sürdürülebilir bir çalışma yöntemi olarak öne çıkar.

3. Etkili ancak tehlikeli: Grup çalışması

3. Etkili ancak tehlikeli: Grup çalışması

Farklı bakış açıları kazandırma, daha geniş bir bilgiye ve kaynağa erişim, iş birliğiyle birlikte gelen yüksek motivasyon gibi birçok sebep, sınavlara grup çalışmasıyla hazırlanmanın etkili bir yöntem olduğunu gösteriyor. Ancak ekibin doğru seçimi çok önemli çünkü yanlış grup seçimi tüm çalışmayı işlevsiz hale getirebilir. 🙄

4. Çalışmaya renk kat: Görsel araçlara yer vermek

Görsel şemalar ve zihin haritaları, akılda kalıcılığı arttırır ve karmaşık konuları kavramada fayda sağlar. Renkli kalemler, kağıtlar, stickler kullanmak çalışmayı daha eğlenceli hale getirdiği gibi başarı yüzdenizi de arttırabilir.

5. Plansız çalışmak bu sevdaya dahil değil (!)

5. Plansız çalışmak bu sevdaya dahil değil (!)

Planlı ve organize olmak hayatın her alanı için gerekli ancak konu zorlu vize ya da final maratonu olduğunda işler daha da kritik bir hale geliyor. 

Zorlu bir sınav haftasında hayatta kalabilmek, moral ve motivasyonu yüksek tutabilmek ve başarılı sonuçlar alabilmek için 'profesör' edasıyla muhteşem bir planlama yapmayı deneyin. Asla pişman olmayacaksınız! 🤓

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. İneklik demeyelim de psikolojik üstünlük diyelim: Ön hazırlık 🥰

Elbette, asıl öğrenme işi ders esnasında gerçekleşecek ancak öncesinde konuya dair yapacağınız kısa bir göz gezdirme ileride elinizi oldukça rahatlatabilir. 😇

Derse ön hazırlık yaprak gitmenin konuyu öğrenmekten ziyade odak, motivasyon, aktif katılım ve buna benzer birçok psikolojik faydası bulunuyor.

7. Yaşam tarzından ödün vermenin bedeli ağır olabilir!

Stratejik bir çalışma ortaya koyabilmek için fiziksel ve zihinsel olarak iyi bir durumda olmalısınız. Bunun en temel koşulu ise sağlıklı bir yaşam tarzı. 

Dengeli beslenme, düzenli spor ve hareketli bir yaşam, eğitim hayatınızdaki başarının ve huzurlu final haftalarının reçetesi olabilir. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.

8. Dijital platformların faydaları denklem değiştirebilir!

Eğer dijital platformları yalnızca eğlence amaçlı kullanıyorsanız birçok şeyi kaçırıyor olabilirsiniz. En sevdiğiniz sosyal medya platformları bile eğitim için kullanılabilecek algoritmalara ve değerli içerik üreticilerine sahip. Tek büyük tehlike ise ders çalışmak için dijital alanları kullanırken disiplinden kopup çalışmaktan vazgeçmek! 😱

9. Yenilikçi çalışma tekniklerine karşı esnek olun!

Her ders için aynı çalışma yöntemini kullanmak birçok açıdan verimliliği düşürebilir. Derslere özgü çalışma stilleri denemekten ve farklı çalışma yöntemlerini test etmekten çekinmeyin. Başarıya giden yol her zaman dümdüz değildir. Aradığınız cevaplar yenilikçi yaklaşımlarda saklı olabilir. 🧐

10. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Hedef odaklı çalışın! 🏆

10. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Hedef odaklı çalışın! 🏆

Zorlu sınav haftalarına ya da yürek sızlatan proje sunumlarına başlamadan önce kendinize neden orada olduğunuzu ve neyi amaçladığınızı hatırlatın.

Kısa ve uzun vadedeki hedeflerinizi belirlemek motivasyonunuzu arşa çıkaracağı gibi süreci çok daha keyifli bir hale getirecektir. İyi bir çalışma stratejisi, motivasyon kaynağını da içerisinde barındırır. 🎓

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Kendi kendini test et: Sen üniversitelisin, büyük düşün! 😎

İyi bir çalışma stratejisi, sınav temposuna hazırlıkta ne noktada olduğunu iyi bilmeyi gerektirir. Öncelikle halihazırda sınavlara hazırlık durumunu iyi ölçmelisin. Devamında kendi kendine yapacağın küçük testler, seni hem bilgi hem de motivasyon anlamında bir adım öne çıkaracaktır.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın