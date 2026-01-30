UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turuna Yükselen Fenerbahçe’nin Rakibi Belli Oldu
UEFA Avrupa Ligi’nde ilk turu 19. sırada tamamlayarak play-off turuna yükselen Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu. Sarı lacivertli temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda, ilk turu 13. sırada bitiren İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile eşleşti. Play-off turunun ilk maçı 19 Şubat'ta Kadıköy'de, 26 Şubat'ta da İngiltere de oynanacak.
