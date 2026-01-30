onedio
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turuna Yükselen Fenerbahçe’nin Rakibi Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turuna Yükselen Fenerbahçe’nin Rakibi Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.01.2026 - 15:19 Son Güncelleme: 30.01.2026 - 15:25

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk turu 19. sırada tamamlayarak play-off turuna yükselen Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu. Sarı lacivertli temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda, ilk turu 13. sırada bitiren İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile eşleşti. Play-off turunun ilk maçı 19 Şubat'ta Kadıköy'de, 26 Şubat'ta da İngiltere de oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

Lig aşamasını 19. sırada tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe, play off turunda mücadele etmeye hak kazandı. Sarı lacivertli takımın rakibi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden olan ve UEFA Avrupa Ligi ilk turunu 13. sırada tamamlayan Nottingham Forest oldu. İki takım arasındaki ilk maç 19 Şubat tarihinde İstanbul'da oynanırken rövanş ise 26 Şubat'ta İngiltere de oynanacak. 

UEFA Avrupa Ligi play off turundaki eşleşmeler: 

Fenerbahçe-Nottingham Forest

 Dinamo Zagreb-Genk

 Brann-Bologna

 Ludogorets-Ferencvaros

 Celtic-Stuttgart

 Panathinaikos-Viktoria Plzen

 PAOK-Celta Vigo

 Lille-Kızılyıldız

